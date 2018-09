Il weekend del gusto si festeggia a Oriolo Romano e a San Vito Lo Capo

Funghi porcini e cous cous, in attesa di strigliozzi, tartufo e cioccolato. Sarà festa nel weekend a Oriolo Romano e San Vito Lo Capo, mentre Castel di Tora e Subiaco scaldano i motori per gli appuntamenti di fine mese. Nel paese che sorge nei pressi di Manziana, a soli 50 chilometri da Roma, è in programma dal 21 al 23 settembre il secondo fine settimana dedicato ai funghi porcini: giunta alla 15esima edizione, la sagra di Oriolo Romano è diventata un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti di questa specialità. Lo stand gastronomico sarà aperto il venerdì solo a cena e il sabato e la domenica a pranzo e a cena, con i “suillus” già apprezzati dagli antichi romani che saranno serviti in zuppa, in crema o ad accompagnare le bruschette, le fettuccine e le carni; specialità da gustare anche “gluten free”, grazie a un accordo con l’Associazione Italiana Celiachia sezione Lazio.

Non solo ottimo cibo

Ci sarà spazio anche per portate senza funghi, oltre a un ricco programma che spazierà dagli spettacoli musicali alle conferenze a tema, dai mercatini fino alle mostre d’arte: ogni serata sarà animata da spettacoli musicali dal vivo e i più piccoli potranno divertirsi domenica pomeriggio con i ludobus, e sabato e domenica con i gonfiabili e con il battesimo della sella. A fare il resto sarà il contesto unico nel quale prende vita la manifestazione, piazza Umberto I° sulla quale si affaccia lo splendido Palazzo Altieri; sulla pavimentazione che copre tutta la piazza, è disegnata una rosa dei venti che indica i punti cardinali rispetto ai quali sono orientate le quattro bocche da dove fuoriesce l’acqua della Fontana delle Picche, attribuita ad un allievo del Vignola. Nel Paese meritano una visita anche le chiese di S. Giorgio e S. Anna, oltre al Convento di S. Antonio da Padova, mentre poco fuori dall’abitato sorgono una splendida faggeta nominata patrimonio dell’Unesco e il Parco della Mola.

Al via il Festival internazionale dell’integrazione culturale

Dal Lazio alla Sicilia, a San Vito Lo Capo andrà in scena dal 21 al 30 settembre un vero e proprio Festival internazionale dell’integrazione culturale. Ormai da 20 anni il Cous Cous Fest celebra questa ricetta come piatto della pace in una festa di tradizioni, sapori e civiltà, dove un piatto povero per eccellenza riesce a far incontrare chef provenienti da tutto il Mondo all’insegna dell’integrazione e dello scambio. Nella splendida cornice della località in provincia di Trapani famosa per il suo clima caldo, il suo mare cristallino e la bellezza delle sue spiagge, saranno dieci giorni tutti da vivere tra appassionanti gare gastronomiche, degustazioni di cous cous, cooking show di chef stellati, lezioni di cucina per grandi e bambini, e concerti, talk show e convegni a tema.

Da non perdere la Sagra degli Strigliozzi

A Castel di Tora, intanto, fervono i preparativi per la Sagra degli Strigliozzi, un delizioso primo piatto da gustare domenica 30 settembre nel borgo in provincia di Rieti, considerato uno dei più belli d’Italia. E anche a Subiaco è tutto pronto per la prima edizione di “Tartufo e cioccolato nella dimora di Lucrezia Borgia”, due eccellenze gastronomiche che si incontreranno il 29 e il 30 settembre nella Rocca Abbaziale della città dei monasteri in provincia di Roma.