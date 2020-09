Le chat del branco e l'autopsia di Willy aggravano le accuse

I telefoni del branco potrebbero fornire elementi utili agli inquirenti per cristallizzare ulteriormente le posizioni dei quattro accusati da ieri di omicidio volontario per il drammatico pestaggio di Willy Monteiro Duarte. Passa, quindi, anche attraverso una serie di perizie l'indagine della Procura di Velletri che ha atteso i primi risultati dell'esame autoptico per compiere una decisa accelerazione sul fronte del capo d'accusa. L'aggravante dei futili motivi, infatti, in questa fase appare dirimente anche per il futuro sbocco processuale della vicenda. Con questa accusa i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia rischiano un condanna all'ergastolo in un procedimento che finirà davanti alla Corte d'Assise di Frosinone. Nel fascicolo di indagine sono stati acquisiti i precedenti dei Bianchi, tre per Gabriele per lesioni e porto d'armi e cinque, tutti per lesioni personali, per Marco. Un passato da picchiatori con uno stile di vita molto ostentato e, forse, poco compatibile con quello di proprietari di un banco frutta.

Al momento le indagini sono lontane dalla chiusura e gli inquirenti stanno procedendo su due direttrici: le perizie tecnico scientifiche e l'ascolto di testimoni, dei tanti che quella notte affollavano la zona della movida a Colleferro e che potrebbero, addirittura, avere avuto un ruolo nella rissa culminata nella morte di Willy. Un decesso che l'autopsia, dopo una prima analisi, ha confermato essere legato al disumano accanimento dei picchiatori. Gli ulteriori accertamenti che verranno svolti dall'istituto di medicina legale di Tor Vergata, in particolare sullo stato degli organi interni, potrebbe rafforzare la tesi accusatoria e trasformare il pestaggio in una vera e propria esecuzione.

Una azione di gruppo che il branco, subito dopo i fatti, voleva mettere " tacere" siglando una sorta di accordo del silenzio. Lo stesso Belleggia davanti al gip ha ammesso che dopo essere scappati a bordo del suv nero, i Bianchi gli avevano "consigliato di mantenere il silenzio sulle loro condotte". Proprio in questo ambito risposte arriveranno dai cellulari e dalle comunicazioni, dalle chat, intercorse in quelle ore tra gli indagati. Come risposte potrebbero arrivare dall'analisi degli indumenti indossati dai "picchiatori" sui quali potrebbero essere rinvenute tracce ematiche del povero Willy.

Infine entro l'inizio della settimana l'avvocato dei Bianchi e Pincarelli, Massimiliano Pica, deciderà se presentare istanza al tribunale del Riesame mentre dal canto suo l'avvocato di Belleggia, Vito Perugini, ha reso noto che non presenterà ricorso sulla decisione del gip che ha posto ai domiciliari il suo assistito.