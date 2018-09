Milano, una tonnellata di hashish in garage: i poliziotti abbattono il muro che la nasconde

Più di una tonnellata di hashish (esattamente una tonnellata e cento chili) è stata sequestrata dalla narcotici in un box di Milano. I poliziotti della squadra mobile sono arrivati nel garage di via Padova dove, oltre all'hashish (il valore del quantitativo è 11 milioni di euro), c'erano anche 550 grammi di cocaina e 6.500 euro in contanti, insieme a un Gps per barche.

In carcere è finito il 42enne (già noto sempre per spaccio) che aveva la disponibilità del box. L'accusa è di traffico di stupefacenti. Gli agenti, dopo una settimana di pedinamenti, lo hanno sorpreso fuori dal garage che parlava con altri due pregiudicati. Hanno fatto irruzione e trovato, nascoste dietro a un muro di cartongesso, 69 confezioni di droga da 15 chili ciascuna e 6500 euro in contanti.

Secondo la polizia, la droga sarebbe arrivata in città seguendo le rotte del Nord Africa: insieme alle confezioni ben sigillate per impedire all'umidità di rovinare il contenuto, sono stati trovati apparecchi radar per la navigazione in mare usati per segnalare la presenza di altre imbarcazioni nel raggio di pochi metri. La droga era destinata, oltre alle piazze milanesi, al Nord Europa.