Le sagre più gustose del weekend sono a Monteleone d’Orvieto, Casaprota e Marcetelli

Il mese di agosto entra nel vivo e le sagre proposte dai piccoli borghi si fanno più gustose che mai.

E’ il caso di Monteleone d’Orvieto che ogni estate, come per magia, raccoglie intorno al proprio piatto più rappresentativo la sua comunità sparsa nel Mondo. La Sagra degli Umbrichelli del paese in provincia di Terni non è solo uno degli appuntamenti gastronomici più attesi in Umbria, ma rappresenta molto di più: è diventata il fulcro aggregante della “Rimpatriata”, la festa che dal lontano 1965 accoglie i paesani emigrati che qui tornano per trascorrere le ferie. Nel grazioso borgo medievale, l’appuntamento con la Sagra torna puntuale dal 7 al 16 agosto, con dieci serate all’insegna del gusto e dell’allegra condivisione delle tradizioni di una volta. Questo gustoso primo piatto sarà proposto in tantissime varianti: all’aglione, all’amatriciana, al ragù, al sugo d’oca, con funghi e tartufo e con olio e parmigiano; e a completare il ricco menù ci saranno antipasti della tradizione, secondi, contorni, dolci e delle specialità deliziose che varieranno di serata in serata.

Gli umbrichelli vengono fatti a mano con farina ed acqua; si realizza un impasto ben amalgamato, dal quale si prende un pezzettino di pasta che si allunga muovendo le mani sulla tavola fino a formare uno spaghetto grosso ed irregolare, proprio come un lombrico. Nei giorni che precedono la Sagra tanti volontari si riuniscono nei caldi pomeriggi estivi per prepararli, e nei sughi che li condiscono si può ritrovare tutto il sapere della cucina del posto; ricette e segreti antichi, tramandati di generazione in generazione, danno vita a piatti prelibati e raffinati, memoria delle cene conviviali di un tempo celebrate nei campi al termine di una faticosa giornata di lavoro. Nel ricco programma ci sarà inoltre spazio per mostre, spazi dedicati alla cultura, alla danza, ai balli e alla musica dal vivo, con spettacoli ogni sera.

Spostandosi nel Lazio, Casaprota proporrà ai visitatori un tuffo nel cuore delle tradizioni più autentiche della Sabina con la Sagra delle fettuccine ai funghi porcini. Uova, farina, funghi porcini e olio extravergine di oliva – tutte materie prime genuine e del posto – sono gli ingredienti con i quali, il 12 e il 13 agosto, le cuoche del borgo in provincia di Rieti chiameranno a raccolta tutti i buongustai. Lo stand gastronomico aprirà alle 19 e, insieme alle fettuccine, saranno proposte tante altre gustose tipicità locali, mentre ogni serata sarà animata da spettacoli musicali dal vivo. La Sagra rappresenta il principale appuntamento del “Ferragosto Casaprotano”, la manifestazione - in programma dall’8 al 15 agosto - che sarà inaugurata dal Concerto della Fanfara della Polizia di Stato e si articolerà in divertenti giornate all’insegna della musica, dello sport, degli spettacoli e della buona tavola. Addossato a un antico Castello, il borgo di Casaprota sorge al km 56 della via Salaria tra scorci mozzafiato e coltivazioni rigogliose tipiche della Sabina, con alberi secolari di ulivo che circondano l’abitato disegnando sulle colline particolari geometrie. La porta di accesso al paese, di età rinascimentale, mostra gli alloggiamenti in pietra per i cardini del portone e la copertura interna con una volta a botte, mentre l'antico palazzo signorile – oggi Filippi – che si erge nella parte più alta dell’abitato, presenta una facciata essenziale nella quale si aprono finestre cinquecentesche, sulla quale si staglia una torre circolare.

Ancora in provincia di Rieti, sabato 10 agosto tornerà a Marcetelli l’atteso appuntamento con il “Serpentone di Montagna”, il percorso enogastronomico nel centro storico del borgo a due passi dal Lago del Salto. Dalle 18.30 fino a tarda sera, si potranno scoprire gli angoli più caratteristici del paese – noto per essere il più piccolo Comune del Lazio per popolazione residente - in 7 fermate dedicate alla buona cucina, dove saranno serviti l’aperitivo e la bruschetta ai funghi porcini, i pizzicotti (un impasto di acqua e farina condito con un gustoso sugo), la zuppa di lenticchie, il pecorino locale, il prosciutto, la pecora “allu cotturu” preparata con pomodoro e peperoncino, le ciambelle e la cocomerata, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino. Sul fronte dell’intrattenimento, ci sarà spazio per la musica dal vivo e per le visite guidate al Museo dell’Artigianato e della Vita Rurale.

Restando nel Lazio, ancora pochi giorni di attesa e Castel di Tora tornerà ad aprire le porte per “Mangiando sotto le stelle”: arroccato sulle rive del Lago del Turano in provincia di Rieti, il 17 agosto il borgo proporrà un’imperdibile passeggiata enogastronomica sotto un cielo straordinariamente limpido e buio. Risalendo infine la Penisola fino alla Valle d’Aosta, le irresistibili note della musica blues risuoneranno nei vicoli e nelle piazze di uno dei borghi più belli della Regione: il 16 e il 17 agosto è in programma la prima edizione del La Thuile Blues Festival, un evento tutto da vivere nelle fresche serate estive di un luogo di grande fascino.