Decine di migliaia di euro per superare il concorso per entrare nella Polizia, in manette dipendente infedele del Ministero della Difesa

Prometteva il superamento delle prove ai concorsi per il reclutamento nelle Forze di Polizia in cambio di denaro. Per questo motivo, un dipendente civile del Ministero della Difesa è finito agli arresti domiciliari, su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per millantato credito. Secondo l’accusa, Giuseppe Zarrillo, avrebbe in più occasioni convinto dei ragazzi, o le rispettive famiglie, a consegnargli somme in denaro - o regali - che avrebbero reso "meno complesso" superare il concorso per l’accesso a Polizia di Stato o Polizia Penitenziaria. Zarrillo, millantando amicizie influenti che in realtà non aveva, sosteneva di esser in grado di condizionare l'esito della prova.

Chiedeva dai 20 ai 25mila euro

La Guardia di Finanza di Casetta, che ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P., su richiesta del Procuratore Maria Antonietta Troncone e aggiunto Antonio D'Amato, ha accertato che Zarrillo era diventato un vero e proprio punto di riferimento per tanti ragazzi, specie per i giovani militari dell'Esercito in ferma breve, che aspiravano a superare i concorsi per entrare stabilmente nelle forze di polizia. In almeno due circostanze il dipendente infedele sarebbe riuscito a farsi consegnare somme di denaro, per importi variabili compresi tra i 20 e i 25mila euro, di cui 8mila da ricevere anticipatamente, al fine di far superare ai ragazzi il test di ammissione e le visite mediche.

Nessuno ha mai superato i test

Stando a quanto appurato dagli inquirenti le promesse di Zarrillo finivano inevitabilmente in un nulla di fatto. Il G.I.P. ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, al fine di impedire, da un lato, che il soggetto potesse continuare a svolgere questa attività, che, per la molteplicità di contatti personali, è risultata essere stata esercitata in maniera continua e “professionale”; dall’altro di scongiurare il pericolo di inquinamento delle fonti di prova, stante la necessaria prosecuzione dell’attività investigativa.