Imprenditore denuncia la ‘Ndrangheta, ma la comunità lo lascia solo: “Ho paura, ma vado avanti”

In un territorio come quello della provincia di Vibo Valentia, già solo nominare il cognome “Mancuso” può essere difficile, può magari fare abbassare istintivamente la voce, come in un tic culturale, che “impone” che determinati cognomi non vadano fatti impunemente. Denunciare i Mancuso, quindi, è qualcosa di difficile, di raro, quasi di fantascientifico, soprattutto in piccoli contesti sociali.

Denuncia e isolamento

L’imprenditore Carmine Zappia ci è riuscito e, alcune settimane fa, le sue dichiarazioni alla Dda di Catanzaro, retta da Nicola Gratteri, hanno portato all’arresto per estorsione del boss Antonio Mancuso, di 81 anni, e del nipote, Alfonso Cicerone, di 45. Dopo che quel gesto è divenuto pubblico con l’operazione di polizia giudiziaria, il nulla. La comunità di Nicotera, paese di origine di Zappia, non ha fatto quadrato contro lo strapotere della ‘Ndrangheta, non si è schierata dalla parte di chi, coraggiosamente, ha spezzato quei vincoli di silenzio e di omertà che rappresentano l’humus fondamentale attraverso cui le cosche crescono.

Ha isolato Zappia

Per questo, oggi, il Prefetto di Vibo Valentia, Francesco Zito, ha incontrato l’imprenditore, stigmatizzando l’atteggiamento della cittadinanza, che, nel Vibonese come in altre zone della Calabria, anche quando non è collusa, è intimamente convinta che determinati nomi non possano essere fatti e che determinate logiche non possano essere cambiate. "Carmine Zappia rappresenta un segnale che deve essere colto, perché a fronte della sua iniziativa coraggiosa, non abbiamo visto ciò che noi ci aspettavamo: segnali di solidarietà e vicinanza di cittadinanza, associazioni” ha detto il prefetto di Vibo Valentia, Francesco Zito.

Le richieste e le minacce

Mancuso e il nipote Cicerone avrebbero preso di mira Zappia, imprenditore attivo nel settore dell'arredamento, intromettendosi nel debito che quest'ultimo aveva con una terza persona. In quei luoghi, il cognome Mancuso conta molto, moltissimo. E così, i due avrebbero cercato di estorcere ingenti somme di denaro all'imprenditore arrivando a prestare allo stesso anche soldi ad usura per pagare il boss, intenzionato a rilevare tutte le attività commerciali della vittima.

E’ questo uno dei “nuovi” metodi della ‘Ndrangheta: utilizzare la propria infinita liquidità per poi rilevare le aziende, distaccandosi così dal più tradizionale metodo dell’estorsione mafiosa. Una ‘Ndrangheta astuta, ma capace, all’occorrenza, di mostrare il proprio volto feroce: così, nei giorni successivi, Mancuso e Cicerone avrebbero intimato alla vittima di togliere entro due giorni tutti i mobili dal suo negozio di arredamenti con frasi del tenore "Non aprite la serranda che mi incazzo", "o porti i soldi entro sabato oppure lunedì non aprire". Soprusi che sarebbero andati avanti per diversi mesi, con Zappia costretto a versare 5mila euro alla cosca e che, a detta dei suoi taglieggiatori, erano da considerarsi quale affitto dei locali, in realtà di proprietà del commerciante e non andavano a decurtare il debito residuo. All’ulteriore richiesta di quasi 12mila euro, finalmente Zappia trova la forza di denunciare i suoi aguzzini, portando, in poco tempo, alle manette per Mancuso e Cicerone.

“Ho paura”

Poi, il nulla. L’isolamento da parte di quasi tutti: dal Comune alle associazioni, passando per i colleghi commercianti e gli altri imprenditori, fino ad arrivare all'uomo della strada ai clienti della vittima che, appreso degli arresti, si sono quasi dileguati dalla sua attività. A testimoniare, ancora una volta, che, nonostante i dati forniti dal commissario antiracket, che vorrebbero la Calabria quasi come un’isola felice, il tessuto sociale e culturale sia strozzato dallo strapotere delle cosche, essendoci un sommerso non denunciato enorme. “Ho paura, comprensibilmente, ma proseguirò a svolgere la mia attività” il messaggio di forza e speranza che lancia Zappia, nonostante la sua solitudine.