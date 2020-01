E’ morto Francesco Claudio Averna, il suo amaro lo rese famoso nel mondo

E’ morto Francesco Claudio Averna. L’imprenditore di Caltanisetta, ex presidente dell’omonima società produttrice del noto amaro, aveva 66 anni ed era ricoverato all’Istituto Tumori per una malattia che non gli ha dato scampo. Nel 2012 aveva ricevuto dal Quirinale l’onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana. Aveva gestito la società assieme al cugino Francesco Rosario fino al 2014, quando il gruppo venne rilevato al 100% dal Gruppo Campari. Francesco Claudio Averna lascia la moglie Francesca e la figlia Alessandra. I funerali verranno celebrati lunedì a Caltanissetta. L'azienda Averna, prima di essere venduta, era una società a conduzione familiare. Nonostante ciò riuscì a conquistare il mercato, spingendosi anche oltre i confini dell’Italia.

La storia della famiglia Averna e del suo famoso amaro nasce nel 1859, quando il capostipite Salvatore Averna ricevette in donazione, da parte di un frate cappuccino in punto di morte, una antica pergamena sulla quale era scritta la ricetta segreta di un elisir di decine di erbe, radici e agrumi provenienti da tutto il mondo. La bevanda, pur essendo definita "amaro", era buona e possedeva doti toniche e terapeutiche che i cappuccini del convento nisseno erano soliti preparare come rimedio per le febbri malariche, il catarro intestinale e per i disturbi della digestione. In breve tempo Don Salvatore riuscì a render famoso il portentoso prodotto.

Da allora la tradizione dell'amaro regalato a Natale si diffuse in Sicilia e in tutto lo Stivale. Negli anni successivi l'amaro ottenne importanti riconoscimenti da Re Umberto I, che nominò Francesco Averna fornitore della Real Casa. Il salto che portò l’amaro a diventare realmente un prodotto nazionale lo si ebbe quando l’azienda decise di farsi pubblicità: il primo spot fu trasmesso nel 1968, durante "Carosello". In poco meno di un decennio l'amaro Averna raggiunse la leadership del mercato degli amari in Italia e cominciò la sua distribuzione all'estero. Il marchio, e la ricetta segreta, passarono di mano nel giugno del 2014, quando l’intero gruppo Averna fu venduto al gruppo concorrente Campari per la cifra di oltre 103 milioni di euro.