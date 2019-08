Peperoni, coratella e fagioli nel menù settimanale delle sagre

Settant’anni e non sentirli! Quella che Carmagnola (Torino) dedica al peperone è la più grande Fiera italiana incentrata su un prodotto agricolo, un imperdibile evento che torna dal 30 agosto all’8 settembre con eventi gastronomici, culturali, artistici, sportivi ed esperienze creative e coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le età. Nell’area espositiva di 14.000 metri quadrati - con 8 piazze dedicate e 2500 posti a sedere – ci saranno la grande Piazza dei Sapori ed altre aree enogastronomiche, con proposte di tutti i tipi e di grande qualità; e ancora la rassegna commerciale con oltre 200 espositori, l’Accademia San Filippo con talk food, i seminari d’assaggio e gli show-cooking con il giornalista Paolo Massobrio. Quella del 2019 sarà inoltre la prima edizione anti-spreco alimentare grazie alla partnership con l’azienda Cuki e alla partecipazione del Banco Alimentare del Piemonte. Spazio poi al folklore, con la tradizionale Festa di Re Peperone e la Bela Povronera che vedrà sfilare centinaia di personaggi in costumi d’epoca, e alla musica nel “Foro Festival”, una grande arena allestita per 5000 spettatori: qui sono in programma i concerti a pagamento dei Pinguini Tattici Nucleari il 31 agosto e degli Eiffel 65 + Marvin & Prezioso l’1 settembre.

Ma al centro della festa resteranno, come di consueto, il peperone, la Città di Carmagnola, il gusto e la cucina. Il peperone si potrà acquistare e gustare nelle sue quattro note tipologie morfologiche (il quadrato, il corno di bue, il trottola e il tomaticot) che sono apprezzate in tutto lo Stivale per caratteristiche uniche di qualità e genuinità. Come da tradizione, nella prima domenica della Fiera sarà organizzato il Concorso Mostra/Mercato del Peperone riservato ai produttori locali, con gli eccezionali vincitori che verranno battuti all’asta per beneficenza da Tinto. Saranno riproposte anche le cene e le degustazioni a tema nel Salone Antichi Bastioni, momenti conviviali con portate raffinate preparate con prodotti di eccellenza del territorio: eventi a pagamento come i concerti del collaterale “Foro Festival”, mentre tutti gli altri eventi in programma saranno gratuiti. Il Paniere dei prodotti tipici della Provincia di Torino, con una selezione dei migliori produttori locali, sarà nel Salone Fieristico Agroalimentare di Piazza Italia insieme a un’altra novità dell’edizione, una grande vetrina dei prodotti e delle attività del territorio.

Riscendendo la Penisola fino al Lazio, a Poggio Moiano si potrà passeggiare “da piazzetta a piazzetta” alla scoperta dei sapori più genuini della Sabina. L’appuntamento è fissato per sabato 31 agosto nel paese ricco di storia a metà strada fra Roma e Rieti, dove dalle 19.30 in poi i turisti potranno partire alla volta di un irresistibile tour fra i migliori prodotti del territorio. A partire dalla bruschetta con l’olio extravergine d’oliva Sabina D.O.P., le cui qualità erano note già ai tempi degli Antichi Romani; e ancora la degustazione dei vini e formaggi, fettuccine al sugo con asparagi selvatici e pancetta locale, la coratella con limone, cipolla, salvia e peperoncino, arrosticini di pecora arrostiti su griglia, grigliata mista di carne con cicoria, pancetta di maiale e salsicce e cicoria ripassata in padella, per poi chiudere con cocomero e dolci secchi della tradizione, tra cui la crostata con marmellata di visciole.

A Sutri (Viterbo) sarà invece festa il 30, 31 agosto e l’1 settembre per il fagiolo “regina”, una prelibata varietà autoctona che appartiene alla famiglia dei borlotti. Già apprezzato da Carlo Magno, sarà servito condito con un filo d’olio della Tuscia ma anche con salsicce, cotiche, gnocchetti e insalata nelle tipiche ciotole di terracotta, insieme a gustose specialità alla brace e all’ottimo vino della zona; l'acidità dei terreni della zona, l'elevata umidità dell'aria e le temperature basse tipiche delle piccole valli dove viene coltivato, danno vita a una varietà dal gusto unico e dalla buccia che si mantiene particolarmente tenera dopo la cottura. Ancora a Sutri, venerdì 6 e sabato 7 settembre a cena, e domenica 8 a pranzo e a cena, sarà di nuovo festa con gli gnocchi, proposti al ragù e con funghi e salsicce insieme a spiedini, pollo e carne alla griglia, tra spettacoli musicali dal vivo e intrattenimenti vari. A Cretone, intanto, fervono i preparativi per la Sagra del ciammellocco e dei longarini: il 7 e l’8 settembre il piccolo centro alle porte di Roma famoso per le sue terme celebrerà una deliziosa ciambella della tradizione insieme a un particolare primo piatto semplice e gustoso.