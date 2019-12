Ancora danni e disagi, soprattutto al Sud, per l'ondata di maltempo, caratterizzata in particolar modo dal forte vento. A Potenza è stata operata una ragazza di 28 anni rimasta gravemente ferita ieri in seguito ad una tromba d'aria a Lauria. Fino a poco fa sembrava essere a rischio la partita Napoli-Parma a causa della caduta di alcuni pezzi del tetto dello stadio San Paolo di Napoli dopo il forte maltempo di ieri. Il match invece è stato confermato, solo che si giocherà alle 18,30. Gli addetti di Napoli Servizi, che stamattina hanno aperto il cancello dello stadio hanno trovato infatti dei cupolini in terra caduti dal tetto dell'impianto nella tarda serata di ieri quando lo stadio era chiuso e Napoli è stata colpita da forti raffiche di vento. Ma dopo la verifica da parte dei tecnici del tetto di copertura del San Paolo, si è presa la decisione di far giocare comunque la partita di serie A.

Vento oltre i 100 chilometri orari

Una frana ha provocato la chiusura della strada provinciale 4 a Fiumara di Viggianello, sempre nel Potentino. In Sicilia, vento con raffiche superiori ai 100 chilometri orari nel Palermitano; isolate le Eolie; chiusa nel Ragusano la statale 115 per lo straripamento del fiume Dirillo. In Calabria, una motonave ha rotto gli ormeggi nel porto commerciale di Gioia Tauro. Allerta per il livello dei fiumi, alimentati dall'intensa pioggia. Danni per il vento anche nel Nuorese, in Sardegna.