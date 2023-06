Migranti sequestrano nave al largo di Napoli, in azione le forze speciali del battaglione San Marco

"Quindici clandestini hanno preso il controllo di una nave turca a largo di Napoli, sequestrando 22 membri dell'equipaggio. Sono intervenute le forze speciali italiane di stanza a Brindisi, hanno ripreso il controllo della nave. Ora va liberato l'equipaggio e messa in sicurezza la nave". A dare la notizia, durante il "Forum in Masseria", a Manduria, è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto. Quella che si è compreso esser fin dai primi minuti una vera e propria emergenza, è rientrata grazie all'azione lampo del Battaglione San Marco. Le forze speciali sono decollate a bordo di due elicotteri partiti da Brindisi e hanno avuto il supporto di due navi della Guardia costiera, la Gregoretti, e la Montecimone della Guardia di finanza. I militari hanno neutralizzato i clandestini a bordo riportando l'ordine sulla nave "Galata seaways", diretta in Francia.

Il sequestro all'altezza dell'isola di Ischia

Le forze speciali, arrivate con due elicotteri, si sono calate a bordo con delle corde, riprendendo dopo qualche ora il controllo dell'imbarcazione. "L'operazione è ancora in corso, gli uomini del Battaglione San Marco distanza a Brindisi stanno ancora bonificando", spiegava il ministro della Difesa. Sedici uomini di equipaggio, e i tre passeggeri, stanno bene. Il comandante e altri cinque uomini hanno trovato rifugio all'interno della cittadella protetta del vascello e da qui, mentre hanno diretto la prua verso Napoli, hanno lanciato l'allarme.

L'operazione degli specialisti della Marina militare è durata alcune ore

I clandestini, che si sarebbero imbarcati di nascosto alla partenza dalla Turchia con l'obiettivo di raggiungere l'Europa, sono stati disarmati e immobilizzati. La nave è stata ora condotta in rada a Napoli e uomini della Squadra Mobile della Questura, insieme alla Guardia di Finanza (Gico e Roan) e alla Capitaneria di Porto stanno per salire a bordo. Alla questura e alla Guardia di Finanza sarà delegata l'indagine.