La variante Omicron fa tremare il mondo, e l’Oms lancia l’allarme: “Prepariamoci ad uno tsunami di casi"

La paura per la variante Omicron cresce esponenzialmente e, a detta degli esperti, il bilancio dei decessi è destinato a peggiorare, giorno dopo giorno “in modo drammatico”, come anche il numero dei ricoverati. Preoccupazione è stata espressa anche dalla responsabile tecnica per la pandemia di Covid dell'Oms, Maria van Kerkhove. "Penso che siamo di fronte a uno tsunami di contagi nel mondo – ha evidenziato in un'intervista al quotidiano spagnolo El País -, sia per Delta (la variante dominante negli ultimi mesi) sia per Omicron. Lo ripeto ai governi: non aspettate ad agire. E non mi riferisco ai confinamenti. Prima di iniziare a vedere un aumento dei ricoveri, per favore, usate le mascherine, favorite il telelavoro, limitate i contatti con altre persone, evitate riunioni, investite nella ventilazione, aumentate la sorveglianza dei genomi dei virus e preparate i vostri ospedali”.

E se non tutti i Governi hanno ancora preso coscienza della gravità della situazione, altri, come l’Inghilterra, si preparano ad affrontare lo “tsunami”, svuotando gli ospedali per far fronte all’emergenza che porterà al limite le strutture: serviranno i letti per ospitare i molti malati covid. Gli ospedali inglesi si apprestano a liberare letti, perché Omicron potrebbe provocare fino a 200.000 casi al giorno. I medici chiedono ulteriori misure restrittive - con un obbligo di mascherina più esteso - e il servizio sanitario inglese invia una comunicazione agli ospedali: bisogna dimettere prima di Natale tutti i pazienti che possono trovare una sistemazione in case di cura, nelle rispettive abitazioni o in hotel. Bisogna liberare i letti, visto che il paese sta affrontando un'emergenza di livello 4.

E' già cominciato l'allestimento di strutture di assistenza in hotel riconvertiti. A prestare servizio, scrive il Guardian, sono lavoratori arrivati da Spagna e Grecia. Negli ospedali, le prestazioni ordinarie vengono ridotte e limitate alla gestione delle emergenze. La priorità extra-covid verrà riservata a malati di cancro e a pazienti in attesa di un intervento da tempo. Al piano si affianca la campagna di vaccinazione che punta a somministrare 1 milione di dosi al giorno. In realtà, secondo la British Medical Association, tale sforzo non sarebbe sufficiente per fermare la diffusione della variante Omicron: la dose booster di vaccino, necessaria per alzare il livello di protezione, al momento non può essere somministrata ad una persona su 4. Il bacino di soggetti esposti al contagio, quindi, è ricchissimo.

I medici vorrebbero si tornasse all’obbligo mascherina nei pub e nei ristoranti, e il ripristino delle norme di distanziamento - almeno 2 metri - negli spazi chiusi. Fondamentale sarebbe poi imporre dei limiti di partecipazione agli eventi, impianti di ventilazione nelle scuole, incremento dei test rapidi e sollecitazioni ad utilizzare in maniera diffusa le mascherine Ffp2 al posto di quelle chirurgiche, meno efficaci.