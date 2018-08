Crolla un ponte sulla A10, struttura giù per 100 metri: “Potrebbero esserci delle auto coinvolte”

Un pezzo del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10 a Genova è crollato. Al momento le informazioni sono frammentarie, ma si temono vittime. Per i vigili del fuoco, accorsi sul posto, si sarebbe verificato un cedimento strutturale di una delle colonne del ponte all'altezza di via Fillak, nella zona di Sampierdarena. I soccorritori stanno lavorando per estrarre "diverse persone" da sotto le macerie. Il tratto autostradale è completamente bloccato. I vigili del fuoco anche attivato anche le squadre cinofile e Usar, gli esperti di ricerca e soccorso tra le macerie urbane.

Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ — Sergio Battelli (@BattelliSergio) 14 agosto 2018