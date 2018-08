Crollo del ponte Morandi, è una strage: le vittime sono almeno 37, ma si scava ancora. Toninelli contro Autostrade per l'Italia

Non si ferma il conto delle vittime provocate del crollo del ponte Morandi a Genova: nel corso della notte, secondo gli ultimi dati del Viminale, il bilancio è salito a 37 morti, di cui 5 non identificati. Tra loro anche un bambino di 8 anni e due adolescenti di 12 e 13 anni. E' invece di 16 il numero dei feriti ricoverati negli ospedale, tra cui 12 in codice rosso. Nel frattempo, con un post su Facebook, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli avvisa che ci saranno conseguenze per Autostrade per l'Italia: "I vertici di Autostrade per l'Italia devono dimettersi prima di tutto. E visto che ci sono state gravi inadempienze, annuncio fin da ora che abbiamo attivato tutte le procedure per l'eventuale revoca delle concessioni, e per comminare multe fino a 150 milioni di euro". Poi, in un secondo momento, il ministro ribadisce che "alle società che gestiscono le nostre autostrade sborsiamo i pedaggi più cari d'Europa mentre loro pagano concessioni a prezzi vergognosi. Incassano miliardi, versando in tasse pochi milioni e non fanno neanche la manutenzione che sarebbe necessaria a ponti e assi viari. Se non sono capaci di gestire le nostre Autostrade, lo farà lo Stato". Sulla ricostruzione, "per quanto riguarda Genova verrà usato il Fondo Emergenze della Protezione civile per ripristinare la viabilità ordinaria. Per la ricostruzione del ponte Morandi verranno poi utilizzate le risorse del Piano economico e finanziario di Autostrade, da discutere eventualmente a settembre, e altre risorse non impegnate e prese da due fondi dedicati in parte a interventi infrastrutturali".

Di Maio tuona: "Autostrade è responsabile, via concessione"

Gli fa eco anche Luigi Di Maio che, in un'intervista a Radio Radicale tuona: "I responsabili hanno un nome e un cognome e sono Autostrade per l'Italia. Dopo anni che si è detto che le cose dai privati sarebbero state gestite molto meglio, ci troviamo con uno dei più gradi concessionari europei che ci dice che quel ponte era in sicurezza. Queste sono scuse. Autostrade deve fare la manutenzione e non l'ha fatta. Prima di tutto si dimettano i vertici". "E' possibile, in caso di inadempienze, ritirare la concessione e far pagare multe fino a 150 milioni di euro. Autostrade non ha fatto la manutenzione" sul ponte e "Toninelli ha avviato le procedure" per il ritiro della concessione. "Può gestire lo Stato. Ad Autostrade paghiamo i pedaggi più alti d'Europa e loro pagano tasse bassissime perché sono posseduti da una finanziaria Benetton in Lussemburgo", sottolinea il ministro. Anche Matteo Salvini pretende giustizia: "Questo disastro non resterà impunito". "Nostro dovere - scrive in un tweet il ministro dell'Interno - sarà controllare tutte le opere pubbliche segnalate da sindaci e cittadini, e individuare i colpevoli di questo disastro che non resterà impunito. La revoca delle concessioni è il minimo che ci si possa aspettare".

Fondamentale supportare i Vigili del Fuoco

Di Maio e Salvini sono d'accordo anche su un altro fronte. Le emergenze in Italia vengonorisolte spesso grazie alla professionalità di migliaia di soccorritori e vigili del fuoco: "Voglio ringraziare tutti i soccorritori che sono al lavoro - dice il vicepremier Luigi Di Maio - in particolare i Vigili del fuoco, che vogliamo ringraziare non solo a parole: sono le forze di soccorso meno pagate d'Italia e vogliamo equipararli agli altri, sia come stipendi che come equipaggiamento". Salvini precisa poi che il governo darà il via all'assunzione di 1500 vvf in 1 anno. Sui vigili del fuoco "ho ereditato un piano assunzioni di 1600 unità, stiamo lavorando per assumerne 1.500 nell'arco di un anno". Il titolare del Viminale ha parlato anche dell'impegno di destinare "12 milioni di euro" per acquistare automezzi, vetture e la strumentazione necessaria al Corpo dei vigili del fuoco.

Si cercano ancora dei superstiti

Le ricerche dei corpi e di eventuali superstiti sono andate avanti tutti la notte e proseguiranno nelle prossime ore. Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato sui due lati del Polcevera in cui ci concentrano le macerie e anche nel letto del torrente. Al momento due delle tre aree di ricerca sono state bonificate: si tratta di quella che si trova sul lato sinistro del fiume, dove ci sono i depositi dell'Amiu - l'azienda ambientale del Comune di Genova -, e di quella al centro del Polcevera, dove ci sono i resti di diversi mezzi pesanti e di auto schiacciate da un enorme pezzo di ponte conficcato nel terreno. Le ricerche invece continuano nella zona della ferrovia, lungo il lato destro del fiume: lì i vigili del fuoco stanno scavando sia attorno ai resti del pilone sia poco più in là, dove sotto un pezzo di ponte crollato si è aperto una sorta di cratere con ancora dei mezzi all'interno.

In giornata Salvini e Di Maio a Genova

Intanto oggi a Genova arriveranno anche i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Dopo un sopralluogo, i ministri parteciperanno ad una riunione con il premier Giuseppe Conte, rimasto nella notte a Genova e che in mattinata visiterà i feriti ricoverati negli ospedali San Martino e Stalla, e con le autorità locali per fare il punto della situazione e decidere modi e tempi dei primi interventi da realizzare: risolvere il problema della circolazione nel nodo di Genova e abbattere quel che resta del ponte. Relativamente alle macerie, il direttore generale della Protezione civile, Agostino Miozzo, descrive le priorità: "Ora dobbiamo cercare le eventuali persone che ancora sono sotto le macerie, ma subito dopo inizierà un'altra fase molto critica che è quella di rimuovere questa diga artificiale che si è creata nel torrente Polcevera, e che rappresenta un pericolo concreto per la città. I detriti vanno rimossi nei prossimi giorni, non nei prossimi mesi - spiega - perché se dovessero arrivare delle precipitazioni importanti, che in questa zona non mancano, ci potrebbero essere dei rischi per la popolazione".