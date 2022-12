Le sliding doors di Mattia, il figlio di tutti noi, di tutti gli italiani con un cuore

Era il 15 settembre, erano i giorni immediatamente successivi.

E Mattia, che aveva otto anni, in quei giorni è stato il figlio di tutti noi, di tutti gli italiani con un cuore. Perché non si poteva non commuoversi davanti al racconto di papà Tiziano Luconi, che raccontava di come, finchè non si fosse trovato Mattia, lui non si sarebbe arresto, lui ci avrebbe sperato.

Da un letto d’ospedale, intanto, anche mamma Silvia, a cui Mattia era stato strappato dalle mani dalla forza del fiume, in piena, da un’onda marrone che tutto travolgeva, raccontava in lacrime di come la violenza dell’acqua sul ponte di Ripalta, ad Arcevia, fosse talmente forte e devastante da averle letteralmente afferrato Mattia e di averlo visto per l’ultima volta mentre provava ad aggrapparsi a un tronco del fiume. Poi, più niente.

In una delle mille alluvioni d’Italia, quella delle Marche a metà settembre, una delle più dimenticate, immediatamente rimosse perché c’è sempre un’emergenza successiva in un Paese che è splendido nel cuore con cui gestisce le emergenze, ma pessimo nel prevenirle, morirono otto persone.

Mattia Luconi era uno di loro. Noemi Bartolucci, un’altra vittima, come lui residente a Barbara, un piccolo Comune di 1280 anime, in provincia di Ancona, aveva 17 anni e sarebbe entrata dopo pochi giorni nella squadra di volontari di Tempoliffolero, l’associazione che aiutava i bimbi del paese a studiare e dove Mattia si trovava benissimo.

Oddio, Mattia si trovava benissimo ovunque, con il suo sorriso sempre stampato sul volto che, quando attraversava in paese in moto o in bicicletta insieme a papà Tiziano, mandava baci a tutti, che era il suo modo di salutare il mondo.

Mattia era felice quando disegnava o sentiva musica o suonava uno strumento. Allora, sorrideva ancora più del solito e in paese tutti gli volevano bene.

Insomma, un giorno, con la Comunità del mio piccolo blog che si chiama La Puntina, abbiamo deciso che questa storia non fosse dimenticata e che Mattia andava ricordato. Chiamammo papà Tiziano, mamma Silvia, il sindaco di Barbara Riccardo Pasqualini e nessuno di loro chiese, come pure sarebbe stato legittimo, un aiuto per sé. Ma, con una sensibilità e una dolcezza incredibile dissero: “Se raccogliete fondi, ci piacerebbe intitolare a Mattia e attrezzare un’aula di musica e magari anche di disegno”. Insomma, niente per loro, tutto per Mattia.

Così insieme a altri amici come i capitani storici della Sampdoria Enrico Nicolini, legato a doppio filo alle Marche avendo giocato a lungo nell’Ascoli, e del Genoa Claudio Onofri, che non si tirano mai indietro quando c’è da aiutare qualcuno, a un caro amico come Marco Percivale, abbiamo organizzato un aperitivo benefico al caffè della biblioteca civica Berio, quella centrale del sistema bibliotecario genovese. Poi, visto che bene chiama bene, un’intera orchestra, l’Accademia del Chiostro di Donatella Ferraris, ha dedicato alla causa il suo concerto di Natale nella Chiesa di Sturla. Poi c’è chi ha preferito versare direttamente al Comune e volendo potete ovviamente farlo (a proposito la causale è “Donazione pro-alluvionati di Barbara 15.092022 – In ricordo di Mattia Luconi” e l’IBAN sulla Banca di credito cooperativo di Ostra Vetere è IT03V 08705 37510 000000093137).

Insomma, complice la diretta di Telenord, con il direttore Giampiero Timossi che è come un cornetto, cialda, cioccolato e granella fuori e cuore di panna dentro, e il fatto che della tesoreria si sia occupata un’altra splendida conoscenza della squadra di Tiscalinews e Milleunadonna, la nutrizionista Elisabetta Lenti, perché chi si somiglia si piglia e anche lei è una persona dal cuore grande, Mattia avrà le “sue” aule.

Ma sono stati proprio mamma Silvia, farmacista comunale a Barbara, papà Tiziano e il sindaco Pasqualini, collegandosi con noi, a raccontare Mattia, l’alluvione e le sliding doors di quel giorno.

Silvia vive a San Lorenzo in Campo, un paese vicino a Barbara, si cambia provincia da Ancona a quella di Pesaro e Urbino, 6 chilometri e 950 metri in linea d’aria, ma dodici di strada effettiva e ogni giorno fa la pendolare, spesso portandosi dietro Mattia, come il 15 settembre.

A Barbara funziona come nei paesi di una volta: c’è la piazza con i servizi essenziali, il Comune, la farmacia e tutto quello che è l’iconografia di mille piazze Roma di tutta Italia, dell’Italia più vera e profonda.

Quella di questo territorio che ha pagato moltissimo con i terremoti e le alluvioni. Dopo qualche giorno è tornata l’acqua e poi una scossa fortissima, che non ha creato danni drammatici semplicemente perché l’epicentro era in mare.

“Silvia – racconta il sindaco – la sera dell’alluvione era in farmacia, che sta sotto il mio ufficio. Pensai di chiamarla per una cosa, ma per pochi secondi non riuscii a fermarla lì con me, a fare l’incombenza che le volevo chiedere. Quei tre minuti, cinque minuti, sono stati quelli decisivi per l’onda di piena”.

Gli occhi e lo sguardo di Silvia sono bellissimi, vedere, parlare, incontrare lei e Tiziano è un’emozione perché, nonostante il dramma vissuto da Mattia, emanano serenità.

Continua Pasqualini: “Insomma, io chiamai Silvia per una cosa di lavoro, ma lei aveva già il motore acceso e la mia voce non si sentì. Poi andò a prendere Mattia, come faceva sempre e in quel momento non c’era un’acqua paragonabile a quello che sarebbe successo poco dopo. Il fiume, che non è un vero fiume, è una sorta di torrentello, si riempì all’improvviso, con una portata d’acqua fortissima, qualcosa che non avevo mai visto né qui, né da nessun’altra parte al mondo”.

In quel momento mamma Silvia fece esattamente ciò che doveva fare: cercare di uscire dalla macchina e mettersi in sicurezza insieme a Mattia, altrimenti come abbiamo spesso visto avrebbe rischiato di morire dentro l’auto.

Ma qui arrivò l’imponderabile: “Perché l’onda di piena fu talmente improvvisa e forte da strappare, letteralmente strappare, Mattia dalle mani della sua mamma. E Silvia si salvò solo perché venne buttata anche lei dalla forza dell’acqua in una conca che poi divenne il rifugio”.

Ora Mattia rivivrà con l’aula di musica, con la raccolta del nostro aperitivo, con gli IBAN che stanno arrivando in Comune (e, ripeto, ovviamente ogni versamento è il benvenuto), con le offerte al concerto di Natale nella chiesa di Sturla dell’Accademia del Chiostro, con un violoncello donato da un ragazzino, il figlio di Donatella Ferraris, 16 anni, che ha regalato il suo violoncello a Barbara, con una tastiera professionale di Paola Cerri, in mille altri modi.

Gli occhi e le parole di papà Tiziano e mamma Silvia parlano più di mille parole. Ma una cosa la dicono: “Matty vi ringrazia”.

E pare di rivederlo per le strade di Barbara mentre manda i suoi baci.