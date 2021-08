“Tana libera tutti!”. Inizia il semestre bianco e i partiti si sentono ‘liberi’ di dare in escandescenze

I parlamentari schiumano rabbia (“No, lavorare di domenica no…”) ma scatta liberatorio l’applauso per i due oro olimpici. Anche solo l’idea di dover lavorare di domenica per l’esame della riforma della Giustizia, finalmente approdata in Parlamento, dopo la sua lunga gestazione, modello ‘braccio di ferro’, dentro il cdm, ha messo di malumore i parlamentari di ogni partito. A poco è servito, per lenire le ferite e la fatica di dover presenziare – “Ma dico io! Di domenica!”, sbotta un deputato – alla seduta d’Aula, le belle notizie arrivate dalle Olimpiadi di Tokio. Applausi a scena aperta, alla Camera, appena appresa la notizia della doppia vittoria azzurra di Giamarco ‘Gimbo’ Gamberi (oro nel salto in alto, ex aequo) che abbraccia Marcell Jacobs (l’uomo più veloce del mondo, a partire da oggi, oro nei 100 metri di atletica leggera, padre statunitense e madre italiana, il 38% degli atleti azzurri è multietnico, alla faccia del Parlamento che si rifiuta, da due legislatura, di approvare la legge sullo ius soli).

La verità è che il ‘supplizio’ è appena iniziato: lunedì, voto di fiducia sulla riforma Cartabia e martedì voto finale sul provvedimento. Poi, però, nuovo voto sul decreto Brunetta sulla Pa, che scade il 9 agosto, Insomma, la prima settimana di agosto, per le agognate ferie dei parlamentari, è già bella che consumata, bruciata. E a poco serve, a lenire l’immane dolore, il fatto che pure il Senato lavorerà per tutta la settimana.

I partiti sono entrati in grande effervescenza

In ogni caso, i partiti – e non solo i Cinque Stelle – sono in piena effervescenza e i deputati pure. Inoltre, i rapporti interni alla maggioranza sono già più che logori. Letta e Salvini se le danno, ogni giorno, di santa ragione, a colpi di twett, rinfacciandosi cose turche come se non appoggiassero, entrambi, lo stesso governo.

Dei 5Stelle, ormai, non si fida più nessuno. In quanti non voteranno la riforma, alla Camera: cinque? Dieci? Venti? Conte chiede “compattezza” ai gruppi ma i malumori crescono. E non è che – tra i ‘piccoli’ - il mood sia migliore.

Ecco, sono queste le premesse del semestre bianco, che si apre martedì prossimo, il 3 agosto, e che rischia di trasformare la maggioranza di governo in un rodeo politico permanente.

Una guerriglia, detta brutalmente, quel classico ‘Vietnam’ parlamentare che spaventa tutti gli abitanti dei Palazzi che contano, Colle in testa, e che non può che preoccupare Palazzo Chigi. Tutti sanno che una nuova fase si sta per aprire, anzi si è già aperta e che sarà una fase turbolenta. Le amministrative del 3 e 4 ottobre faranno il resto.

Mario Draghi ha deciso che vuole ‘rilanciare’

Lo sa per primo Mario Draghi. Una cosa è certa: il premier non può e non ha intenzione di mostrarsi debole, in balia dei conflitti altrui. Non li inseguirà, se ne terrà ostentatamente alla larga. Ha fatto del decisionismo la sua cifra anche nella vita precedente, in Banca d'Italia e poi alla guida del Bce, non cambierà certo senso di marcia. E però dovrà fare anche altro, per superare indenne questa fase: rilanciare. E ‘rilanciare’ significa non rallentare rispetto all'agenda di governo che ha presentato in Parlamento, scriveva giustamente Tommaso Ciriaco, domenica, su Repubblica: “Non permetterà altri consigli dei ministri sospesi per ore, né accetterà che le forze politiche si rimangino voti ufficiali espressi in quella sede. Medierà il giusto. Poi metterà tutti di fronte alla scelta: sostenere il programma votato alle Camere o assumersi la responsabilità di uno strappo. Lui, di certo, non si farà risucchiare nella guerriglia di altri. In questo senso, quanto è accaduto sulla giustizia, è illuminante, oltre che preoccupante. Quella dinamica può verificarsi una volta, ma non deve ripetersi. Non può diventare un metodo. Draghi ha già fatto sapere che non consentirà che lo diventi”. A settembre, oltre al completamento della riforma della giustizia, con l’ok definitivo del Senato (e nessuno pensi, lì, di toccare una virgola di un accordo così faticosamente trovato), ci sono le riforme del fisco e della concorrenza, che l’Europa attende ansiosa, oltre alla giustizia, per continuare a fornire i finanziamenti del Pnrr.

