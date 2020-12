Lapo Elkann fermato per eccesso di velocità a Portofino, sulla sua Ferrari trovata della cocaina

Nuovi guai per Lapo Elkann. Lo scorso 12 settembre è stato fermato a bordo della sua Ferrari mentre sfrecciava a forte velocità lungo le strade tra Portofino e Santa Margherita. Due gli stop imposti al rampollo della famiglia Agnelli. Nel primo posto di blocco gli agenti hanno sanzionato Lapo per eccesso di velocità, mentre nel secondo posto di blocco, eseguito dai carabinieri, i militari hanno trovato dosi di cocaina per un totale di circa 4 grammi. La Procura di Genova ha deciso di aprire un’indagine, iscrivendo Elkann nel registro degli indagati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La pm Silvia Saracino ha tuttavia chiesto l'archiviazione perché la quantità degli stupefacenti rinvenuta è limitata e dunque compatibile a un consumo personale. Se il giudice dovesse accettare l'archiviazione per Elkann resterebbe solo la segnalazione al Sert, come tossicodipendente. Nel 2005 Lapo venne ricoverato in ospedale a Torino, a causa di un'overdose causata dalla droga. Lo scorso anno, nel dicembre del 2019, si schiantò con una fuoriserie in Israele, finendo in ospedale.