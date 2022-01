Omicron-Delta, cosa può succedere a marzo. Ma spunta l'allarme sangue

Giancarlo Icardi, direttore del dipartimento di Igiene del Policlinico San Martino di Genova, passa a Matteo Bassetti, che nel nosocomio genovese è direttore della clinica di Malattie Infettive, nonché referente regionale per tutto il settore, un foglio che testimonia come il “fixing” delle varianti oggi dia Omicron all’ottanta per cento e Delta “solo” al venti, con la fondata speranza che si vada verso la totale sostituzione della più letale Delta, con la più “morbida” Omicron, che potrebbe portare all’immunità di gregge e a marzo forse chiudere la fase più drammatica della pandemia e della quarta ondata.

Ed è un terzo medico del San Martino, Angelo Gratarola, che dirige i dipartimenti di emergenza-urgenza, cioè terapie intensive e pronto soccorso degli ospedali liguri, a spiegare che “la sensazione è che verso febbraio-marzo si possa arrivare a una normalizzazione della situazione complessiva, ce lo auguriamo”.

Se qui su Tiscalinews abbiamo scelto la Liguria come punto di osservazione sanitario della pandemia a causa della composizione demografica della regione, la più longeva d’Italia, San Martino è il miglior osservatorio ospedaliero possibile perché è l’ospedale più grande d’Europa: 4964 dipendenti, di cui 254 universitari convenzionati, 12 chilometri di viali interni ed un territorio di circa 35 ettari. Praticamente, una città nella città.

Ma la Liguria, anche per il fatto che Giovanni Toti è non solo presidente della Regione, ma anche assessore regionale alla Sanità è anche un laboratorio di decisioni che poi vengono seguite dalle altre Regioni, apripista di scelte anche difficili, ma sempre nell’alveo delle leggi, a volte insinuandosi nelle virgole. E seguiteci in una sorta di vademecum dei problemi aperti dal Covid nelle ultime settimane e della “via ligure” alla loro risoluzione.

Ad esempio, con l’equiparazione fra tamponi molecolari ed antigenici, che ha permesso di sbloccare il “collo di bottiglia” che impediva a migliaia e migliaia di persone di uscire dalla quarantena, con un software raffinatissimo elaborato da Liguria Digitale, che è il braccio informatico della Regione, guidata dal manager numero uno in Italia nel settore, Enrico Castanini, che ha permesso di tornare indietro di 21 giorni rispetto alla rilevazione della prima positività. Oppure, lo snellimento dei pronto soccorso, con l’introduzione di un quinto colore, l’azzurro, al Triage, il primo controllo di coloro che arrivano.

L’insorgere del Covid ha infatti aumentato moltissimo gli accessi ai dipartimenti di primo soccorso. E così a fianco del tradizionale codice rosso ( emergenza: interruzione o compromissione di una o più funzioni vitali. Accesso immediato), ci sono l’arancione, che in altre regioni è il giallo (urgenza: rischio di compromissione delle funzioni vitali. Condizione con rischio evolutivo o dolore severo. L’obiettivo prefissato è l’accesso entro 15 minuti), per l’appunto l’azzurro (urgenza differibile – condizione stabile senza apparente rischio evolutivo che solitamente richiede prestazioni complesse. L’obiettivo prefissato è l’accesso entro 60 minuti). E poi il tranquillo verde (urgenza minore – condizione stabile senza rischio evolutivo che solitamente richiede prestazioni diagnostico terapeutiche semplici monospecialistiche. L’obiettivo prefissato è l’accesso entro 120 minuti) e il bianco che è il colore di quelli che vanno al Pronto soccorso perché non hanno altro da fare o sono un po’ ipocondriaci (non urgenza – problema non urgente o di minima rilevanza clinica. L’obiettivo prefissato è l’accesso entro 240 minuti). Tanto è vero che i codici bianchi pagano anche il ticket.

Altro giro, altra novità normativa: i tamponi sono gratuiti per i ragazzi delle scuole, dalle elementari alle superiori (e Toti e la sua assessora alla Scuola Ilaria Cavo l’hanno allargata anche alla scuola dell’infanzia), non solo alle Asl ma in Liguria anche in farmacia. Ma – e questo vale ovviamente per tutta Italia - non basta andare in farmacia con proprio figlio e dire che si vuole un tampone e poi non pagarlo: “Per quanto riguarda il percorso scuola, “come previsto dalla contorta normativa in vigore – spiega il presidente della Regione - i tamponi sono gratuiti esclusivamente a seguito della segnalazione da parte della scuola alle Asl di uno i più casi positivi in classe e, quindi, a fronte della prescrizione della Asl, del medico o del pediatra. In questi casi, i tamponi possono essere effettuati gratuitamente. Non sono gratuiti invece se la segnalazione di un caso positivo è legata ad altri luoghi o circostanze come, ad esempio la palestra, la piscina oppure una festicciola tra bimbi”.

E c’è anche un problema di conteggio dei positivi, che Toti ha affrontato direttamente con il ministro della Salute Roberto Speranza, con cui il governatore ligure ha un ottimo rapporto personale: “Oggi ci sono modalità di conteggio non coerenti con la situazione reale: c’è una parte consistente di pazienti risultati positivi al Covid al triage in Pronto soccorso ma che si sono recati in ospedale per problemi che nulla hanno a che fare con il Covid. Oggi quel paziente viene conteggiato tra i ricoveri Covid ma riteniamo sia un errore. Quel conteggio è nato ed è diventato la nostra stella polare perché i pazienti Covid sottraggono posti letto alle altre patologie, ad esempio a chi ha un incidente o un infarto”.

L’esempio è quello di un motociclista che fa un incidente stradale, si frattura qualche costola, ma gli viene riscontrata una positività al primo controllo col tampone all’ingresso in ospedale. E’ chiaro che è lì non per il Covid, è anche asintomatico e dovrebbe finire in ortopedia e invece viene ricoverato negli infettivi, con dispersione di risorse.

E i problemi non sono solo all’interno degli ospedali e per i motociclisti. Ma anche per chi va in giro con i mezzi pubblici: perché la Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal friulano Massimiliano Fedriga, è concorde sul tema ed è l’assesore ligure ai Trasporti Gianni Berrino a portare avanti una battaglia di logica contro il taglio dei posti a bordo, che per ora riguarda solo la Valle d’Aosta arancione: “Il governo deve convocare al più presto il Comitato Tecnico Scientifico, come previsto, per stabilire che anche in zona arancione il coefficiente di riempimento di autobus e treni sia come in zona gialla dell’80%, tenendo conto delle misure restrittive assunte. Perché con il 50%, con le scuole in presenza e il minor utilizzo dello smart working rispetto allo scorso anno, non si è in grado di portare studenti e lavoratori a scuola e sul posto di lavoro”. Anche perché in più quest’anno c’è l’obbligo di Ffp2 e Super Green Pass.

Ultimo tassello del discorso l’appello – che vale per tutta Italia – a donare sangue perché si è registrato un crollo delle donazioni di sangue, con una carenza di piastrine e sangue dovuta al Covid e all’aumento di positivi anche fra i donatori. Fra l’altro, il vaccino non è una controindicazione e si può tranquillamente donare sangue dopo 48 ore dall’inoculazione. Il rischio è quello di dover sospendere gli interventi chirurgici programmati. E sarebbe un ulteriore dramma.