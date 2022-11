Frana a Ischia: cinque i dispersi. Si cerca una famiglia con un neonato. Un uomo salvato dal fango

I temporali e i venti di burrasca che si abbattono su varie regioni italiane iniziano a fare i primi danni. Cinque persone risultano al momento disperse a Casamicciola, sull'isola di Ischia, dopo la frana di questa mattina intorno alle 5. Come rendono noto i Carabinieri, si tratta di una famiglia composta da marito, moglie e un neonato, e di una 25enne che si trovavano in due abitazioni travolte dal fango lungo via Celario. C’è poi un’altra persona di cui si sono perse le tracce ma sono in corso accertamenti per verificare se vi siano altri coinvolti. Sui luoghi del disastro sono arrivate tutte le forze dell'ordine e le associazioni di protezione civile del territorio. Da Napoli sono in arrivo uomini e macchine movimento terra dei vigili del fuoco.

Travolto dal fango, recuperato e salvato

Un uomo, trascinato via dal fango sempre a Casamicciola Terme, è stato recuperato e salvato dai soccorritori, Carabinieri, Protezione civile e Vigili del fuoco. L'uomo è cosciente, portato all'ospedale Rizzoli dovrebbe essere dimesso a breve. La frana, che si è originata dalla parte alta di via Celario e ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice, ha anche travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare.

I sindaci a cittadini: non uscite di casa

Il commissario straordinario di Casamicciola Terme e i sindaci degli altri 5 comuni dell'isola d'Ischia hanno emanato un'ordinanza collegiale diretta ai cittadini con la quale chiedono di non uscire dalle proprie abitazioni per non intralciare le operazioni di soccorso. Quasi tutta Casamicciola è completamente bloccata alla circolazione stradale, le zone di Piazza Maio, via Celario, piazza Bagni sono isolate ed invase dal fango e dai detriti.

Bloccati in hotel

Alcune persone sono rimaste bloccate all'interno dell'Hotel Terme Manzi di Casamicciola, senza corrente elettrica. Sul posto stanno arrivando i soccorsi.

Decine di auto e minibus finiti in mare

La circolazione stradale, a Casamicciola, è bloccata per molte strade e i soccorsi faticano ad arrivare nei punti più colpiti dall'alluvione, in cui gli smottamenti hanno travolto alcune case dei cui occupanti al momento non si hanno notizie certe. Come per l'alluvione del 2009, una gran massa di acqua fango e detriti si è riversata verso il mare, travolgendo tutto quello che ha incontrato sul suo cammino; sono decine le auto trascinate dalla massa fangosa che ha trovato il suo sbocco in piazzale Anna De Felice, intitolato alla ragazza che proprio in quella zona perse la vita travolta dal fango 13 anni addietro. Le auto ed anche alcuni minibus parcheggiati sono finiti in mare ed attualmente il porto di Casamicciola è chiuso. Le zone più colpite dall'alluvione sono quelle di piazza Bagni, piazza Maio e Rarone: qui si registra il maggior numero di frane e visto che diverse case sono raggiungibili solo attraverso stradine strette ed impervie, i soccorritori non sono per il momento riusciti a controllarle tutte ed accertare la reale entità di danni alle persone oltre che alle abitazioni.

Nubifragio nell'Oristanese e frana a Bosa

La pioggia continua a creare disagi in Sardegna, dove ieri il maltempo non ha risparmiato l'Oristanese già colpito nei giorni scorsi da acquazzoni. Bosa è finita di nuovo sott'acqua a causa di un nubifragio che ieri notte si è abbattuto sulla cittadina: allagamenti in diverse zone della città e corrente elettrica saltata in periferia e campagne circostanti. A causa di una frana la strada provinciale 49 che da Bosa conduce ad Alghero, è rimasta bloccata al km13 e il sindaco Piero Casula ha imposto il divieto di circolazione in entrambe le direzioni. La carreggiata è stata infatti invasa da grossi detriti di varia natura - come grossi massi -, riversatisi a causa delle abbondanti piogge e che hanno reso la stessa impraticabile. Sono, in corso da parte della Provincia di Oristano le verifiche sul costone collinare che ha ceduto.

Maltempo Italia, allerta arancione in quattro regioni

Intanto forti piogge, temporali con raffiche e venti di burrasca, ma pure mareggiate si abbattono sull’Italia. Allerta meteo arancione, oggi 26 novembre, in quattro regioni e gialla in undici: la Protezione civile ha infatti valutato il bollino arancione per settori della Campania, parte di Lazio, Molise e sull’intera Sicilia e quello giallo sui restanti settori di Lazio, Campania e Molise, su parte di Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna, sull’Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Calabria.