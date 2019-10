Massacra di botte la compagna. La donna ricoverata in prognosi riservata

Ancora casi di violenza sulle donne, all'indomani della strage in famiglia avvenuta a Orta Nova, nel Foggiano, in cui un assistente capo della polizia penitenziaria, Ciro Curcelli, ha ucciso con la pistola di ordinanza la moglie Teresa e le due figlie, Miriana e Valentina, di 18 e 12 anni, prima di togliersi la vita. In provincia di Ferrara, a Copparo, un uomo ha massacrato di botte la sua compagna, ora ricoverata in chirurgia di urgenza, in prognosi riservata. Rintracciato dai carabinieri, ubriaco e con una tanica di vino al seguito, è in carcere con l'accusa di tentativo di omicidio, lesioni gravissime e maltrattamenti in famiglia. In provincia di Nuoro invece è finito ai domiciliari un uomo che era già stato condannato cinque anni fa per le violenze fisiche e morali alla moglie. La donna era andata via da casa con i figli, ma lui continuava a perseguitarla. E qualche giorno fa solo l'intervento di alcuni passanti ha evitato che l'uomo potesse avventarsi su di lei con una zappa.

La vicenda a Foggia

Le indagini sulla strage di Orta Nova si concentrano sulla vita lavorativa di Curcelli. Esclusi dagli accertamenti compiuti che vi fossero problemi economici, magari legati a debiti di gioco, e tensioni nella coppia, come confermato anche dal figlio superstite, gli investigatori vogliono verificare se il poliziotto stesse vivendo un disagio o un forte stress lavorativo per dare un perchè a una tragedia ancora inspiegabile. A quanto si apprende, le autopsie saranno eseguite tra lunedì e martedì, e subito dopo sarà dato il nulla osta per la celebrazione dei funerali. Nel giorno delle esequie sarà proclamato il lutto cittadino.

La vicenda a Ferrara

La donna picchiata a sangue a Copparo, una badante di origine moldava, di 45 anni, voleva troncare la relazione con il suo compagno, cominciata un anno fa e che presto si era trasformata in un incubo. Lo aveva detto chiaramente al suo partner, un connazionale di due anni più giovane. Di qui l'aggressione selvaggia: l'uomo l'ha colpita alla nuca e poi ha continuato a infierire con pugni al torace e usando anche un oggetto contundente. La donna è stata trovata riversa sul pavimento della camera da letto ricoperta di sangue dai carabinieri. E ai soccorritori ha riferito che il compagno voleva ucciderla. A dare l'allarme era stata la sorella di lui, cui l'uomo aveva telefonato per dire che la compagna stava male, prima di fuggire in bicicletta. Subito sono scattate le ricerche che hanno portato alla cattura dell'uomo.

La vicenda a Nuoro

E' stato ancora più lungo il calvario della donna protagonista della vicenda che ha portato a Villanovafranca del Medio Campidano (Nuoro) all'arresto del marito di 50 anni, per maltrattamenti in famiglia aggravati. Cinque anni di violenze tra le mura domestiche, anche davanti agli occhi dei figli minorenni. Dopo la separazione, seguita alla denuncia e alla condanna dell'uomo, i due erano tornati a vivere assieme, ma presto era ricominciato l'inferno con botte e maltrattamenti. Di qui la decisione della donna, di dieci anni più giovane del marito, di andar via, stavolta per sempre. Una scelta a cui l'uomo ha reagito con minacce di morte e insulti culminati con l'aggressione per strada, che ha fatto ripartire le indagini dei carabinieri e fatto finire l'uomo ai domiciliari.