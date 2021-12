Omicron si diffonde anche in Italia, un caso anche in Alto Adige

Per la prima volta una persona in Alto Adige è risultata positiva alla variante del coronavirus " Omicron". Si tratta di una donna del Burgraviato rientrata in Alto Adige dal Sudafrica a fine novembre. Come previsto si era sottoposta a tampone molecolare sia prima della partenza, a Città del Capo, che all'arrivo a Monaco, entrambe le volte con risultato negativo. In seguito le autorità competenti hanno informato l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige di un caso positivo al SARS-CoV-2 riscontrato sullo stesso volo. La donna è stata immediatamente sottoposta a un ulteriore tampone PCR che ha dato esito positivo, informa l'Azienda sanitaria.

Ieri sera i risultati del sequenziamento, eseguito presso il Laboratorio Aziendale di Microbiologia e Virologia, hanno confermato che si tratta della variante Omicron. La paziente si trova in isolamento ed ha riferito sintomi lievi. L'unico contatto stretto, peraltro asintomatico, è in quarantena. Il tampone Pcr è in corso. La sorveglianza della circolazione di nuove varianti attualmente prevede che si effettui il sequenziamento di tutti i tamponi Pcr positivi di viaggiatori di ritorno da aree a rischio, come anche quando vi sono segnalazioni con motivi di sospetto. La variante Omicron, informa l'Azienda sanitaria, ha evidenziato una maggiore velocità di trasmissione. In molti casi il decorso nei pazienti vaccinati o guariti da Covid-19 risulta lieve. La persona interessata risulta vaccinata.

Ma il caso registrato in Alto Adige è soltanto l’ultimo che conferma l’arrivo di Omicron in Italia. Venerdì, il governatore Luca Zaia, a margine di un incontro pubblico a Verona, ha fatto sapere di un caso isolato anche in Veneto. Anche in questo caso il soggetto sarebbe rientrato in Italia dopo un viaggio di lavoro in Sudafrica. La scoperta della positività è stata in qualche modo casuale. La persona, infatti, dopo un primo tampone negativo ha avvertito lievi sintomi che potevano esser ricondotti al virus. Un secondo test ha confermato si trattava di Covid. La risposta dei genetisti: variante Omicron, il primo caso in Veneto. Gli esperti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sapevano che era solo questione di tempo, e prima o poi il nuovo spauracchio del virus sarebbe arrivato anche qui, in Veneto.

Il paziente è un quarantenne, residente nel vicentino. E' paucisintomatico, non grave quindi, e si trova in quarantena a casa. Ora si attende il responso per i suoi familiari. La moglie e uno dei due figli sono risultati anch'essi positivi al tampone molecolare. Ma per sapere se anche loro sono portatori della Omicron servirà attende la fine della sequenziazione.

L'IZS, diretto da Antonia Ricci, è uno dei centri più importanti in Italia per il monitoraggio dei virus e delle loro varianti. Da quando è scoppiata l'emergenza Coronavirus nei laboratori di Legnaro (Padova) si lavora a pieno ritmo. Il primo caso di variante Delta in Veneto venne scoperto da un ricercatore dell'Istituto la vigilia dello scorso Natale, poco prima della mezzanotte. Lo Zooprofilattico veneto è uno dei centri nazionali che partecipa al programma di sorveglianza delle varianti dei virus coordinato dall'Iss. I genetisti lavorano dapprima con test rapidi, che permettono un primo screening sui campioni risultati positivi ai molecolari; poi si cerca l'eventuale conferma con il sequenziamento dell'intero genoma.

"Siamo in massima allerta su tutto il fronte - ha sottolineato Zaia - e questa novità, non bella ma attesa, dimostra che la rete dei controlli, dei tamponi e delle sequenziazioni funziona efficacemente". "Stiamo esprimendo il massimo sforzo - ha aggiunto Zaia - con una media giornaliera di circa centomila tamponi e con un sistema di sequenziazione efficiente come quello dell'Izs. Continueremo con questo sforzo di controllo e prevenzione che è stato ed è, fondamentale".