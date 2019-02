Gioco d’azzardo: ecco la classifica delle città italiane più “dipendenti”

Il gioco d’azzardo è ormai diventato una vera e propria piaga sociale e i dati relativi al 2017 pubblicati sul sito delle Dogane e dei Monopoli lo confermano: un business da 19 miliardi di cui oltre 10,3 spesi nelle “macchinette”, ovvero new slot e video lottery, che nel complesso valgono il 54%.

I dati sulla spesa procapite

La spesa procapite della popolazione maggiorenne è di circa 148 euro nelle new slot e 56 euro nei videoterminali. Seguono subito dopo il Lotto e i Gratta e vinci con una media di 47 euro procapite. Può festeggiare lo Stato che grazie ai giochi ha incassato complessivamente 9,8 miliardi di euro, di cui 6 miliardi dalle “macchinette”.

La classifica delle singole città

Ad impressionare maggiormente sono però i dati della spesa geografica per singola area geografica. In testa la provincia di Prato con una spesa procapite media di 672 euro, calcolata al netto delle vincite. Le posizioni alle spalle della città toscana sono occupate da Sassari (516 euro), Como (494 euro), Teramo (463 euro) e Sondrio (460,7 euro).

Gioco più diffuso nel centronord

Nelle prime 15 aree geografiche per gioco d’azzardo, dieci sono del centro nord. Milano è all’undicesimo posto, prima città metropolitana della graduatoria, con una spesa media pro capite di 414,6 euro e un gettito per l’Erario di 592,6 milioni. Valore (in termini assoluti) superato solo da Roma che versa nella casse dello Stato oltre 700 milioni di euro. Le 4 città italiane più importanti (quindi includendo anche Napoli e Torino) valgono il 22% del gettito incassato dall’Erario.

Le province dove si gioca meno

Per quanto riguarda invece le province più virtuose, ovvero che giocano meno, dominano quelle del Sud e delle Isole: Sud Sardegna, Enna, Padova, Cagliari e Crotone. In queste cinque aree geografiche la spesa media pro capite è sotto i 220 euro.

La nuova normativa per combattere la ludopatia

Nel frattempo c'è attesa per il via libera ai decreti attuativi messi in campo dal governo per combattere la ludopatia. Grazie alle modifiche introdotte le slot machine potranno funzionare solo con la tessera sanitaria in modo da limitare l'accesso ai soli maggiorenni ed impedire quello dei minorenni. In aggiunta l'utilizzo della tessera sanitaria consentirà di tracciare i giocatore e individuare i beneficiari del reddito di cittadinanza che non potranno utilizzare il sussidio per il gioco di azzardo. La nuova normativa dovrebbe diventare operativa a partire dal primo gennaio del 2020.