E' morto De Benedetto, l'uomo simbolo della lotta per la cannabis terapeutica

Era diventato il simbolo della cannabis legale per uso terapeutico. Walter De Benedetto, affetto da sclerosi multipla, era riuscito a portare il tema all'attenzione dell'opinione pubblica, è morto all'età di 50 anni nella notte scorsa per un arresto cardiaco. Con la sua battaglia era diventato un simbolo per coloro che necessitano della cannabis per curare determinate patologie.

De Benedetto nel 2019 era finito sotto processo dopo un blitz nella sua casa da parte dei carabinieri, dove era stata scoperta una serra dove l'uomo, affetto da una malattia che gli provocava dolori lancinanti, coltivava la cannabis: la dose consentita per legge non era sufficiente a lenire i dolori di cui soffriva. Accusato di coltivazione illecita di cannabis, era stato poi assolto dal tribunale di Arezzo nel 2021. De Benedetto si era più volte speso anche sul tema dell'eutanasia.

La morte è sopravvenuta per problemi legati alla sua patologia, dicono gli amici più vicini spiegando che recentemente non riusciva neanche a salire sulla carrozzina e trascorreva le giornale a letto. Viveva circondato dai suoi animali, specie la gatta Luna, in una casa sulla collina di Olmo, nel comune di Arezzo, insieme all'anziano padre. Nella stessa casa i carabinieri nel 2019 scoprirono una piccola piantagione di cannabis che gli costò un processo poi conclusosi con l'assoluzione.

La malattia e l'impegno politico

De Benedetto se ne è andato circondato da tanti affetti che lo hanno supportato e aiutato nella battaglia per la coltivazione e l'utilizzo della cannabis a scopo terapeutico. Raccontando la sua malattia, che gli aveva impedito di proseguire il suo lavoro di dipendente di un ente pubblico, De Benedetto si era soffermato su quei terribili dolori descritti come insopportabili se non placati con la cannabis. "Quello che accade a me - aveva detto - accade a tanti nell'indifferenza generale" e "capita troppo spesso che un malato non veda riconosciuta la cannabis nelle quantità richieste e nelle modalità di somministrazione preferite, soltanto perché intorno al tema si è instaurata una coltre di nebbia che rende impossibile vederci chiaro".

Walter viveva con la sua pensione di invalidità e con quella del padre. Fino a che la malattia glielo aveva bene o male consentito aveva partecipato anche fisicamente ad iniziative in città o fuori. Il giorno dell'assoluzione, nel febbraio del 2021, confessò di aver "festeggiato sul letto con la gatta Luna" e si disse subito pronto a proseguire la lotta, che era la sua ragione di vita. "Hanno fatto un grosso errore sabotando due referendum cosi importanti" disse quando furono bocciati i referendum sulla cannabis e l'eutanasia, aggiungendo di essere "stufo di questa manfrina. Lo strumento di arrestare non serve a nulla. Fino a che non si provano malattia, sofferenza e solitudine non si può capire".