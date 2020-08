Donna scomparsa a Crema, Pasini non confessa ma rilascia una propria versione dei fatti

Le ricerche del corpo di Sabrina Beccalli si concentrano ora su una roggia vicino a Vergonzana, la frazione di Crema (Cremona) dove viveva la donna di cui non si hanno notizie da Ferragosto, e i carabinieri hanno già chiuso la strada per avviare le ricerche. La svolta è stata decisa al termine dell'interrogatorio di garanzia di Alessandro Pasini, in carcere con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere. L'uomo questa volta non si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Giulia Masci e ha risposto alle domande per circa un'ora e mezza. L'avvocato difensore, Paolo Sperolini, ha spiegato che "Pasini non ha confessato il delitto ma ha reso la sua versione".

Pasini ripreso nell'auto di Simona Becalli

L'avvocato della famiglia di Sabrina, Antonino Ennio Andronico, ha fatto sapere che, pur non avendo ancora avuto accesso agli atti, "risulta che l'unica telecamera di Vergonzana ha inquadrato Pasini prima alla guida dell'autovettura della giovane donna e poi andare via in altro modo.

Perquisita anche la casa dell'ex di Pasini

Gli specialisti del Ris dell'Arma dei carabinieri hanno intanto iniziato i rilievi scientifici nell'appartamento della ex fidanzata di Alessandro Pasini. Gli investigatori del Reparto, che già ieri pomeriggio avevano passato al setaccio l'abitazione dello stesso Pasini, hanno effettuato un sopralluogo anche a Vergonzana, nella zona dove è stata trovata bruciata l'auto della donna.