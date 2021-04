Neve di primavera, allerta meteo, piogge e temporali al Centronord: danni in campagna. Le previsioni

Nevica ancora in questa primavera di semi lockdown che assomiglia più all'autunno, con nuove allerta per piogge e temporali e temperature non certo miti. E con le previsioni che vedono un vortice ciclonico sulle regioni settentrionali e tempo cattivo fino al Lazio, con il resto dell'Italia che si salva in parte a causa, però, dei forti venti di scirocco, che almeno sollevano le temperature.

Migliora da mercoledì

Atteso anche un peggioramento su Veneto e Friuli Venezia Giulia, con neve fin nell'entroterra di Savona e Genova, mentre per avere il ritorno del bel tempo bisognerà aspettare almeno mercoledì. La perturbazione di origine nord-atlantica che sta interessando il nostro Paese determinerà anche nelle prossime ore condizioni di maltempo, con piogge e temporali su buona parte delle regioni centrosettentrionali.

Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che estende quella diffusa ieri e che prevede, a partire dalla prime ore di lunedì precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da fulmini e forti raffiche su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il Dipartimento ha anche valutato per lunedì una allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Liguria di levante.