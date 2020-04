Calci e pugni contro un anziano disabile. Medico incastrato da un filmato

Un anziano è stato aggredito con schiaffi, pugni e calci da un medico di base. E' accaduto a Calimera, in provincia di Lecce (Puglia). L'aggressione è stata filmata da un passante. A quanto si apprende l’anziano, 87enne, era andato dal medico per chiedere spiegazioni su una ricetta per un accertamento diagnostico che non sarebbe stata accettata. Quando l'anziano ha insistito chiedendo spiegazioni il medico lo ha aggredito fino a farlo cadere per terra e poi ha continuato a colpirlo con calci. La vittima dell'aggressione è stata soccorsa dai sanitari del 118. L’87enne ha riportato un trauma oculare, ma ha rifiutato il ricovero in ospedale. La vittima del pestaggio non ha voluto sporgere denuncia ma i carabinieri hanno fatto sapere che si procederà d'ufficio nei confronti del responsabile per lesioni aggravate.

"Quanto accaduto è semplicemente vergognoso - ha detto commentando i fatti il presidente dell'ordine dei medici della provincia di Lecce, Donato De Giorgi - tanto più perché il collega indossa il camice bianco, nel pieno esercizio della sua funzione di pubblico servizio". Un episodio vergognoso, aggiunge De Giorgi, “perché accade in un momento particolarmente delicato e cruciale del rapporto tra medico e paziente. Un 'offesa per quanti quel camice lo stanno onorando in questi giorni con la vita. Un gesto lontano anni luce dai nostri valori professionali ed etici. Abbiamo subito avviato le procedure per l'apertura di un iter disciplinare".

E infatti poco dopo le parole pronunciate dal presidente dell'ordine dei medici della provincia di Lecce è giunta la decisione della Asl che, su mandato della direzione generale, ha immediatamente sospeso dal servizio, in via cautelare, il medico. "Quello che è accaduto a Calimera - sottolinea l'azienda sanitaria locale - è di una gravità inaudita. La Asl di Lecce ha messo in campo tutte le iniziative utili per accertare i fatti e sanzionare in maniera categorica l'accaduto. A tal fine sono state attivate tutte le procedure per la revoca definita della convenzione, sia dalla medicina generale che dalla continuità assistenziale di Santa Cesarea Terme, dove il medico presta servizio. Al paziente aggredito - fa sapere ancora la Asl, che ha sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di Calimera, nonché all'Ordine dei medici - va tutta la nostra solidarietà e il nostro supporto. L'accaduto non fa onore ai tanti medici di famiglia che con abnegazione, anche a costo della vita, curano i pazienti presso i loro domicili in piena emergenza epidemiologica".