La Chiesa contro la piaga degli abusi, papa Francesco: “Mostruosità da sradicare”

La Chiesa traccia una linea chiara contro chiunque, all’interno dell’Istituzione religiosa ma non solo, si macchi del crimine di pedofilia. "L'universalità di tale piaga, mentre conferma la sua gravità nelle nostre società, non diminuisce la sua mostruosità all'interno della Chiesa". A pronunciare tali parole è stato oggi papa Francesco, nel suo discorso conclusivo del summit in Vaticano contro gli abusi sui minori. "La disumanità del fenomeno a livello mondiale diventa ancora più grave e più scandalosa nella Chiesa, perché in contrasto con la sua autorità morale e la sua credibilità etica", ha osservato dopo aver illustrato i dati sulla diffusione del fenomeno nelle famiglie, scuole, sport, sul web, nel turismo sessuale.

Arginare abusi con misure disciplinari e processi

"Il consacrato, scelto da Dio per guidare le anime alla salvezza, si lascia soggiogare dalla propria fragilità umana, o dalla propria malattia, diventando così uno strumento di satana. Negli abusi noi vediamo la mano del male che non risparmia neanche l'innocenza dei bambini", ha riconosciuto il Pontefice. "Ecco perché nella Chiesa - ha proseguito - attualmente è cresciuta la consapevolezza di dovere non solo cercare di arginare gli abusi gravissimi con misure disciplinari e processi civili e canonici, ma anche affrontare con decisione il fenomeno sia all'interno sia all'esterno della Chiesa. Essa si sente chiamata a combattere questo male che tocca il centro della sua missione: annunciare il Vangelo ai piccoli e proteggerli dai lupi voraci".

Nella rabbia della gente il riflesso dell'ira di Dio

"Vorrei qui ribadire chiaramente: se nella Chiesa si rilevasse anche un solo caso di abuso - che rappresenta già di per sé una mostruosità - tale caso sarà affrontato con la massima serietà. Infatti nella rabbia, giustificata, della gente, la Chiesa vede il riflesso dell'ira di Dio, tradito e schiaffeggiato da questi disonesti consacrati. L'eco del grido silenzioso dei piccoli, che invece di trovare in loro paternità e guide spirituali hanno trovato dei carnefici, farà tremare i cuori anestetizzati dall'ipocrisia e dal potere - ha concluso -. Noi abbiamo il dovere di ascoltare attentamente questo soffocato grido silenzioso".

Sradicare brutalità dal corpo della nostra umanità

Per il Pontefice “è giunta l'ora di collaborare insieme per sradicare tale brutalità dal corpo della nostra umanità, adottando tutte le misure necessarie già in vigore a livello internazionale e a livello ecclesiale. È giunta l'ora di trovare il giusto equilibrio di tutti i valori in gioco e dare direttive uniformi per la Chiesa, evitando i due estremi di un giustizialismo, provocato dal senso di colpa per gli errori passati e dalla pressione del mondo mediatico, e di una autodifesa che non affronta le cause e le conseguenze di questi gravi delitti".

Monsignor Coleridge gli fa eco

E gli fa eco anche l'arcivescovo di Brisbane, monsignor Mark Benedict Coleridge. "Faremo tutto quanto è in nostro potere per portare ai sopravvissuti agli abusi giustizia e guarigione; li ascolteremo, crederemo in loro e cammineremo con loro; faremo in modo che tutti coloro che hanno commesso abusi non siano mai più in grado di offendere; chiameremo a rendere conto chi ha nascosto gli abusi; renderemo più severi i procedimenti di selezione e di formazione dei leader della Chiesa; educheremo tutto il nostro popolo a ciò che richiede la tutela; faremo ogni cosa in nostro potere per garantire che gli orrori del passato non si ripetano e che la Chiesa sia un posto sicuro per tutti”.

Collaboreremo con tutte le persone coinvolte

“Non agiremo da soli ma collaboreremo con tutte le persone coinvolte nel bene dei giovani e delle persone vulnerabili; continueremo ad approfondire la nostra conoscenza sugli abusi e sui suoi effetti, sul perché siano potuti accadere nella Chiesa e su cosa si debba fare per sradicarli. Tutto questo richiederà tempo, ma noi non ne abbiamo per sempre e non possiamo permetterci di fallire". Negli "ultimi tra i fratelli e le sorelle, vittime e sopravvissuti, incontriamo Cristo crocifisso", ha osservato mons. Coleridge, secondo cui "in questi giorni siamo stati sul Calvario". "Ascoltando i sopravvissuti, abbiamo sentito Gesù piangere nel buio - ha affermato -. Ma qui è nata la speranza dal suo cuore ferito, e la speranza diventa preghiera". "Davanti a noi c'è una missione, una missione che non richiede solo parole, ma azioni reali e concrete", ha concluso l'arcivescovo australiano.