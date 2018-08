Neonato morto in ospedale per un batterio. Già 10 i casi sotto osservazione a Brescia. La procura apre un'inchiesta

Un neonato è morto agli Spedali civili di Brescia a causa del batterio Serratia marcescens. Il bimbo, nato prematuro da una coppia bresciana, era ricoverato anche con il gemellino che pure avrebbe contratto il batterio così come altri bambini presenti nello stesso reparto di patologia neonatale. Il decesso è avvenuto nella giornata di martedì. I carabinieri del Nas hanno acquisito tutta la documentazione medica. "Presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'ASST Spedali Civili di Brescia – fa sapere la stessa direzione dell'ospedale - si è sviluppato un focolaio epidemico di infezione/colonizzazione da Serratiamarcescens, caratterizzato da tre casi di sepsi neonatale, un'infezione delle vie urinarie e sei casi di colonizzazione", ovvero in tutto dieci casi.

Aperta un'inchiesta contro ignoti

Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Brescia che ha aperto un'inchiesta contro ignoti, a stabilire le cause esatte del decesso del neonato. Il piccolo il 20 luglio avrebbe contratto il batterio serratia marcescens, che ha resistito alle cure antibiotiche. Al momento sarebbero complessivamente otto i neonati infettati dal virus. I bambini sono ricoverati in terapia intensiva e le loro condizioni sono stabili. La vicenda viene seguita con apprensione anche dalla Regione Lombardia. L'assessore alla Sanità Giulio Gallera ha dato mandato all'Ats di Brescia di avviare una commissione di inchiesta, lo scopo dell'indagine è verificare se, dal punto di vista sanitario, siano state messe in opera tutte le misure di sorveglianza e di contenimento del batterio.

Dieci i casi di infezione

"Il 20 luglio - spiega l'ospedale bresciano - è stata identificata una condizione di malattia da Serratiamarcescens in due neonati, con isolamento del germe da emocolture (del 18 e 19 luglio) ed a un terzo neonato sono stati riscontrati segni clinici di congiuntivite, con isolamento del microrganismo da tampone oculare (effettuato il 19 luglio). I primi due casi diagnosticati sono andati progressivamente migliorando ed attualmente sono in via di risoluzione, purtroppo il terzo paziente ha sviluppato segni clinici da shock settico ed un quadro clinico che è progressivamente peggiorato e, nonostante la terapia antibiotica a largo spettro e tutte le cure intensive prestate ha cessato di vivere". Sono stati poi altri i casi diagnosticati: "Attualmente - scrive il Civile - dei dieci neonati positivi per Serratia 6 sono ancora degenti. E dei restanti 27 degenti risultati negativi allo screening 10 sono stati dimessi e 17 sono ancora ricoverati".

Tutto sul batterio Serratia marcescens

Serratia marcescens è il batterio della famiglia degli enterobatteri, responsabile della morte del neonato ricoverato all'Ospedale Civile e del contagio di altri neonati, sta sviluppando, secondo quanto affermano i microbiologi nel sito Microbiologia Italia, forme di resistenza agli antibiotici. Lo scorso anno un'epidemia all'ospedale La Paz di Madrid aveva costretto il Ministero della Salute spagnolo a chiudere l'unità di terapia intensiva neonatale dopo il contagio di 51 bambini.

Si sviluppa e causa pericolosi focolai negli ospedali, dove negli ultimi anni è cresciuto l'allarme per il fenomeno delle infezioni in corsia, causando una situazione esplosiva perché legato a quello della resistenza dei batteri agli antibiotici a disposizione.

Un sorvegliato speciale

I risultati di un programma di sorveglianza negli Stati Uniti e in Europa, indicano che è responsabile in media del 6,5% di tutte le infezioni da Gram negativi in terapia intensiva (al quinto posto tra i Gram negativi nei reparti di terapia intensiva) e del 3,5% delle infezioni nei pazienti che non si trovano in terapia intensiva. Attualmente, Serratia è la settima causa più comune di polmonite, con un'incidenza del 4,1% negli Stati Uniti, del 3,2% in Europa e del 2,4% in America Latina, e la decima causa più comune di infezione del flusso sanguigno con un'incidenza del 2,0% tra i pazienti ospedalizzati. Il catetere urinario , per esempio, è un importante fattore di rischio per l'infezione.

Pericoloso anche per le vie respiratorie

In rari casi provoca problemi al cuore. La principale via di diffusione e' comunque attraverso il contatto diretto del personale ospedaliero. La S.Marcescens è in grado di produrre un caratteristico pigmento rosso, per questo motivo, in passato, è stato descritto come il batterio con la capacità di "mascherare", proprio come fa il sangue.