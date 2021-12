Inchiesta Rossi-Mps: “Il groviglio armonioso sta per essere sciolto”. Ogni settimana nuovi pezzi di verità

“Mi sa che il groviglio armonioso sta per perdere l’armonia e anche il groviglio”. Il parlamentare della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, potente responsabile delle relazioni esterne del Monte dei Paschi precipitato dalla finestra del suo studio la sera dl 6 marzo 2013, sta tornando da Siena dopo una giornata di perizie e interrogatori. Una giornata importante per la verità: la nuova perizia del Ris darà risposte certe entro un paio di mesi e questa volta, finalmente, la dinamica di quello strano suicidio potrà essere letta con più elementi a disposizione. Compreso “il punto luminoso” che si intravede in alcuni video, che potrebbe essere l’orologio di Rossi e che però viene lanciato dalla finestra dell’ufficio circa venti minuti dopo il decesso. Più in generale sono 50 i quesiti “non suggestivi” affidati dalla Commissione di inchiesta ai reparti speciali dei carabinieri. “In particolare abbiamo chiesto di simulare sia l'ipotesi del suicidio sia quella della defenestrazione” ha sottolineato Pierantonio Zanettin, avvocato e presidente della Commissione parlamentare che, con poteri pari a quelli della magistratura, indaga sulla morte di Rossi. Dopo 8 anni e ben tre archiviazioni di tre diverse inchieste - due a Siena e una a Genova - che confermano l’una con l’altra che la sera del 6 marzo 2013 il potente capo della comunicazione della banca da due anni al centro di una clamorosa inchiesta per crac decise di suicidarsi. E di farlo buttandosi giù dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. Finestra che affaccia su Vicolo Pio.

Finalmente un’inchiesta vera

Dispiace constatare che i primi ad indagare veramente siano i deputati e senatori della Commissione parlamentare per cui nel 2018, appena entrato in Parlamento, cominciò a battersi Walter Rizzeto, l’ex deputato 5 Stelle poi passato a Fratelli d’Italia. Altri poi lo hanno seguito, compreso Carmelo Miceli (Pd), avvocato e tra i primi a mettere mano, extra lavori della Commissione, ai testimoni di presunti festini a base di sesso e altro a cui avrebbero partecipato non solo alti dirigenti del Monte ma gli stessi magistrati che poi avrebbero indagato. La Commissione è nata tra non pochi pregiudizi ed ostacoli, ha iniziato a lavorare a marzo 2021 e possiamo dire che sta facendo un lavoro prezioso. Un lavoro che andava fatto prima anche e soprattutto per evitare i sospetti di insabbiamenti e depistaggi.

In attesa delle perizia del Ris che ha trasformato un pezzetto del centro di Siena in un set da serie crime&investigation, il “groviglio armonioso” - come Stefano Bisi, potente capo della massoneria toscana ebbe a definire il Monte dei Paschi - si sta sciogliendo. Oltre alla perizia, ieri è stato sentito Rosario Mortillaro, uno dei cinque carabinieri nel 2013 in sevizio a Siena e presenti, non è ancora chiaro a quale titolo, nell’ufficio di Rossi che giaceva già cadavere giù dalla finestra ma mentre quell’ufficio, principale fonte di indizi per ricostruire la dinamica, non era stato ancora ispezionato dalla polizia scientifica. Una delle “nuove” verità che la Commissione sta evidenziando c’è infatti quella di un clamoroso inquinamento e alterazione della scena del delitto. Di questa cosa ha parlato - non è chiaro fino a che punto incidentalmente - il colonnello Pasquale Aglieco ascoltato dalla Commissione il 9 dicembre. Aglieco è stato comandante provinciale a Siena tra il 2011 e il 2015. E’ stato indicato da alcuni escort e anche dalla ex moglie (come lui stesso ha riferito) come tra i frequentatori dei festini senesi. Per smentire tutto questo ha chiesto di essere ascoltato in Commissione e nell’ultima mezz’ora di un’audizione durata oltre quattro ore e mai secretata, ha sganciato la bomba atomica: dopo la morte di Rossi si ritrovarono una dozzina di persone nel suo ufficio. Una specie di riunione tra investigatori e pm senza che la stanza fosse stata ancora sigillata e ispezionata dalla polizia scientifica. A questa riunione non autorizzata e che ha inquinato in modo irreparabile la scena del crimine, anche due o tre pm che, tra le altre cose, svuotarono cestini, trovarono fazzoletti di sangue sporchi di sangue (compatibili con le ferite in volto del cadavere di Rossi ma non la caduta) e biglietti strappati, li ricomposero sul tavolo. Erano biglietti d’addio e su uno c’era scritto di “una cosa troppo grossa” che Rossi aveva combinato o comunque era a conoscenza. Un messaggio che, del tutto casualmente, quella notte fu subito veicolo ai media. Probabilmente direzionando in modo troppo univoco un’indagine che non è mai stata fatta per bene. La sera del 6 marzo la polizia scientifica arrivò dopo la mezzanotte. La riunione non autorizzata era già in corso da circa tre ore.

