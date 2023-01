Matteo Messina Denaro, nel covo foto di belve e una calamita da frigo: "Il padrino sono io"

Foto di animali feroci, magneti da frigorifero con l'immagine di un boss in smoking che ricorda Al Pacino ne "Il padrino" e sotto scritto "il padrino sono io", la foto attaccata alla parete di Al Pacino, sempre nel film di Francis Ford Coppola: sono alcune delle cose trovate nel covo di vicolo San Vito a Campobello di Mazara in cui si nascondeva nell'ultimo periodo di latitanza il boss Matteo Messina denaro. Oltre ai pizzini, documenti e carte, dunque, i carabinieri del Ros hanno trovato una serie di oggetti che si richiamano alla celebre pellicola.

La scientifica lavora sull'auto di Messina Denaro

Foto Ansa

Intanto la scientifica continua a lavorare sull’auto del boss, trovata a Campobello di Mazara, nel garage del figlio di Giovanni Luppino, l'autista del capomafia arrestato con lui lunedì mattina. Secondo gli investigatori all’interno della Giulietta nera non sarebbero stati trovati documenti o materiale rilevante, né sarebbe stato trovato un Gps utile a ricostruire gli spostamenti del capomafia. Una cosa sembra però certa. La macchina sarebbe stata acquistata dal capomafia in persona. Messina Denaro, a gennaio del 2022, sarebbe andato in una concessionaria di Palermo avrebbe dato in permuta una Fiat 500 e avrebbe pagato 10mila euro in contanti: il contratto di acquisto e la permuta sono intestate ad una anziana disabile di 87 anni, madre di Andrea Bonafede, il geometra di Campobello che avrebbe prestato l'identità al boss almeno dal 2020.

Al vaglio degli inquirenti anche i cellulari sequestrati

I carabinieri del Ros hanno sequestrato anche dei cellulari: due di Messina Denaro e due di Luppino che, come ha notato il gip nell'ordinanza con la quale ha disposto il carcere per l'autista, teneva i due apparecchi in modalità aereo la mattina dell'arresto. Uno dei telefonini del capomafia, intestato a Bonafede, è stato "seguito" dagli investigatori la mattina del blitz. Le celle agganciate hanno confermato i sospetti dei carabinieri sui movimenti di Messina Denaro, alias Bonafede, che da Campobello di Mazara viaggiava verso Palermo. Nella libreria del covo del capomafia, infine, oltre a libri di storia e filosofia, sono state trovate due biografie: una di Vladimir Putin, l'altra dei Hitler.

Il vescovo contro Messina Denaro: “Non si abbia troppa pietà”

Il perdono cristiano è, a volte, difficile da praticare senza farsi domande. Senza operare dei distinguo. Ed è ciò che emerge delle parole pronunciate oggi dal vescovo emerito della Diocesi di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero, 75 anni, riferendosi a Matteo Messina Denaro : "Non è una persona per cui possiamo avere troppa pietà. È uno che ha ammazzato tanto, ha sparso tanto sangue, ha ucciso tanti innocenti, il piccolo Giuseppe Di Matteo, non credo possa pentirsi, che abbia voglia di parlare", ha tuonato il prelato, stamattina all'uscita della parrocchia Madonna di Fatima di Campobello di Mazara, a pochi passi dal vicolo San Vito, dove c'era, il covo del boss, arrestato lunedì scorso.

Boss protetto per affetto, per amicizia o per paura

Mogavero da alcune settimane sta aiutando il parroco don Nicola Patti, nelle celebrazioni religiose. "Se non ci fossero state tante coperture, per affetto, per amicizia o per paura, il boss sarebbe stato arrestato prima. In questi nostri ambienti non si può dire di no non per paura ma per intimità, per una vita trascorsa insieme. Oggi ha vinto lo Stato, ora spero che tronfi la nostra gente, che esca dalla situazione di paura e finalmente possano tutti esultare", ha esortato il vescovo. "Usciamo sulle piazze ed esprimiamo la nostra soddisfazione, ma anche il nostro no alla mafia e a tutti i malavitosi", ha aggiunto, lanciando un appello: "Chi sa, parli, perché potrebbe svelare fatti che possono giovare a tante indagini. Non ci vuole tanto coraggio, ci vuole essere coerenti col proprio ministero", ha ammonito Mogavero, visibilmente emozionato. Lui, da Vescovo di Mazara del Vallo nel 2013 negò i funerali al capo mafia della zona, Mariano Agate. Quel no gli costò una polemica con la vedova di Agate che lo accusò di non aver esercitato il ruolo di Pastore di anime, "e di non seguire anche solo in parte i mirabili comportamenti manifestati da giusti rappresentati della Chiesa, qual deve essere considerato, tra i diversi, padre Pino Puglisi, che ha veramente dedicato la propria vita alla fede".

La famiglia Agate arrivò a chiedere al Vescovo di essere "sbattezzata" in quanto non si rivedeva più all'interno della Chiesa cattolica. Ma questa di stamattina non è la prima volta che il vescovor parla di Matteo Messina Denaro. Il nome del boss ancora latitante lo pronunciò più volte, negli anni passati, sino a invitarlo a costituirsi. I temi della mafia e dell'antimafia sono stati spesso affrontati dal prelato che per 15 anni ha guidato la Diocesi di Mazara del Vallo. Lo ha fatto in alcune omelie, come quelle per l'anniversario della morte di Rita Atria a Partanna, ma anche sul giornale diocesano 'Condividere', del quale sino a ottobre scorso è stato direttore editoriale.

"Abbiamo affrontato questi temi a testa alta senza mai nasconderci e senza paura", ha osservato Mogavero che ha dato impulso nel continuare gli impegni concreti sul terreno dell'antimafia. Operando dal centro "Giusti di Sicilia" oggi a Marsala alla gestione dei beni confiscati alla mafia affidati da anni alla Caritas diocesana-Fondazione San Vito Onlus: un uliveto a Marinella di Selinunte, un fondo agricolo con magazzino a Salemi trasformato in turismo rurale e poi una casa a Marsala che ospita il Centro per l'aiuto alla vita. "Testimonianze di un impegno quotidiano oltre le parole - ha sottolineato Mogavero - perché i gesti concreti valgono più di ogni altra cosa".