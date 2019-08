La pedofilia del clero duro colpo per la Chiesa. La linea del Vaticano dopo la condanna del cardinale Pell

Prima della sentenza dell’ultimo grado di giudizio, la Santa Sede non darà un valutazione definitiva sul caso del cardinale George Pell, accusato e condannato in primo grado e ora in appello per abusi sessuali nei confronti di due minori, verificatisi nell’ultimo decennio del secolo scorso. Ma già ora, di fronte alla ferma dichiarazione del porporato sulla propria innocenza, la linea di rigore verso ecclesiastici di qualsiasi livello accusati di abusi verso minori, si conferma la linea dura di Francesco indicata nelle nuove norme sugli abusi sessuali contro minori. Attesa dell’esito dei processi per provvedimenti disciplinari definitivi, ma da subito mettere la Chiesa dalla parte delle vittime. E’ un atteggiamento nuovo dell’istituzione rispetto a quando si era sensibili solo a non far scoppiare scandalo tutelando, con il silenzio, i colpevoli di abusi senza preoccupazione alcuna per le vittime. E’ chiaro che il primo pensiero nella comunità cristiana è per le vittime.

La vicenda di Pell è emblematica

L’accusa riguarda l’ecclesiastico più alto in grado colpito finora e processato. Francesco è stato decisivo nello scioglierlo dalla responsabilità di prefetto della segreteria per l’economia per agevolare il suo rientro in Australia e sottoporsi al processo dell’autorità giudiziaria civile. Una decisione forte e prudenziale. Dopo la sentenza di condanna in primo grado, nel febbraio scorso, la reazione ufficiale del Vaticano veniva affidata a una dichiarazione del direttore della Sala Stampa, Alessandro Gisotti. Si prendeva atto della condanna e si ribadiva “il massimo rispetto per le autorità giudiziarie australiane”. Si definiva la sentenza una “notizia dolorosa” che aveva scioccato moltissime persone, ma “in attesa del giudizio definitivo, ci uniamo ai vescovi australiani nel pregare per tutte le vittime di abuso, ribadendo il nostro impegno a fare tutto il possibile affinché la Chiesa sia una casa sicura per tutti, specialmente per i bambini e per i più vulnerabili”. In attesa dell’accertamento definitivo dei fatti, si proibiva “l’esercizio pubblico del ministero e, come di norma, il contatto in qualsiasi modo e forma con minori di età”.

La dichiarazione odierna per la sentenza d’appello non cambia la linea vaticana. La Santa Sede “ricorda che il Cardinale ha sempre ribadito la sua innocenza e che è suo diritto ricorrere all’Alta Corte. Nell’occasione, insieme alla Chiesa di Australia, la Santa Sede conferma la vicinanza alle vittime di abusi sessuali e l’impegno, attraverso le competenti autorità ecclesiastiche, a perseguire i membri del clero che ne siano responsabili”. Rispondendo ai giornalisti, il nuovo direttore della Sala Stampa, Matteo Bruni, lascia intendere che la Congregazione della Dottrina della Fede, preposta al giudizio canonico sugli abusi commessi da ecclesiastici, darà il proprio parere sul caso soltanto a conclusione di tutti i gradi di giudizi civili. Conferma tuttavia le misure cautelari già prese nei confronti del cardinale Pell, ossia “la proibizione dell'esercizio pubblico del ministero e il divieto di contatto in qualsiasi modo e forma con minori di età”.

Non è in discussione la giusta pena

Prevale in questa fase, come è evidente, il linguaggio giuridico e burocratico, ma taluni cominciano a chiedersi come, al di là della giusta pena, occorra considerare e comportarsi verso gli ecclesiastici colpevoli di abusi sessuali sui minori. Non è in discussione la giusta pena, ma la considerazione umana verso gli autori di un reato così odioso. Ci si chiede se il principio generale della fraternità verso colpevoli e innocenti debba applicarsi anche nel caso degli abusi verso i minori. Esiste già una convinzione antica mai venuta meno che considera la Chiesa composta da santi e peccatori e pertanto occorre sempre provvedere alla riforma della Chiesa. Lo ha ribadito papa Francesco proprio in una importante catechesi all’udienza generale del mercoledì. Il papa non ha trattato in alcun modo la questione degli abusi, ma ha spiegato il passo degli Atti degli Apostoli dove si afferma che nella prima comunità “fra loro tutto era comune”e in particolare l’amministrazione dei beni dove era previsto che tutto quello eccedente il bisogno di chi disponeva di beni si metteva in comune per i poveri.

Nessun cristiano coerente può vivere isolato e pensare che ciò che avviene negli altri componenti della comunità non lo riguardi. Stare in comunione e fare la comunione eucaristica significa vivere in fraternità piena. L’unione fraterna più difficile si deve cercare anche nelle cose difficili come le questioni economiche. Ma l’abuso sessuale da parte del clero è stato stigmatizzato da Francesco come vero crimine. Vale anche per i preti pedofili non solo l’espiazione e il perdono ma anche l’accoglienza nella comunità?

“Se voi volete sapere se siete buoni cristiani – ha detto Francesco - dovete pregare, cercare di accostarvi alla comunione, al sacramento della riconciliazione. Ma quel segnale che il tuo cuore si è convertito, è quando la conversione arriva alle tasche, quanto tocca il proprio interesse: lì è dove si vede se uno è generoso con gli altri, se uno aiuta i più deboli, i più poveri. Quando la conversione arriva lì, stai sicuro che è una vera conversione. Se rimane soltanto nelle parole non è una buona conversione”. Non è solo una questione di soldi, ma anche di tempo dedicato agli altri. “Quanti cristiani – voi, per esempio, qui in Italia – quanti cristiani fanno volontariato! Ma questo è bellissimo! E’ comunione, condividere il mio tempo con gli altri, per aiutare coloro che hanno bisogno. E così il volontariato, le opere di carità, le visite ai malati; bisogna sempre condividere con gli altri, e non cercare soltanto il proprio interesse”. Implicitamente si può pensare che anche per questi preti colpevoli, convertiti, ci sia posto nella comunità cristiana?

Essere membra del corpo di Cristo, afferma il Papa “rende i credenti corresponsabili gli uni degli altri. Essere credenti in Gesù rende tutti noi corresponsabili gli uni degli altri. “Ma guarda quello, il problema che ha: a me non importa, è cosa sua”. No, fra cristiani non possiamo dire: “Povera persona, ha un problema a casa sua, sta passando questa difficoltà di famiglia”. Ma, io devo pregare, io la prendo con me, non sono indifferente”. Questo è essere cristiano. Per questo i forti sostengono i deboli e nessuno sperimenta l’indigenza che umilia e sfigura la dignità umana, perché loro vivono questa comunità: avere in comune il cuore. Si amano. Questo è il segnale: amore concreto”, che vince l’ipocrisia dei rapporti finti o interessati. Se così è, il peccato di pedofilia dei preti mette a dura prova le comunità cristiane che, per salvare il principio di fraternità e comunione, dovranno elaborare una prassi penitenziale e di accoglienza anche per loro.