Il carabiniere conferma

Ora il punto è che ieri il carabinieri oggi in pensione Mortillaro ha confermato quanto detto da Aglieco. E anzi, avrebbe dato ancora nuovi dettagli circa la scena in cui uno dei pm ha rovesciato sul tavolo il contenuto dei cestini e ha ricomposto i frammenti dei biglietti strappati. E’ durata ben tre ore e quaranta minuti l'audizione di Mortillaro. “E’ stata lunga e molto delicata” ha detto il presidente Zanettin. Stamani (ore 10,30, a San Macuto) sono già fissate le audizioni degli altri tre carabinieri: Giuseppe Manichino, ex comandante del nucleo investigativo del comando provinciale di Siena; Edoardo Cetola, all'epoca tenente al Nucleo operativo e radiomobile di Siena; Marcello Cardiello, all'epoca comandante della stazione dei carabinieri di Siena Centro. Dopo le feste saranno sentiti i tre pm che hanno indagato sul caso: Antonino Nastasi, Aldo Natalini e Nicola Marini. “Quella di oggi è solo una tappa di un percorso molto articolato” ha spiegato Zanettin .

Che ha aggiunto: “Non abbiamo sposato nessuna delle due ipotesi. Certo è che nelle due inchieste svolte dalla procura di Siena sulla morte di Rossi abbiamo avuto l'impressione che tendessero ad una soluzione precostituita, cioè il suicidio. Come avvocato mi ha sorpreso che il primo procedimento sia stato rubricato come istigazione al suicidio però non ho visto un unico atto investigativo indirizzato a scoprire chi fosse l’istigatore”.

Le altre perizie

Oltre alla perizia con laser scanner 3D, con tanto manichino virtuale, i test con pioggia artificiale a varie distanze dalla telecamera di sorveglianza di Vicolo Pio e i test con fari di automobili per studiare il fenomeno di proiezione delle ombre, test sulla caduta degli orologi, uguali a quello che indossava Rossi la sera della morte, la Commissione ha affidato alle tre perizie: quella sul traffico telefonico (il cellulare di Rossi, rimasto in ufficio, squillò dopo la sua morte e qualcuno rispose: un’altra rivelazione di Aglieco); quella sul materiale informatico in dotazione all'ex manager; una perizia medico legale affidata ad un collegio di esperti. L'avvocato Carmelo Miceli, membro della Commissione e legale della compagna di Rossi, considera “stupefacente che ancora oggi qualcuno si ostini a non ritenere necessaria la riapertura delle indagini”. Che nessuna procura, cioè, a cominciare da quella di Siena, ritenga opportuno aprire nuove indagini sulla dinamica del “suicidio” di Rossi.

Le altre inchieste

In questi anni Siena ha aperto e chiuso con un nulla di fatto. Genova, competente su fascicoli dove potrebbero essere coinvolti magistrati toscani, ha aperto e chiuso due inchieste relativi a festini perchè alle fine i testimoni chiave dei presunti festini, molto loquaci davanti alle telecamere, lo sono stati assai meno davanti ai magistrati. In pochi mesi ha fatto più lavoro la Commissione che otto anni di indagini delle procure. Adesso infatti, sempre Genova ma con diversi pm, deve aprire un nuovo fascicolo visto che la Commissione parlamentare ha inviato gli atti già acquisiti e che, come minimo, parlano di un clamoroso inquinamento delle prove e conseguente depistaggio. Lo stesso fascicolo deve fare luce anche sulle 60 foto e sui due video fatti dalla polizia scientifica, fatti sparire dal fascicolo di indagini e consegnati alla Commissione da Federica Romano, funzionaria della Scientifica. Si pala anche di indagini a Roma, Firenze e Verona. Non è chiaro a quale titolo. Dovrebbe indagare pure il Csm sul comportamento dei pm senesi (Nastasi, trasferito a Firenze, è nel pool che indaga sulla famiglia Renzi). Uno spezzatino di indagini però non serve a nessuno. Certamente non alla verità. Dopo otto anni, l’unica vera inchiesta da fare finalmente per bene è quella sulla morte di Rossi: omicidio o suicidio?