Grande preghiera di Francesco per la pace: la pandemia non deve impedire il dialogo

Una lunga e grande preghiera per la pace e il dialogo non solo per superare la sfida del Covid ancora pericolosa, ma per convincersi che senza la cultura dell’incontro conflitti e tragedie sono destinate ad aumentare. Questo è il messaggio che papa Francesco ha rivolto al mondo nel giorno di Natale.

Non solo un elenco delle aree di conflitto, ma indicazione della via per consolidare la speranza di voltare pagina. Una scommessa di Francesco sul Bambino nato a Betlemme sul quale ha puntato tutte le carte per una nuova stagione di pace, di ascolto per lenire la sofferenza umana giunta in tante regioni della Terra al limite della sopportazione. Il Verbo si è fatto carne per dialogare con noi. Dio non vuole fare un monologo, ma un dialogo. Perché Dio stesso, Padre e Figlio e Spirito Santo, è dialogo, eterna e infinita comunione d’amore e di vita. Venendo nel mondo, nella Persona del Verbo incarnato, Dio ci ha mostrato la via dell’incontro e del dialogo. Anzi, Lui stesso ha incarnato in sé stesso questa Via, perché noi possiamo conoscerla e percorrerla con fiducia e speranza”. Con tale premessa che riallaccia il Messaggio alla Città e al Mondo all’omelia della messa nella notte di Natale, il papa ha chiarito il punto di partenza di un ragionamento chiaro sulle condizioni per la pace nel mondo.

Oggi la piazza san Pietro non era spettrale come il 27 marzo dello scorso anno, quando Francesco si fece interprete delle paure e della speranza agli inizi di una pandemia rivelatasi devastante. Oggi era una piazza di festosità composta dove sono risuonate le note delle fanfare dei Carabinieri e delle Guardie Svizzere. Ma è la piazza spettrale di marzo 2020 che implicitamente il papa ha evocato come punto di partenza. “In questo tempo di pandemia – ha detto Francesco focalizzando l’obiettivo di un mondo che sa e vuole dialogare tra tutte le differenze - ce ne rendiamo conto ancora di più. La nostra capacità di relazioni sociali è messa a dura prova; si rafforza la tendenza a chiudersi, a fare da sé, a rinunciare ad uscire, a incontrarsi, a fare le cose insieme. E anche a livello internazionale c’è il rischio di non voler dialogare, il rischio che la crisi complessa induca a scegliere scorciatoie piuttosto che le strade più lunghe del dialogo; ma queste sole, in realtà, conducono alla soluzione dei conflitti e a benefici condivisi e duraturi… Vediamo ancora tanti conflitti, crisi e contraddizioni. Sembrano non finire mai e quasi non ce ne accorgiamo più. Ci siamo abituati a tal punto che immense tragedie passano ormai sotto silenzio; rischiamo di non sentire il grido di dolore e di disperazione di tanti nostri fratelli e sorelle”.

L’elenco è stato lungo. Citando il popolo siriano, poi l’Iraq, lo Yemen da dove si leva “il grido dei bambini da un’immane tragedia, dimenticata da tutti” che da anni si sta consumando in silenzio, provocando morti ogni giorno”. E orami l’immancabile tensione “tra israeliani e palestinesi, che si trascinano senza soluzione, con sempre maggiori conseguenze sociali e politiche. Non dimentichiamoci di Betlemme, il luogo in cui Gesù ha visto la luce e che vive tempi difficili anche per le difficoltà economiche dovute alla pandemia, che impedisce ai pellegrini di raggiungere la Terra Santa, con effetti negativi sulla vita della popolazione. Pensiamo al Libano, che soffre una crisi senza precedenti con condizioni economiche e sociali molto preoccupanti”. L’elenco dei drammi mondiali si fa preghiera al Bambino di Natale per chiedere la forza di aprirci al dialogo. Una preghiera che si trasforma in un lungo elenco di conflitti e ingiustizie presenti nel pianeta e sottoposto alla domanda di aiuto a Dio perché si affermi la fraternità. Appello per la pace in Medio oriente, a sostegno per il popolo del Myanmar “dove intolleranza e violenza colpiscono non di rado anche la comunità cristiana e i luoghi di culto, e oscurano il volto pacifico della popolazione”. E poi l’Ucraina, l’Etiopia, il Sahel, i Paesi del Nord Africa, del Sudan e Sud Sudan.

E dai conflitti all’elenco di problemi sociali che richiedono un cambio di mentalità, una visione prevalente di solidarietà e rispetto della dignità umana. “Fa’ che prevalgano nei cuori dei popoli del continente americano i valori della solidarietà, della riconciliazione e della pacifica convivenza, attraverso il dialogo, il rispetto reciproco e il riconoscimento dei diritti e dei valori culturali di tutti gli esseri umani”. E inoltre “Figlio di Dio, conforta le vittime della violenza nei confronti delle donne che dilaga in questo tempo di pandemia. Offri speranza ai bambini e agli adolescenti fatti oggetto di bullismo e di abusi. Dà consolazione e affetto agli anziani, soprattutto a quelli più soli. Dona serenità e unità alle famiglie, luogo primario dell’educazione e base del tessuto sociale… concedi salute ai malati e ispira tutte le persone di buona volontà a trovare le soluzioni più idonee per superare la crisi sanitaria e le sue conseguenze. Rendi i cuori generosi, per far giungere le cure necessarie, specialmente i vaccini, alle popolazioni più bisognose. Ricompensa tutti coloro che mostrano attenzione e dedizione nel prendersi cura dei familiari, degli ammalati e dei più deboli…consenti di fare presto ritorno a casa ai tanti prigionieri di guerra, civili e militari, dei recenti conflitti, e a quanti sono incarcerati per ragioni politiche. Non ci lasciare indifferenti di fronte al dramma dei migranti, dei profughi e dei rifugiati. I loro occhi ci chiedono di non girarci dall’altra parte, di non rinnegare l’umanità che ci accomuna, di fare nostre le loro storie e di non dimenticare i loro drammi”.

Ma la preghiera del papa bussa anche per ottenere saggezza alle autorità politiche a trovare accordi efficaci “perché le prossime generazioni possano vivere in un ambiente rispettoso della vita”. Forse proprio il nodo della politica che fatica ad ascoltare la domanda della gente è una preoccupazione di Francesco come dimostra un passaggio importante dell’melia della messa della notte di Natale. Se la politica si decide ad accogliere il messaggio della piccolezza del bambino che nasce a Natale ci sarebbe più ascolto dei “piccoli di oggi, dei poveri” dove si può servire il Bambino che dona senso al Natale. E’ nei poveri che Gesù “vuole essere onorato e si identifica. “Gesù nasce tra i poveri, i pastori, nasce lì vicino a loro, vicino ai dimenticati delle periferie. Viene dove la dignità dell’uomo è messa alla prova. Viene a nobilitare gli esclusi e si rivela anzitutto a loro: non a personaggi colti e importanti, ma a gente povera che lavorava. Dio stanotte – è l’ammonimento del papa - viene a colmare di dignità la durezza del lavoro. Ci ricorda quanto è importante dare dignità all’uomo con il lavoro, ma anche dare dignità al lavoro dell’uomo, perché l’uomo è signore e non schiavo del lavoro. Nel giorno della Vita ripetiamo: basta morti sul lavoro! E impegniamoci per questo”. Parole sì, sembra ribadire Francesco, ma trasformate in fatti.