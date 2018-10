Maltempo, allerta rossa in sei regioni. Riaperte la ferrovia e l'autostrada del Brennero. Scuole chiuse in molte città italiane

Allarme maltempo in tutta Italia. Oggi è la giornata peggiore, con violenti nubifragi da Nord a Sud, e in alcuni casi raffiche di vento fino a 100 km/h. La Protezione civile ha emesso l’allerta rossa per Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo. Molte le scuole che resteranno chiuse, anche a Roma, in molte città della Toscana e nel Veneto, dove la chiusura si protrarrà anche nella giornata di martedì 30 ottobre. I centri operativi delle prefetture sono al lavoro già da sabato. "Stiamo seguendo h24 tutte le situazioni a rischio - spiega il ministro dell`Interno Matteo Salvini - da Crotone alla Liguria". L'Autostrada del Brennero è stata riaperta per il traffico in entrambe le direzioni tra Vipiteno ed il Brennero. Domenica sera si era abbattuta una frana sulla corsia nord, poco prima del confine di Stato. Per motivi di sicurezza era stata interrotta e poi riaperta anche la linea ferroviaria del Brennero. Rimane ancora chiuso al traffico la statale del Brennero tra Ponticolo e Colle Isarco. Il Meteo.

Il fiume Po è un osservato speciale

Il livello idrometrico del fiume Po è già salito di oltre 2,5 metri nelle ultime 24 ore per effetto delle intense precipitazioni. Lo stato del principale fiume italiano è significativo - sottolinea la Coldiretti - delle difficoltà in cui si trovano anche altri fiumi e torrenti lungo la Penisola, a partire dall`Adige al Brenta ma anche i corsi d`acqua minori dove è alto il livello di attenzione nelle campagne lungo gli argini per il rischio di esondazioni e allagamenti. Il maltempo - continua la Coldiretti - si abbatte sull`Italia in un autunno secco in cui a settembre sono cadute addirittura il 61% in meno di precipitazioni rispetto alla media storica, con i terreni secchi che amplificano il rischio idrogeologico. A preoccupare sono anche gli effetti sulle coltivazioni agricole nelle campagne dove dall`inizio dell`anno si contano perdite superiori ai 600 milioni di euro a causa degli eventi estremi, tra nubifragi, bombe d`acqua, grandinate, trombe d`aria e violenti temporali che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola.

Preoccupano anche gli altri fiumi

Fiumi che si stanno ingrossando pericolosamente anche altrove. Preoccupano il Tagliamento e l'Adige, con esondazioni di torrenti e strade chiuse nel Friuli e nel Trentino, smottamenti, allagamenti e strade chiuse nel Veneto e in Calabria, acqua alta a Venezia, una tromba d'aria a Genova, alberi e tegole caduti a Roma, il crollo di uno storico pontile industriale all'Isola d'Elba, mareggiate su gran parte delle coste e ancora neve in Valtellina.

Scuole chiuse in molte città

Molti sindaci hanno deciso di chiudere le scuole: a Roma, in gran parte del Veneto, Venezia compresa, in Toscana lungo le coste del livornese e del grossetano, in tutta la Liguria, nel Friuli Venezia Giulia nella provincia di Pordenone e nei comuni montani, in Piemonte ad Alessandria. Resteranno chiuse le scuole - di ogni ordine e grado - nella città di Roma. A seguito dell`allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio, che prevede forti venti, piogge intense e temporali, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un`ordinanza che prevede la sospensione dell`attività educativa e scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole dell`infanzia, su tutto il territorio cittadino. Gli istituti saranno comunque presidiati dai dirigenti scolastici e dai funzionari comunali dei servizi educativi e scolastici. Il provvedimento si è reso necessario per prevenire situazioni di pericolosità per l`incolumità dei bambini e degli studenti, nonché per motivi attinenti alla sicurezza e circolazione stradale.

Scuole chiuse anche in Veneto. Zaia: “State lontani dai fiumi”

"Evitare i fiumi, le zone sotto i pendii. Consiglio di evitare processioni per selfie e filmatini. I curiosi da esondazione sono d' intralcio. Chi ha bisogno non esiti a chiamare 118, Vigili del fuoco e Protezione civile". Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, parla col Corriere della Sera dell'emergenza maltempo, in Veneto in particolare, dove le scuole resteranno chiuse. "Succede che siamo di fronte a un' ondata eccezionale di maltempo e tutto il Veneto è in allarme rosso. Gli esperti mi hanno detto che le previsioni meteo sono addirittura in linea con quelle del 1966 e peggiori di quelle del 2010, quando 135 Comuni furono alluvionati, soprattutto del Vicentino" aggiunge Zaia, sottolineando che "a impormi di agire sono gli scenari elaborati dai modelli meteo e idraulici. Quando li ho visti ho chiamato Salvini, abbiamo parlato della situazione e lui ha attivato nel giro di mezz' ora le Prefetture che hanno disposto subito la chiusura delle scuole in tutta la Regione, chiedendomi di tenerlo aggiornato".

Scuole chiuse anche in Liguria

Scuole chiuse in tutta la Regione tranne nelle zone di Spotorno e Albisola. Ieri per tutta la giornata, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco a Genova per danni causati dal forte vento e dalle abbondanti piogge. Le maggiori criticità si riscontrano nei quartieri San Teodoro e Molassana.

