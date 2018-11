Dona i propri risparmi per salvare i boschi devastati dal maltempo. Achille commuove l’Italia

"Ho nove anni, abito a Mira (Venezia) mi piace molto andare in montagna e siccome mi dispiace per quello che è accaduto vorrei rivedere montagne con i boschi perché da grande mi piacerebbe entrare nel corpo forestale. Vi dono un aiuto con i miei risparmi". E’ la commovente lettera, corredata da un bellissimo disegno e da un biglietto di 5 euro, inviata dal piccolo Achille al sindaco di Rocca Pietore, Andrea De Bernardin, piccola località situata ai piedi della Marmolada, epicentro del maltempo eccezionale che ha colpito la montagna veneta.

La letterina di Achille

A rendere nota la vicenda, con tanto di replica al bimbo, è stato “Progetto Rocca Pietore”, attraverso la propria pagina Facebook. “Caro Achille, non ti sappiamo dire quanto siamo commossi da questo tuo grande gesto! - si legge sulla pagina del social network -. Il tuo cuore è grandissimo! Spero ti arrivi il nostro messaggio e che tu possa metterti in contatto con noi al più presto".

Profondamente colpito anche l'assessore regionale del Veneto, Gianpaolo Bottacin: "È un gesto commovente per un bambino, soprattutto per essersi voluto privare dei suoi risparmi. Si dice che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce: questa è la foresta dei veneti che cresce". E’ il sindaco di Mira, Marco Dori, si dice “fiero di Achille, generoso e attento agli altri. Nella sua offerta c'è amore per il nostro territorio. Non vedo l'ora di ringraziarti di persona qui a Mira”. E’ orgogliosi di Achille sono anche mamma Silvia e papà Alberto, che hanno accompagnato e supportato il loro piccolo, incoraggiandolo a seguire il proprio cuore.