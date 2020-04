E' di 105.205 attualmente positivi, 68.941 guariti, 27.359 deceduti, 201.505 casi totali il bilancio del bollettino della Protezione civile di oggi sull'emergenza coronavirus in Italia. Secondo i numeri prosegue il calo dei nuovi positivi: sono 608 in meno rispetto a ieri (-0,57%). I guariti aumentano di 2317 persone (+3,48%), mentre i deceduti oggi sono 382 (+1,42%), in rialzo rispetto agli ultimi due giorni.

App anti Covid-19 operativa da maggio

Ecco come funzionerà la App Immuni che sarà operativa da maggio, come ha spiegato il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri, con le prime funzioni. "Se il signor Rossi viene informato di aver avuto un contatto stretto per più di 15 minuti con il signor Bianchi che nel frattempo da un tampone ha scoperto di essere contagiato, Rossi è un pericolo per sé stesso, i suoi cari e chi incontra. È stato in contatto con un contagiato e non lo sa. La app lo avvisa subito e lo mette in condizioni di smettere di essere un pericolo, questo è il contact tracing".

Poi la app acquisirà "ulteriori funzionalità che riguarderanno il diario clinico e diventerà uno strumento che permetterà di governare la relazione tra il signor Rossi, il signor Bianchi e il Ssn se possibile da remoto e se possibile senza appesantirlo. Confermo che la app si avvarrà della tecnologia Bluetooth e non abbiamo controindicazioni in questo senso. A maggio entrerà in funzione con il contact tracing e via via saranno implementate le altre funzioni".

Al momento l'alert arriva a chi incontra il contagiato ed è lui poi che deve diventare "protagonista del percorso sanitario da svolgere". "La distanza di rischio per noi è oscillante tra un metro e due - ha aggiunto Arcuri - io penso sia comunque bene considerare il limite massimo, una quantità di metri più vicini al due che a uno".

Coronavirus in Lombardia

I casi totali superano quota 200mila e i nuovi tornano sopra quota duemila: oggi sono 2.091 (+1,05%). Prosegue il calo delle terapie intensive: -93. I ricoverati con sintomi sono 19.723, 83.619 le persone in isolamento domiciliare (il 79,48%). I tamponi effettuati sono 1.846.934 (+57.272), su 1.274.871 casi testati (+37.554). Il rapporto percentuale nuovi casi/nuovi tamponi è del 3,65%.

In Lombardia 869 nuovi casi

Salgono a 74.348 i pazienti positivi al Coronavirus in Lombardia, con 869 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore (+1,2%). I decessi aumentano a 13.575 persone, 126 in più da ieri (+0,9%). Continua il trend il calo dei ricoverati: scendono ancora i pazienti in terapia intensiva che sono oggi 655, -25, così come coloro che sono ricoverati non in terapia intensiva, 7.280 persone (-245 da ieri). A lasciare l'ospedale sono state 439 persone in un giorno, con il totale dei dimessi che arriva a 21.674. I tamponi effettuati in una giornata sono invece 8.573, 351.423 da inizio emergenza.

Covid-19 a Milano

Restano abbastanza significativi i numeri dei positivi al Covid-19 a Milano e provincia: per la giornata del 28 aprile i dati ufficiali di Regione Lombardia indicano nella provincia un incremento di 278 casi, 149 dei quali nella città capoluogo. Il totale cittadino sale così a 8.016, mentre in provincia si è arrivati a 18.837. Crescita a tre cifre anche in provincia di Monza e Brianza (+ 121), con il totale che sale a 4.637, mentre a Pavia si è registrato un + 99 nel numero dei positivi, in totale a 4.228.

A Brescia, seconda provincia più colpita, il totale dei positivi è arrivato a 12.691, con una crescita di 92 casi; a Bergamo, terza per numeri ufficiali, si è registrato un + 46, che ha portato il totale a 11.196 positivi. Questi i dati per le restanti province della Lombardia: Como 3.154, + 78; Cremona 5.993, + 22; Lecco 2.248, + 18; Lodi 2.947, + 11; Mantova 3.131, + 8; Sondrio 1.141, + 9; Varese 2.568, + 72.