Ecco la situazione meteo in Italia

Veneto

Per maltempo, oggi e martedì 30 scuole di ogni ordine e grado chiuse poi a Vicenza, oltre che in provincia. Lo ha deciso il prefetto di concerto con il direttore dell'ufficio scolastico provinciale per non ostacolare eventuali interventi che potrebbero rendersi necessari per far fronte alle previste criticità.

Venezia

Previsioni meteo in peggioramento anche in Laguna: disposta quindi la chiusura degli asili e delle scuole di ogni ordine e grado in tutto il territorio metropolitano di Venezia per oggi e martedì 30 ottobre.

Treviso

Sulla base dell'avviso effettuato dalla Regione Veneto, che parla di aumento del rischio idraulico, anche il Comune di Treviso ha deciso per lunedì la chiusura delle scuole.

Friuli

Il Comune di Pordenone, sentito il prefetto, a causa delle avverse condizioni meteo ha deciso in via prudenziale di chiudere oggi e martedì 30 tutte le scuole di ogni ordine e grado, dagli asili nido alle superiori. La decisione è stata assunta durante il vertice del Coc (il centro operativo comunale che si riunisce in questi casi di emergenza) a cui hanno preso parte il sindaco Alessandro Ciriani, gli assessori Emanuele Loperfido e Cristina Amirante e i referenti comunali della protezione civile.

Alto Adige

Piove poi ininterrottamente in tutto l'Alto Adige da quasi 24 ore. "E' caduta in un giorno la pioggia di un mese intero - spiega Dieter Peterlin del Servizio Meteo della Provincia - e non smetterà almeno fino a martedì". Continui gli interventi dei vigili del fuoco: allagamenti e piccole frane a Cornedo, Lana, Fleres, Magrè, Montagna, Racines. Laives a San Giacomo.

Trentino

Le precipitazioni insistenti hanno causato gravi danni anche in Trentino: numerosissimi interventi per strade e garage allagati, per parziali esondazioni di torrenti e piccole frane su tutto il territorio provinciale. Suonata inoltre la sirena di allarme a Levico, per l'esondazione del fiume Brenta, che ha costretto a chiudere la strada per Barco. Preoccupa anche il Sarca, che è esondato in località Prabi; tanto che la vecchia strada fra Arco e Ceniga è stata chiusa.

Liguria

Secondo il bollettino della protezione civile della Regione, l'allerta nella zona centrale della Liguria, che va lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, più l'entroterra della Val Polcevera e dell'alta Valbisagno e gli interni di Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida, è arancione fino alle 6 di oggi e poi scatta l'allerta rossa per tutta la giornata, fino alle 18. Poi viene nuovamente declassata a gialla e resta in vigore fino alla mezzanotte.

Portofino

Sull'entroterra di levante della zona E, che comprende il territorio di Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia, l'allerta rimane arancione fino alle 6 di lunedì 29, poi scatta il livello rosso fino alle 18 e da lì il giallo fino alla mezzanotte.

Toscana

Maltempo in forte intensificazione per la giornata di oggi anche sulla Toscana. La Sala Operativa della Protezione civile regionale ha infatti emesso un codice rosso per vento e mareggiate dalle 7 alla mezzanotte di lunedì. Inoltre ha esteso il codice arancione per temporali forti fino alla mezzanotte di lunedì per tutta la Regione: è atteso un ulteriore peggioramento con piogge diffuse a prevalente carattere di temporale nella seconda parte della giornata.

Livorno

La centrale operativa della Protezione civile regionale ha inoltre diramato un'allerta meteo arancio per temporali e vento forte sul territorio di Livorno a partire dalle 7 del 29 ottobre e fino a mezzanotte. Per questo motivo il sindaco ha deciso di disporre la chiusura preventiva delle scuole di ogni ordine e grado e dei parchi pubblici per l'intera durata dell'allerta.

Campania

In Campania permane fino a martedì 30 l'allerta meteo già diramata dalla Protezione civile della Regione. La criticità idrogeologica è stata prorogata sull'intero territorio regionale: in particolare, le precipitazioni più abbondanti con previsioni di impatto al suolo tali da determinare un livello di allerta arancione sono attese ancora sulla zona 2, in cui ricadono il Matese e l'Alto Volturno. Sulla restante parte della Campania, l'allerta fino a martedì mattina è di colore giallo. Lunedì 29 scuole chiuse anche a Procida.

Calabria

Un'imbarcazione da diporto è stata trascinata a riva dalla forte corrente, vicino al porto di Catanzaro. "Rinvenuto nelle vicinanze il corpo senza vita di un uomo" fanno sapere i Vigili del Fuoco via Twitter. Inoltre, la strada statale 106 'Jonica' nel pomeriggio di domenica è stata provvisoriamente chiusa nel comune di Cariati (dal km 97 al km 99,900), in provincia di Cosenza, a causa dell'esondazione del fiume Nicà.

Sardegna

Infine, il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Sardegna ha emesso un avviso di ordinaria criticità per rischio idrogeologico fino alle 23:59 di lunedì 29 ottobre. Il rischio è localizzato sulle zone di allerta dell'Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Tirso e Logudoro.