Pasquetta, vento e mareggiate, litorali sott'acqua. Tragedia del maltempo davanti alle coste del sud Sardegna

Era partita da Santa Maria Navarrese e stava cercando riparo in porto, a causa delle proibitive condizioni meteo-marine, la barca a vela naufragata questo pomeriggio davanti alle coste di Porto Corallo con a bordo due turisti francesi: l'uomo è morto e la donna si è salvata. Proprio mente la barca entrava in porto ha "scuffiato" scaraventando in acqua i due occupanti. Alla scena hanno assistito gli ormeggiatori dello scalo di Porto Corallo che si sono precipitati a soccorrerli. Su posto sono arrivati le motovedette della guardia costiera, i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco. In poco tempo i soccorritori hanno raggiunto la donna salvandola con lei anche il cane in viaggio con la coppia. Del compagno di bordo invece nessuna traccia. La guardia costiera dopo avere passato palmo a palmo la costa del Sulcis ha recuperato il corpo incagliato tra gli scogli.

Venti di tempesta

Venti di tempesta fino a 110-140 km/h, mareggiate con onde alte 6 metri. E’ stata una Pasquetta meteorologicamente poco generosa. Soprattutto i vacanzieri hanno dovuto prestare particolare attenzione alle mareggiate: onde alte fino a 6 o 7 metri hanno cambiato i lineamenti delle coste delle province di Agrigento, Cagliari e Carbonia Iglesias. Nel corso della giornata di Pasquetta il vento da Sud Est continuerà ad insistere sulle regioni centro meridionali con raffiche molto intense a più di 100 km/h sullo Ionio, medio e basso Tirreno e mar Adriatico. Venti da Nord Est stanno soffiando sulla Liguria a tratti anche molto forti specie sui settori di Ponente dove ci sono state raffiche ad oltre 60-70 km/h con mare molto mosso. Insomma è stata una giornata piuttosto movimentate sui nostri mari, dove il cielo, in particolare in Sardegna, si è colorato di giallognolo/rossastro a causa dell'ingente quantità di sabbia proveniente dal Sahara.

Eolie isolate

Il forte vento di scirocco, che ha raggiunto i 60 chilometri l'ora, e il mare molto mosso, che ha toccato forza sette, tiene bloccati nel porto di Milazzo aliscafi e traghetti dirette alle Eolie. A causa delle avverse condizioni meteo le isole minori dell'arcipelago sono prive di collegamenti marittimi da due giorni. Molti turisti quando i collegamenti erano ancora operativi hanno anticipato il loro rientro da Lipari. Le violente mareggiate hanno causato nuovi danni alle strutture portuali. Colpiti dai marosi i primi pontili galleggianti di Marina Lunga, alcuni dei quali sono stati danneggiati. Disagi nel porto rifugio di Pignataro dove alcuni natanti hanno rotto le cime. Danni ingenti sono stati registrati anche nelle campagne per il forte vento, soprattutto nei vigneti.

Gravi danni anche in Sicilia

Sta tornando gradualmente alla normalità, dopo gli interventi dei tecnici di Rete ferroviaria italiana, del gruppo Fs italiane, la circolazione ferroviaria sulla linea Messina-Palermo sospesa questa mattina in più punti per il maltempo. Il forte vento che sta colpendo la parte tirrenica dell'Isola aveva provocato la sospensione della circolazione ferroviaria fra Caronia e Santo Stefano di Camastra, per la presenza di un albero sui binari; fra Termini Imerese e Altavilla, a causa di una rete frangivento impigliata sulla linea elettrica di alimentazione dei treni; fra Barcellona e Patti per guasti alla linea di contatto e per la presenza di un telone sulla linea elettrica fra le stazioni di Oliveri-Tindari e Novara-Montalbano-Furnari. Durante l'interruzione Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Barcellona e Palermo e tra Cefalù e Messina.

Allerta gialla in Piemonte

Allerta gialla per precipitazioni intense anche sul Piemonte. L'ha emanata l'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che prevede piogge intense, con rischio di locali allagamenti e isolati fenomeni di versante. Il peggioramento del tempo dal tardo pomeriggio di oggi, con precipitazioni dal settore sudoccidentale in progressiva estensione sul resto del Piemonte dalla serata. Secondo l'Arpa, la risalita di una depressione dalle coste algerina fino al Mar Ligure provocherà precipitazioni intense, con valori localmente forti lungo la fascia pedemontana alpina. Il maltempo determinerà anche un netto calo delle temperature massime. Condizioni di instabilità sono previste anche per le giornate di mercoledì e giovedì, con piogge a carattere sparo e intermittente.

