Italia nella morsa del maltempo, da lunedì arriva il freddo polare

Arriva il vero inverno. Le condizioni meteo stanno rapidamente cambiando verso un periodo decisamente più freddo ed instabile. Dalle prossime ore aria gelida in arrivo dalle Regioni Polari della Russia inizierà ad affluire sull'Italia facendo calare le temperature di parecchi gradi rispetto agli ultimi giorni. Da lunedì 19 - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - si entra nella fase clou, ci aspettiamo infatti un deciso peggioramento delle condizioni meteo complice l’avvicinamento di un Vortice Ciclonico in arrivo dal Mediterraneo occidentale che andrà ad interagire con i venti gelidi in ingresso dai quadranti orientali. Saranno le Regioni Nordoccidentali ad avere maggiori possibilità di vedere nevicate con accumulo fin sulle pianure, infatti l’aria gelida in ingresso da Est depositandosi nei bassi strati creerà il così detto cuscino freddo. Il meteo.

Torna la neve, anche in pianura

Tra le notte di lunedì 19 e per buona parte di martedì 20 la neve tornerà ad imbiancare le città di Pianura del Nord in particolare del Piemonte e le province occidentali della Lombardia. A Torino e Cuneo per esempio ci aspettiamo fino a 5 cm di neve fresca a fine evento. Qualche fiocco misto alla pioggia potrebbe arrivare anche a Milano, anche se qui le temperature saranno più al limite. Sulle restanti Regioni settentrionali attesi fiocchi di neve a partire dai 300 metri su Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Localmente, dove i rovesci saranno più forti la neve potrebbe fare la sua comparsa anche molto più in basso. Sugli Appennini centrali invece la quota delle nevicate sarà intorno agli 800 metri, più a Sud solamente a partire dai 1800 metri a causa del richiamo mite dei venti dai quadranti meridionali. Si preannuncia quindi un inizio di settimana prettamente di stampo invernale su buona parte dell’Italia, un buonissima novità per gli operatori turistici in vista dell’imminente inizio della stagione sciistica.