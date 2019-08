Che cosa è successo nel periodo che intercorre tra l’uscita dall’hotel (02:48) dei due americani che hanno accoltellato il vice brigadiere Mario Cerciello Rega e il loro rientro all’hotel LeMeridien Visconti (03:16 circa)? Dei loro spostamenti, in quel lasso di tempo, non ci sono filmati. Nessuna telecamera, hanno spiegato le forze dell’ordine, ha infatti registrato la colluttazione tra Elder e Mario Cerciello Rega e tra Natale Hjort e l’altro carabiniere, Andrea Varriale. Gli inquirenti non sono neppure in grado di dare una risposta ad altre domande, che pure circolano anche in ambienti vicini all’Arma. Per esempio, perché i due hanno nascosto il borsello rubato a Sergio Brugiatelli dentro una fioriera e si sono presentati all’appuntamento con il pusher senza l’oggetto che avevano rubato la notte tra il 25 e il 26 luglio scorso?

Che rapporti c’erano fra loro?

Altra domanda, perché Brugiatelli si sarebbe fatto sostituire nell’incontro da Cerciello e Varriale e che rapporti c’erano fra loro? Per Andrea Volpini, il legale del pusher, le cose non sono andate come sono state ipotizzate sinora: "Brugiatelli informatore? Cerciello e Varriale non li aveva mai visti prima", ha spiegato l'avvocato. Tornando a quella notte e riportando le parole del suo assistito, il penalista afferma che "gli agenti in borghese hanno interrotto lo scambio con il presunto pusher, a quel punto gli americani sono fuggiti verso piazza Mastai. Uno dei due fuggendo si è impossessato del borsello incustodito di Brugiatelli, dove c'era il suo amico Maddi". E ancora: "Entrambi gli americani erano presenti davanti all'ex cinema Alcazar, a via Cardinale Merry del Val. Entrambi sono fuggiti e fuggendo hanno portato via il borsello", ha sostenuto il penalista romano.

La ricostruzione del legale

Su tutti questi argomenti regna il mistero più assoluto, ma la verità passa anche attraverso queste domande. E ce ne sono altre: perché i due americani hanno chiesto in cambio del borsello 80 euro e un grammo di cocaina? I ragazzi hanno confermato agli inquirenti di essere andati all’incontro in via Prati con il pusher senza il borsello. Che cosa avevano in mente? Il racconto di Elder e di Natale concordano in una cosa: non sapevano che davanti a loro ci fossero due rappresentanti dell’Arma. Ragionando con il senno del poi, sembra che i due ragazzi abbiamo reagito con violenza, perché avevano capito che stava per accadere qualcosa che loro non avevano previsto o avrebbero voluto evitare. Un imprevisto, quale? Dalle immagini dei filmati non è possibile neppure dedurre se Brugiatelli fosse vicino al luogo del delitto. Secondo Varriale sì; allora perché il pusher non è intervenuto? Un’altra domanda che merita risposta.

Che potrebbe essere molto vicina a quella data dall'avvocato Volpini: "I due americani hanno minacciato Brugiatelli, gli hanno detto 'sappiamo dove abiti', sapevano dove abitava perché nel borsello c'erano sia le chiavi di casa che la carta d'identità con l'indirizzo di casa, dunque era preoccupato per l'incolumità dei suoi familiari". “Il mio assistito non conosceva che persone fossero – ha aggiunto il legale - aveva paura di una rivalsa e che potessero entrare nell'appartamento. Ricorda di aver detto che erano persone con accento straniero. Non ricorda di aver detto magrebini", aggiunge spiegando che "nel borsello c'erano chiavi e indirizzo di casa, per questo doveva recuperalo nella notte”. Troppe cose devono essere spiegate, comprese quelle delle dotazioni. Gli inquirenti vogliono capire perché Cerciello quella sera era senza la sua pistola.

Capitano Ultimo

Intervistato dalla Verità, anche il Capitano Ultimo si pone tutta una serie di domande. “Perché, a indagini in corso, far filtrare la notizia che l’arma di ordinanza è stata ritrovata nel suo armadietto in caserma, aggiungendo "e il motivo del perché fosse lì lo sa solo lui"? Non solo. Perché sostenere che i due carabinieri "non immaginavano di trovare una persona con un coltello di 18 centimetri e di essere aggrediti quando si qualificavano come carabinieri?». Parrebbe insomma che Cerciello e Varriale non abbiano rispettato le procedure. «È una sua valutazione. Io non intendo nulla. Mi fermo e soffermo su quello che leggo”, ha detto ancora Ultimo. Ci sarebbe dunque anche una ipotesi di "violata consegna", che è un reato, come la giurisprudenza insegna – scrive la Verità - contro il servizio: si realizza nel momento in cui non vengono osservate le regole e le disposizioni ricevute. Ma chi avrebbe fatto, o non fatto, cosa? Loro due? O altri? E come? Quando? Al momento non si sa, quindi credo sarebbe doveroso non alimentare, magari involontariamente, suggestioni o dietrologie "intossicanti"».

La difesa di Fabrizio Natale

Investigatori, difensori e i loro consulenti sono tornati nella stanza 109 dell'albergo dove alloggiavano i due americani arrestati per l'omicidio del vicebrigadiere. Un nuovo sopralluogo per completare gli accertamenti tecnici iniziati il 31 luglio scorso con l'obiettivo di individuare e repertare le tracce biologiche e impronte digitali presenti nella stanza. I carabinieri del Ris puntano, in primo luogo, ad individuare le tracce papillari nella zona del controsoffitto dove era stato nascosto il coltello di tipo militare utilizzato da Elder per colpire Cerciello. In una intervista al Corriere, Fabrizio Natale, il padre di Gabriel, tenta di difendere il figlio: "Mio figlio era lì, ha sbagliato. Ma non è un assassino e io voglio dimostrarlo". Alla domanda su come possa sostenere che il figlio non c'entri con l'omicidio, risponde: "Lui mi ha giurato di non sapere che l'altro ragazzo aveva un coltello. Pensava di dover effettuare uno scambio come gli era stato chiesto e così avrebbero avuto indietro i soldi". Perché, invece di scappare via è tornato in albergo a dormire? "Lui non sapeva che quell'uomo era un carabiniere, mi ha assicurato di non aver capito che era morto", "l'ho visto in carcere, ho visto in che stato è, quanto è disperato. E gli credo".