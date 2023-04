Parco d'Abruzzo, le urla di terrore di un uomo aggredito da un'orsa e il messaggio per i suoi cari

La notizia della morte di Andrea Papi, il giovane ucciso da un plantigrado mentre correva nei boschi sopra Caldes, in Trentino, sta portando alla ribalta altri casi di aggressioni agli esseri umani da parte degli orsi. Solo qualche mese fa, esattamente il 21 dicembre 2022, un attacco all’uomo si è verificato nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo dove un 33enne residente ad Ausonia (Frosinone), Antonio Rabbia, ha avuto un incontro ravvicinato con un grande carnivoro.

L’aggressione

Il giovane mentre passeggiava con il suo cane è stato attaccato da un plantigrado dapprima con una zampata e poi con un morso all'addome. Il fatto è accaduto lungo i tornanti della Provinciale 666 per Forca d'Acero, in territorio di San Donato Valcomino. Ecco il racconto del 33enne aggredito dall’orsa: “Neanche il tempo di elaborare cosa stesse accadendo, ho visto un orso grande, immenso, alzato con le zampe in aria e la bocca spalancata. Ha emesso un verso terribile, era a circa 50 metri da me ma mi è arrivato addosso in pochi secondi e mi ha sferrato una zampata alla gamba sinistra, per poi addentarmi alla pancia mentre cercavo di fuggire. Insieme siamo rotolati a valle per una ventina di metri, sono stato bloccato da un albero a cui mi sono aggrappato mentre l’orso ha continuato a cadere verso il basso. Ho provato a mettere la gamba a terra per scappare ma mi sono reso conto che ero ferito, perdevo sangue e non riuscivo a correre".

Il messaggio per i suoi cari

Poi, grazie alla presenza del suo amico a 4 zampe che ha distratto l’animale - una femmina che molto probabilmente ha aggredito l’uomo per difendere i suoi cuccioli - è riuscito a salire in macchina ed a chiedere aiuto. Poi il ferito, seppur sanguinante, ha raggiunto l’ospedale di Cassino, dove i medici gli hanno medicato le ferite prescrivendogli 20 giorni di cure. Antonio in quel momento ha confessato di aver pensato di morire, per questo avrebbe registrato messaggio per i suoi cari in cui rivolge un pensiero d'amore alla moglie e a suo figlio. Un vocale disperato, reso pubblico soltanto adesso.

La denuncia

Come la famiglia del runner 26enne, dopo la conferma che a causare il decesso del figlio sia stato proprio un plantigrado, ha annunciato l'intenzione di denunciare la Provincia autonoma di Trento e lo Stato per aver reintrodotto gli orsi in Trentino, così, a suo tempo, anche il 33enne ha dato mandato all'avvocato Giuseppe Spaziani del Foro di Frosinone per portare il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise in tribunale, con l'intenzione di chiedere un risarcimento per l’attacco subito. “Chiederemo i danni perché in zona non ci sono cartelli né divieti che impediscono l’accesso ai sentieri. Ora vogliamo sapere se i 60 orsi presenti nel Parco sono muniti, o meno, di microchip“, ha spiegato il legale.