Le turbolenze nei 5S e le mine per il governo

Ma se, per ragioni diverse, ai vertici del governo non si temono strappi da parte di Letta e Salvini, grande attenzione, e preoccupazione, è rivolta ai Cinque Stelle e alla linea di Giuseppe Conte. Potrebbe essere lui ad alzare ancora la posta (anzi, lo farà sicuramente…), nei prossimi mesi, anche se Draghi confida molto nei segnali arrivati dall'ala governista, quella che si è manifestata nella battaglia sulla giustizia, e che è capitanata da Luigi Di Maio. Una garanzia di stabilità del M5s o di una fetta rilevante di esso.



Ma non sono tanto le sfide verbali a preoccupare, visto che il semestre finale del mandato del Presidente della Repubblica - durante il quale il Capo dello Stato è privato dalla Costituzione del potere di sciogliere le Camere - è da sempre periodo di turbolenze. Solo Matteo Renzi derubrica le tensioni a una semplice “manfrina” e giura che tutto filerà “liscio come l'olio”. Il problema, semmai, sono i dossier ancora aperti. Tutte grosse mine sul percorso dell'esecutivo.



L'elenco è lungo. Forza Italia attende le proposte sulla concorrenza. I 5Stelle sono ostili ai nuovi interventi sulla scuola. E anche sulle aliquote della riforma fiscale e sul capitolo cashback, per non dire della difesa del reddito di cittadinanza, Conte cerca la ‘guerra’. Certo, l'avvocato del Popolo giura che il suo atteggiamento sarà “costruttivo”, ma senza accettare lo “smantellamento delle conquiste 5Stelle”. Ma è chiaro che, dopo il braccio di ferro sulla giustizia, l'ascia di guerra sembra ormai stata dissotterrata.



Poi, certo, inciderà forse la “variabile Draghi”. Sempre Ciriaco, su Repubblica, da la parola a un saggio deputato dem, il costituzionalista Stefano Ceccanti, il quale ritiene che il semestre di “glaciazione” istituzionale non avrà contraccolpi gravi sulla stabilità del governo: “Le risse saranno neutralizzate - prevede - dalla forza del premier”. La popolarità di Draghi – questa la tesi di Ceccanti - dovrebbe costituire l'ombrello protettivo, senza dimenticare la scommessa del Pnrr con l'Europa. Per il resto, c’è Mattarella. Il quale, soltanto qualche giorno fa, ha rivolto un forte appello alle forze politiche, affinché “non perdano di vista gli obiettivi più impegnativi di medio e lungo termine che il Paese si è dato”.

Il semestre bianco… che cos’è?

Dal 3 agosto comincia per Sergio Mattarella il cosiddetto “semestre bianco”. Che cosa significa? Negli ultimi sei mesi del suo mandato, che dura sette anni, il presidente della Repubblica non può sciogliere anticipatamente le Camere.

Lo stabilisce l'articolo 88 della Costituzione: “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”.

Il potere di scioglimento delle Camere è infatti uno dei più forti del Capo dello Stato, che non può esercitarlo negli ultimi sei mesi prima di cessare il suo mandato. Perché introdurre questa norma di cautela nella Carta? Perché i padri costituenti temevano, all'inizio dell'era repubblicana e subito dopo la fine del ventennio fascista, che un presidente autoritario avrebbe potuto sciogliere le Camere per farne eleggere di più compiacenti e sperare in un secondo mandato.

Una unica deroga, quella introdotta nel 1991

Nel 1991, per evitare quello che fu definito un “ingorgo istituzionale” per la coincidenza della fine della legislatura con la fine del mandato presidenziale di Francesco Cossiga, si modificò l'articolo 88, aggiungendo all'ultima frase le parole “salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”.

