Epidemia coronavirus, in Italia 528 contagiati e 14 vittime. Ma gli scienziati sono sempre più pessimisti

Sono 528 le persone risultate positive al test sul Coronavirus. L'ultimo aggiornamento arriva dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sulla diffusione del virus. I morti sono 14, aggiunge, anche se "stiamo aspettando gli esiti degli accertamenti dell'Istituto superiore di sanità per l'ufficialità". "Sono 37 invece le persone guarite in Lombardia". Borrelli ha reso noto, inoltre, che sono 282 i tamponi positivi inviati dalle Regioni all'Iss e tutti sono stati confermati dall'Istituto alla mezzanotte di ieri".

In Italia è coinvolto dall'epidemia del coronavirus lo 0,1% dei comuni. Le persone in quarantena rappresentano lo 0,089% della popolazione totale e il territorio italiano in isolamento è lo 0,01%. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza all'Associazione Stampa Estera. Su un totale nazionale di 301.000 km quadrati - si legge nella mappa - i territori in isolamento rappresentano in Lombardia lo 0,5% del territorio lombardo (0,04% del territorio nazionale), in Veneto lo 0,2% del territorio (0,01% del territorio nazionale). In totale è interessato lo 0,05% del territorio nazionale.

E' possibile circolare in tutti i 7.904 comuni eccetto i seguenti: in Lombardia, Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano; in Veneto, Vò Euganeo. "Abbiamo la percezione nel mondo di un'Italia colpita in tutto il territorio - ha aggiunto Di Maio - ma stiamo parlando di aree delimitate, è importante non partecipare a questa disinformazione che farà più danni dello stesso rischio di epidemia. Faccio un appello a tutti coloro che vogliono bene all'Italia: è importante in questo momento diffondere questi numeri". "Da due giorni - ha detto ancora - ogni ambasciata e rete consolare è attivata a trasferire ai governi di tutto il mondo tutte le informazioni corrette su quanto sta avvenendo. Faccio un appello alla stampa estera perché ogni informazione sia trasferita con a massima responsabilità".

Lo staff della Farnesina ha diffuso ai cronisti in sala una mappa con questi numeri. "Siamo passati da un rischio epidemia a una 'infodemia' acclarata e in questo momento il rapporto con la stampa estera è preziosissimo", ha evidenziato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza all'Associazione Stampa Estera. "L'Italia - ha aggiunto - è un paese affidabile. C'è una buona notizia: tutti i pazienti allo Spallanzani sono guariti". "Condanniamo tutte le speculazioni che qualche sciacallo sta facendo su gel e mascherine queste persone saranno punite", ha assicurato il ministro.

Nel mentre la MSC Meraviglia ha ottenuto l'ok all'attracco

Il Messico ha autorizzato la nave italiana Msc 'Meraviglia' ad attraccare a Cozumel. Ma le condizioni proibitive del vento, che, secondo quanto si legge in un comunicato della compagnia di navigazione, starebbe soffiando a 35-40 nodi, per ora lo impediscono. La 'Msc Meraviglia', che era stata respinta da due porti nei Caraibi (in Giamaica e alle Isole Cayman) per paura del coronavirus, è ora al largo di Cozumel in attesa che il tempo migliori.

Mascherine vendute a prezzi folli

Mascherine vendute anche a 5.000 euro approfittando dell'emergenza Coronavirus. E' quanto ha scoperto la guardia di finanza, che da stamani, con il coordinamento della procura di Torino, ha intrapreso una vasta operazione varie località italiane. Sono in corso perquisizioni a carico di una ventina di soggetti. Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Gdf di Milano ha effettuato acquisizioni di documenti e dati nelle sedi di Amazon e eBay nell'ambito dell'inchiesta dei procuratori aggiunti Tiziana Siciliano e Eugenio Fusco sulle "manovre speculative" nelle vendite a prezzi folli di mascherine, gel disinfettanti e altri prodotti sanitari in questi giorni di emergenza Coronavirus. Il fascicolo, che ipotizza speculazioni sui prezzi di "generi di prima necessità", è a carico di ignoti.

Intanto c'è chi vede spegnersi l'ultima speranza

Il mondo scientifico è ormai certo che l'epidemia del nuovo coronavirus stia entrando in una nuova fase: secondo molti virologi ed epidemiologi, intervistati dalle riviste Science e Nature, si è a un passo dalla pandemia. "L'identificazione di casi precedentemente non riconosciuti in gran numero in Iran e Italia, oltre che nella Corea del Sud, ci mostra che è impossibile contenere il coronavirus", commenta su Nature Ben Cowling, epidemiologo dell'università di Hong Kong. Secondo Marc Lipsitch, dell'università di Harvard, "qualsiasi cosa dica l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), io penso che le condizioni epidemiologiche per una pandemia ci siano".

Anche per Christopher Dye, dell'università di Oxford, la finestra di contenimento del virus è quasi ormai chiusa, e il virus si diffonderà ampiamente fuori dalla Cina. A destare preoccupazione sono soprattutto le morti in Iran, Paese dal quale sono stati esportati casi in Libano e Iraq. "E' preoccupante perché i viaggi internazionali non sono molto comuni tra gli iraniani. E' quindi probabile che nel Paese vi sia un alto numero di casi non rilevati, che stanno circolando da tempo", rileva Andrew Tatem, dell'università di Southampton. Che si tratti di pandemia o meno, l'altra questione riguarda le misure di contenimento adottate, che presto non saranno più praticabili. "Le misure ai confini non saranno efficaci o praticabili a lungo e bisognerà invece concentrarsi per mitigare l'impatto sulla comunità, finchè non sarà disponibile il vaccino", aggiunge su Science Luciana Borio, ex consulente di Biodifesa del Consiglio di sicurezza Usa.

Anche per Alessandro Vespignani, fisico esperto di sistemi complessi della Northeastern University, "la sfida ora è mitigare, mantenere funzionante il sistema sanitario e non farsi prendere dal panico". I bandi ai viaggi possono inoltre ritorcersi contro, ostacolando il flusso di forniture mediche ed erodendo la fiducia pubblica. Tra l'altro, con l'aumento dei Paesi coinvolti, i bandi avranno meno senso e potrebbero avere un caro prezzo. Per Lipsitch "non sarebbe prudente allentare domani le restrizioni ai viaggi ,ma se la malattia dovesse continuare a diffondersi al ritmo degli ultimi giorni, tra una settimana penso che diventerà chiaro che non sono più la contromisura principale".

Per prepararsi, concludono gli esperti, gli ospedali devono fare scorta di materiale di protezione respiratoria e aggiungere posti letto, mentre andranno aumentate le vaccinazioni per influenza e infezioni da pneumococco, per ridurre il carico delle patologie respiratorie, e rendere più semplice l'identificazione dei casi di Covid-19.