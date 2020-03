Eroi del Coronavirus, la mia Bergamo e la tastiera inondata di lacrime

Scusatemi, ma oggi vi devo raccontare un po’ di fatti miei. Sono nato a Bergamo, ho studiato e vissuto a Bergamo fino a 25 anni e amo profondamente la mia città, anche da lontano. Poi, oggi, ovviamente, mi sento profondamente genovese, sempre di più, ma le radici e il Dna non si dimenticano.

Ho tanti carissimi amici in città, ma anche tanti della diaspora bergamasca, anche a Genova o a Milano, da Anna Daneri a Giovanni Nani, da Mario Troviso a Paolo Ceni, splendido manager del Cetena e persona perbene, gemello diverso di Sandro Scarrone, che ha le stesse caratteristiche, a quelli che vorrebbero vivere a Bergamo Alta come Luigi Gia, fino ai bergamaschi di Bergamo Luisa Nervi o Sabrina Galbussera, o al direttore de “L’Eco di Bergamo” Alberto Ceresoli, che in vita sua si è sempre occupato di sanità in prima linea, a Bruno Rota, Paolo Berizzi e tanti altri della Comunità bergamasca de La Puntina (e invito a palesarsi tutti coloro che ho dimenticato).

O la splendida lettera che oggi Federico Bogliolo, amico di grande umanità e cuore, ha pubblicato oggi sul suo profilo dopo averla ricevuta da un amico bergamasco innamorato di Nervi.

In questi giorni sento ogni voce che arriva da Bergamo, dall’ospedale Giovanni XXIII che è una sorta di scenario da serie americana, con i corridoi enormi, le torri, le strade al piano terra con i negozi che si affacciano sull’avenue e i reparti suddivisi fra le varie torri. E, a fianco delle sale operatorie, per chi attende i suoi cari, salottini con wi-fi, quotidiani gratuiti e prese per computer e telefonini, per trasformare le ore dell’attesa in ore di potenziale contatto con il mondo.

Insomma, un paradiso della sanità pubblica, davvero un modello di efficienza. Ecco, quel Paradiso oggi è diventato l’inferno, l’inferno in terra. Il 112 non risponde più, eccesso di chiamate. Morto operatore del 118, aveva 47 anni. Giorgio Valoti, primo cittadino di Cene, è il primo sindaco morto per Coronavirus. Cene è il primo Comune della storia d’Italia ad avere avuto un sindaco leghista, della Lega Lombarda allora, Franco Bortolotti, autotrasportatore. Da allora, i sindaci sono sempre stati del Carroccio, ma il colore politico è l’ultima cosa che mi interessa qui. Mi interessa il fatto che l’ultimo messaggio lanciato dal sindaco Valoti sia stato di passione e di ringraziamento e di richiesta per i “suoi” medici della terapia intensiva.

Mi interessa la storia di Lorenzo Norsa, il medico che aveva la moglie positiva e ha partorito da sola la sua terzogenita, mentre lui era in corsia a curare i malati di Coronavirus, senza mai fermarsi un minuto.

Mi interessa la testimonianza del mio amico sindaco Giorgio Gori, Pd, ma anche in questo caso il colore politico non c’entra nulla, che ha raccontato drammaticamente la sua impotenza, tutto il giorno in ufficio a Palazzo Frizzoni senza poter incontrare nessuno e che torna sfinito a casa dopo aver lottato col telefono e il computer che sono bollettini di guerra per gestire il bombardamento e studiare la ricostruzione.

Il senso di impotenza drammatico che lo avvolge.

Mi interessa il passaggio delle pagine dei necrologi de “L’Eco” – che sono un’istituzione per leggere i nomi, vedere i volti e scorrere i nomi di coloro che partecipano al lutto – da una o due, massimo tre, a nove, dieci pagine, al giorno. Il quotidiano cittadino, anch’esso un’istituzione assoluta, è diventato una sorta di enciclopedia giornaliera.

Mi interessa la notizia che persino la chiesa del cimitero, dove tante volte siamo andati a pregare per i nostri nonni e a salutare i nostri morti, è diventata una camera mortuaria, con le bare ammonticchiate lì.

Mi interessa vedere le tristi immagini delle auto delle pompe funebri, una in fila all’altra, con decessi e cremazioni ogni mezz’ora, a tutte le ore del giorno e della notte.

Stiamo parlando della provincia, di una delle provincie, più produttive di tutta la Lombardia, di tutto il Nord e, conseguentemente, di tutta Europa.

Stiamo parlando della provincia dove scappa Renzo durante i Promessi Sposi e le analogie fra oggi e il racconto di Manzoni sono sempre più numerose e drammatiche, profetiche.

Stiamo parlando della provincia da cui la maggior parte dei Mille arrivò a Quarto, per partire per la Sicilia.

Stiamo parlando di un mondo a cui Genova è legatissima da sempre e viceversa.

Basti pensare che i primi camalli, quelli che hanno fatto grande il Porto, erano proprio bergamaschi, i “caravana”, pendolari del lavoro quotidiano.

Basti pensare a Stefano Mosconi, direttore dei lavori del Ponte Morandi, quasi simbolicamente, bergamasco anche lui, uomo di PerGenova, la società mista fra Fincantieri e Salini Impregilo, in squadra con Alberto Maestrini, Nicola Meistro, il commissario Marco Bucci, i comunicatori Marco Cappeddu, Carmen Cecchini, Erika Falone, l’ingegnere degli ingegneri Alberto Michelini, con Agostina Balletto sostegno di oggi e di sempre.

Basti pensare che, proprio a Bergamo, a Dalmine, per la precisione, è stato venduto il camioncino della Basko che ci resterà negli occhi per sempre come immagine del Morandi.

Basti pensare che Bergamo e i bergamaschi non si sono mai chiamati fuori quando c’è stato da aiutare Genova.

Ecco, una faccia, una razza.

Insomma, vedo tutto questo e vedo migliaia e migliaia di eroi civili, in prima linea contro il peggiore dei nemici, per cui sai che non c’è ancora la cura, non sai quando sarà la fine, non sai nemmeno se ci sarà.

Sai solo che non è una normale influenza.

Sai solo che non muoiono solo quelli che avevano altre patologie.

Sai solo che non muoiono solo i pazienti anziani.

Sai solo che, oggi, la mortalità è quasi al 7 per cento, contro lo zero virgola ipotizzato all’inizio di tutto questo dramma.

Ecco, la Puntina di oggi – e se siete o avete amici bergamaschi vi prego di condividerla e di farla girare il più possibile – è per dire che anche noi, che siamo in una fortezza Bastiani in attesa di un Nemico che probabilmente arriverà anche in Liguria in tutta la sua forza a partire da martedì o mercoledì prossimo, siamo vicini a Bergamo, ai suoi atti di eroismo, alla sua battaglia per reagire e rinascere.

Amici medici mi hanno girato notizie drammatiche, racconti delle notti fra le urla dei pazienti, il dramma di dover scegliere chi salvare e chi no, anche inconsciamente.

La mia tastiera è piena di lacrime, non riesco più a continuare.