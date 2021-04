La pasquetta degli italiani tra sole e nubi, e da martedì peggiora con aria artica

Maltgrado la maggior parte degli italiani sia reclusa nella propria casa, a causa delle restrizioni anti-Covid imposte dal Governo, il lunedì dell'Angelo sembra possa esser meteorologicamente tranquillo e soleggiato su gran parte del Paese. Gli esperti meteo prevedono maggiori addensamenti a Nord Ovest e qualche temporale in Sicilia. Un peggioramento è atteso a fine serata, con correnti di estrazione polare che daranno il via a fenomeni di pioggia e persino nevicate sulle regioni settentrionali, sui confini franco-svizzeri dai 1200 ai 1400 metri. Qualche pioggia debole in arrivo anche in Liguria sullo Spezzino e probabilmente sull'alta Toscana. L'irruzione fredda sembra destinata a condizionare anche il resto della settimana, con una fase più tipicamente invernale che primaverile. Ma vediamo l’andamento meteorologico previsto nei prossimi giorni.

Lunedì 05 aprile:

Nord: Giornata di pasquetta che sarà in gran parte asciutta e soleggiata, salvo più nubi in Piemonte. In nottata peggiora dalle Alpi verso la pianura con precipitazioni, anche temporalesche.

Centro: Pressione in lieve aumento sulle nostre regioni. La giornata di Pasquetta trascorrerà con un cielo prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo con nubi sparse sulla Calabria, sereno sul resto delle regioni peninsulari e più coperto in Sicilia, anche con qualche piovasco.

Martedì 06 aprile:

Nord: Giornata contraddistinta da un peggioramento del tempo, al mattino, sul Nordest con neve fino in collina in Emilia Romagna e Colli Euganei e nubifragi in Romagna. Più sole altrove.

Centro: Tempo diffusamente instabile sugli Appennini, zone adiacenti ad essi e sulla Toscana con temporali e nevicate sotto i 1000 metri. Più sole su coste tirreniche, Lazio e in Sardegna.

Sud: La giornata trascorrerà con un peggioramento sulla Campania con qualche precipitazione a carattere sparso e alternata a schiarite nel pomeriggio. Cielo poco nuvoloso altrove.

Mercoledì 07 aprile:

Nord: Tempo più instabile sui confini alpini dove nevicherà fino in valle. Sul resto dei settori e regioni il cielo si presenterà prevalentemente sereno o con poche nubi sul Friuli.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo a tratti instabile su Abruzzo, Molise e frusinate con deboli nevicate in collina. Qualche piovasco sul sassarese orientale.

Sud: La giornata trascorrerà con un tempo più instabile su Campania, Basilicata e Calabria, regioni dove si avranno alcune precipitazioni, nevose in collina. Più sole in Sicilia e in Puglia.