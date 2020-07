Disincagliato il cargo Grimaldi finito su una secca di sabbia nel porto di Olbia

L’Eurocargo Valencia della Compagnia Grimaldi Lines è di nuovo libero. La nave si era incagliata all’imboccatura del Porto di Olbia, nella notte fra venerdì e sabato, ma grazie all’intervento di tre rimorchiatori di Moby - da Olbia, Porto Torres e Cagliari - potrà tornare a solcare i mari. Nelle prossime ore, e nei prossimi giorni, verranno effettuate visite di sicurezza della Capitaneria e diverse perizie di parte per quantificare i danni. Le operazioni di salvataggio, conferma la compagnia marittima, si sono concluse in modo positivo grazie alla prontezza e alla competenza tecnica dell’equipaggio intervenuto. Le delicate operazioni dei tre rimorchiatori sono state guidate in prima persona dall’amministratore delegato di Moby Achille Onorato che si è complimentato con i tutti suoi uomini: “Un grande elogio a tutti e tre gli equipaggi per la professionalità e la consueta capacità tecnica che ci ha permesso di portare a termine nel migliore dei modi le operazioni di salvataggio”.