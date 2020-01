La prefetta di Cosenza incastrata da una 'mazzetta': caso isolato o sistema?

Un incontro in un bar, ufficialmente per uno “scambio di auguri”. Ma, in realtà, per farsi consegnare una mazzetta da 700 euro. Da giorni nella bufera, il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, è ora agli arresti domiciliari con l’infamante accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità: la Squadra Mobile le ha notificato l’ordinanza di custodia cautelare a Taranto, dove il rappresentante del Governo risiede.

La denuncia di una imprenditrice

E’ stata la Procura di Cosenza, nel giro di pochi giorni dall’informativa dei poliziotti, a condurre le indagini che avrebbero incastrato il prefetto Galeone. Diversi, infatti, sarebbero i riscontri a sostegno della grave tesi accusatoria.

Tutto nasce dalla denuncia di una imprenditrice, Cinzia Falcone, presidente dell'associazione "Animede" che si occupa di tutela dei diritti delle donne. Una donna che, quindi mantiene intatta la propria dignità, la propria moralità, a fronte di un’altra, per di più rappresentante del Governo nella provincia più estesa della Calabria, che l’avrebbe barattata per denaro. La denunciante Cinzia Falcone è pure responsabile di un centro di accoglienza per migranti in Sila e, per le sue attività nel campo del sociale, sarebbe stata in rapporti con la Prefettura di Cosenza.

E proprio in occasione di una riunione in Prefettura, nel mese di dicembre, Falcone avrebbe ricevuto dal prefetto Galeone la proposta di emettere una fattura fittizia di 1.220 euro finalizzata, secondo quanto sostenuto dall’accusa, ad appropriarsi della parte di fondo di rappresentanza concessa ai prefetti disponibile a fine anno. Per tale accordo, 700 euro sarebbero andati al prefetto Galeone, 500 all'imprenditrice, come “regalo” per la disponibilità mostrata. Rientrata a casa e riferito quanto accaduto ai propri familiari, l'imprenditrice avrebbe deciso di denunciare tutto alla Polizia, che ha poi organizzato la “trappola” per il prefetto Galeone.

La "mazzetta" videoripresa

Tra il 23 e il 28 dicembre, secondo quanto comunicato dalla Procura della Repubblica di Cosenza, retta da Mario Spagnuolo, si sarebbe concretizzata l’ipotesi corruttiva.

Dopo la denuncia alla Squadra Mobile, su input degli stessi investigatori, l’imprenditrice Falcone avrebbe fissato l’incontro nel bar scelto dal prefetto Galeone e si sarebbe presentata con la busta contenente le banconote fotocopiate dagli investigatori e con indosso degli strumenti di alta tecnologia necessari a registrare il colloquio che è stato pure videoripreso. All’uscita dal bar, l’ingresso in azione della Squadra Mobile, che ha avvicinato il prefetto, che, all’interno della propria borsa, avrebbe avuto con sé il denaro segnato. A sostegno dell’ipotesi accusatoria, vi sarebbero anche dei messaggi su WhatsApp, estrapolati dal cellulare dell’imprenditrice Falcone.

Caso isolato o "sistema"?

Già prima della ordinanza di custodia agli arresti domiciliari, Galeone era in aspettativa e le sue funzioni sono esercitate momentaneamente dal vicario Franca Tancredi: secondo quanto trapela, nel prossimo consiglio dei ministri dovrebbe arrivare la nomina del nuovo prefetto di Cosenza, che dovrebbe cercare di ridare decoro all’Istituzione.

Il caso, infatti, è grave e imbarazzante soprattutto perché resta ancora da capire se quello denunciato dall’imprenditrice Falcone potesse essere un modus operandi consolidato da parte del prefetto di Cosenza, in carica dal 23 luglio del 2018. In precedenza aveva svolto le stesse funzioni a Benevento. Paola Galeone è stata assunta nell'amministrazione civile dell'Interno nel dicembre del 1987 ed assegnata, come prima sede, alla Prefettura di Taranto, dove ha svolto vari ruoli.

Proprio per verificare se non ci si trovi di fronte a un vero e proprio sistema fraudolento, il procuratore Spagnuolo e il sostituto Domenico Frascino stanno passando al setaccio la documentazione messa insieme dal prefetto, alla ricerca di altri casi (che, evidentemente, non sarebbero stati denunciati) o di altre irregolarità.

La reazioni

Il caso ha fatto irruzione nel bel messo della campagna elettorale, che riporterà la Calabria al voto per le Regionali il prossimo 26 gennaio. E non sono mancate le reazioni politiche. Le più dure, quelle delle forze “antisistema”. Il candidato alla presidenza della Regione per il Movimento 5 Stelle, Francesco Aiello, afferma: “La vicenda conferma che in Calabria c’è un’emergenza di legalità, rispetto alla quale sono certo che il governo darà presto risposte efficaci alla comunità calabrese, che ha bisogno di una presenza limpida dello Stato. Ne parlerò intanto con il ministro Luigi Di Maio, di cui conosco la prontezza e fermezza. Qui si rischia di perdere la credibilità delle istituzioni e di allontanare per sempre i cittadini dallo Stato”. Ancora più duro, e diretto verso il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, è il deputato Cristian Invernizzi, coordinatore della Lega in Calabria: “Sconcerta il silenzio del ministero dell’Interno: i cittadini di Cosenza e della Calabria meritano trasparenza ed efficienza”.