Aeronautica Militare in azione

Nella notte di Pasqua due voli dell'Aeronautica Militare hanno consentito di salvare due uomini in pericolo di vita: un elicottero HH139 dell'82° Centro C.S.A.R. di Trapani è decollato dalla base siciliana per trasportare un uomo in imminente pericolo di vita da Lipari (Messina) e un altro da Marettimo (Trapani). Nel primo caso l'elicottero è decollato dalla base di Trapani per trasportare un uomo di 56 anni colpito da malore nell'isola di Lipari, condotto insieme a un'equipe medica presso l'ospedale 'Papardo' di Messina dove è giunto intorno alle 3. Durante il primo volo l'equipaggio è stato informato che avrebbe dovuto effettuare un secondo trasporto sanitario, quindi, dopo aver effettuato rifornimento presso l'aeroporto di Reggio Calabria, si è diretto, dopo aver fatto scalo a Palermo per imbarcare un'equipe medica, verso l'isola di Marettimo dove ha imbarcato un uomo di 61 anni. Intorno alle 7 di questa mattina il paziente è stato fatto sbarcare insieme al medico sulla piazzola di Valderice per la successiva ospedalizzazione presso l'ospedale di 'S. Antonio' di Trapani.

Centro di Coordinamento del Soccorso

Gli interventi dell'Aeronautica Militare si sono resi necessari a causa dello stato del mare e delle pessime condizioni meteo che hanno reso difficili, peraltro, entrambi i trasporti. L'ordine di decollo è giunto dal R.C.C. (Rescue Coordination Center - Centro di Coordinamento del Soccorso) della Sala Operativa del C.O.A. (Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico (Ferrara). L'82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando in qualsiasi condizione meteo. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7300 persone in pericolo di vita.

Meteo del Ponte Festivo

Se Pasquetta è stata meteorologicamente, martedì le cose andranno anche peggio. Vediamo subito in dettaglio l'evoluzione attesa proprio nel corso del Ponte Festivo e le regioni maggiormente a rischio. La parte più attiva della perturbazione arrivata sull’Italia darà luogo a condizioni di maltempo con piogge anche forti e temporali che tenderanno a concentrarsi al Centro-Nord. Inoltre, i venti in risalita dal Nord Africa riusciranno a trasportare sulle nostre regioni un significativo carico di polvere sahariana, velando i cieli e “sporcando” la pioggia. Mercoledì il tempo migliorerà al Centro-Sud, mentre le regioni settentrionali verranno raggiunte da un’altra perturbazione (la nr. 6) che lascerà alle proprie spalle condizioni di instabilità al Nord anche nella giornata di giovedì.

Martedì

Per martedì si prevedono piogge sparse e insistenti, anche a carattere di rovescio o temporale al Nord, con limite delle nevicate decisamente elevato, almeno oltre i 1700-2000 metri. Tempo instabile anche su gran parte del Centro e in Sardegna con nuvolosità variabile associata anche a rovesci o temporali intermittenti, più probabili fino al pomeriggio. Tempo migliore al Sud, con maggiori schiarite in Calabria e Sicilia; non si escludono locali e brevi rovesci o temporali in Campania e nel nord della Puglia. Temperature massime in calo al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, in aumento altrove; ancora punte anche oltre i 25 gradi nel nord della Sicilia. Venti di Scirocco ancora da moderati a tratti forti sull’Adriatico e sull’alto Ionio, in attenuazione altrove.

Mercoledì

Per mercoledì, invece, tempo buono con schiarite su gran parte del Centro-Sud e nelle Isole, con temperature decisamente superiori alle medie stagionali. Possibili brevi temporali pomeridiani nell’interno della Sardegna e nell’Appennino marchigiano. Poche nubi anche in Emilia Romagna, nuvoloso sul resto del Nord con piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente forti specie verso sera su alto Piemonte e nel nord-ovest della Lombardia. Venti di Scirocco ancora moderati su Adriatico e Ionio.

Giovedì

La giornata di giovedì 25 aprile sarà ancora all’insegna del tempo soleggiato e caldo al Centro-Sud, al Nord invece la nuvolosità sarà più densa, associata a piogge e rovesci sparsi, specie su alta pianura e zone prealpine, schiarite anche ampie sulle coste della Liguria e dell’Emilia Romagna. Temperature ancora miti su tutto il Paese. Venerdì è confermato l’arrivo di una perturbazione atlantica che investirà soprattutto il Centro-Nord portando piogge e qualche temporale e un calo delle temperature sulle regioni settentrionali e in quelle centrali tirreniche. In seguito l’alta pressione dovrebbe riportare tempo stabile e soleggiato su gran parte dell’Italia.