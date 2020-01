Dopo la tregua torna il maltempo sull’Italia, nebbia al Nord e pioggia in Sardegna

"Gennaio è iniziato sotto il segno di un grande anticiclone che sembra non abbia voglia di abbandonare né l’Italia né l’Europa". E' quanto osserva ilMeteo.it prevedendo che "probabilmente, il mese si chiuderà con l’ingombrante presenza di questa titanica alta pressione". Infatti, "nei prossimi sette giorni, l’alta pressione continuerà a proteggere l’Italia, ma verrà lievemente scalfita da correnti più instabili nelle giornate di mercoledì e venerdì". Il Meteo.

Il tempo "sarà prevalentemente soleggiato, ma con le nebbie che si faranno via via più presenti al Nord. Mercoledì invece il tempo peggiorerà sulla Sardegna dove potrebbe piovere soprattutto sui settori più orientali e poi meridionali. Venerdì il peggioramento è atteso al Nord-Ovest: la nuvolosità aumenterà diffusamente con qualche pioggia in Liguria e più sporadica sul Piemonte. Nevicate sono attese in Val d’Aosta".

Le temperature "non subiranno particolari variazioni se non aumentare, specie di giorno a partire da mercoledì. Da segnalare che in presenza di nebbia i valori massimi risulteranno piuttosto bassi e solo di pochi gradi sopra lo zero. Questa stabilità atmosferica - è la previsione del Meteo.it -dovrebbe proseguire anche nel weekend e oltre".