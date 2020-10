Nuovo record di contagi ma anche di tamponi. La regione più colpita è sempre la Lombardia

Record di contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore ma anche record di tamponi: i positivi sono 26.831(ieri erano stati 24.991) e i tamponi sono 201.452, il nuovo record, 2.500 più di ieri.

I morti sono 217 (ieri erano stati 205), secondo i dati del ministero della Salute. In totale i casi in Italia sono 616.595 e le vittime 38.122.

La regione di gran lunga più colpita continua ad essere la Lombardia con 7.339 nuovi casi; al secondo posto, ma molto distanziata, la Campania con 3.103. Poi il Piemonte con 2.585, il Veneto con 2.109, il Lazio con 1.995.

Ricoverati in terapia intensiva ci sono 115 in più nelle ultime 24 ore (ieri l'aumento era stato di 125), per un totale di 1.651 persone in rianimazione. Nei reparti ordinari ci sono ora 15.964 pazienti, con un incremento di 983 unità. Gli attualmente positivi sono arrivati a 299.191. Di questi, 281.576 sono le persone in isolamento domiciliare. I guariti sono 279.282, in aumento di 3.878 rispetto a ieri.