Ma molti poteri del Presidente restano intatti

Dunque, il semestre bianco toglie al Presidente della Repubblica il potere di sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi della legislatura. Un potere raramente usato, peraltro, più spesso solo fatto balenare, ma che al solo essere evocato ha aiutato molte crisi politiche a non divenire crisi di governo. Il timore di 'spuntare le armi' a disposizione del Capo dello Stato è sempre stato presente nei settennati che si sono succeduti, e anche in questa occasione il rischio che i partiti, ora uniti in grande maggioranza a sostegno del governo Draghi, leggano il semestre bianco come uno ‘sciogliete le righe’ è ben presente a tutti.

Ma al Presidente restano ancora alcuni, non banali, poteri, come ha fatto capire Mattarella due giorni fa con una secca lettera inviata ai presidenti delle Camere e al premier sulle norme da lui criticate e sulla decretazione d’urgenza.

Ecco quali sono

- Potere di nomina. In caso si arrivasse a una crisi di governo, il presidente non potrebbe sciogliere le Camere ma resta in capo a lui il potere di incaricare una personalità che guidi il governo per il tratto finale della legislatura. E sempre a lui resta in capo il potere di nominare i ministri su proposta del presidente del Consiglio.

- Moral suasion. Non normato dalla Costituzione scritta, quella ‘formale’, ma ben presente in quella reale, o ‘materiale’, spesso il Capo dello Stato con colloqui mirati cerca di orientare le decisioni dei partiti, chiedendo un supplemento di ragionevolezza a fronte dell'interesse del Paese.

- Potere di firma. Dove la moral suasion fallisce, il potere di firmare disegni di legge e decreti, per autorizzarne la pubblicazione o la presentazione alle Camere, dà di fatto al Presidente un margine di manovra per correggere provvedimenti che fossero palesemente incostituzionali

- Rinvio delle leggi. Il Presidente può rinviare alle Camere una legge da loro approvata. In base all'articolo 74 della Costituzione, “il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata”.

- Messaggi al Paese. Spesso i Presidenti hanno rivolto messaggi direttamente al Paese. Oltre al tradizionale discorso di fine anno, il Capo dello Stato può decidere di parlare agli italiani, magari in diretta televisiva e a reti unificate. Mattarella. ha rivolto un messaggio nel pieno della pandemia, lo scorso anno, per rassicurare gli italiani e chiedere loro di seguire le indicazioni del governo.

- Messaggi alle Camere. Il Presidente può inviare alle Camere un messaggio su un argomento che ritiene particolarmente significativo per il Paese. Il messaggio è solitamente controfirmato dal presidente del Consiglio, viene letto in entrambe le Camere che possono svolgere in seguito un ampio dibattito sui temi proposti. Mattarella non ne ha mai inviati, a differenza dei suoi predecessori.

Oltre a quelli elencati, il Presidente ha altri poteri che restano intatti durante l'ultimo semestre del settennato: presiede il Csm, il Consiglio supremo di Difesa, ha il comando delle Forze armate, ratifica i trattati internazionali.

L’arma ‘fine di Mondo’: le dimissioni anticipate

C’è poi un altro tipo di arma finale, che non è un potere ma ha un impatto altrettanto drammatico sulla legislatura, ed è quello delle dimissioni anticipate. Lo ha utilizzato Francesco Cossiga, per dare al Paese dopo di lui “un presidente forte” che favorisse l'arrivo di un governo autorevole. Era il 1992 e l'Italia era travolta da Tangentopoli. Cossiga sentiva l'urgenza di riforme per affrontare un'era nuova. In realtà, dopo le sue dimissioni non successe ‘nulla’. O, meglio, dopo infinite votazioni, fu eletto Capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro: la convergenza sul suo nome, in un Parlamento falcidiato dagli avvisi di garanzia spiccati dalla procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta ‘Mani Pulite’, arrivò solo perché, pochi giorni prima, Giovanni Falcone e la sua scorta furono trucidati nella strage di Capaci (maggio 1992).

Oggi, però, la situazione politica italiana mostra maggiore stabilità istituzionale e soprattutto pare difficile che chi, come Mattarella, ha difeso lo svolgimento naturale e ordinato della legislatura possa decidere di interrompere prima del tempo un mandato che la Costituzione fissa in sette anni.

Ma l'arma ‘fine di Mondo’ è nell'ultimo scomparto della cassetta degli attrezzi presidenziale: se qualcosa facesse saltare il Pnrr facendo rischiare al Paese la tempesta finanziaria e la crisi economica mentre prosegue l'epidemia, il freno a mano potrebbe essere azionato.