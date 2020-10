Covid: governo valuta strette in zone a rischio. Nuovo dpcm atteso per lunedì

Una stretta a livello locale nelle zone del territorio nazionale dove l'indice Rt è più alto: è questa l'ipotesi a cui sta lavorando il governo in queste ore prima di decidere se arrivare a misure restrittive di portata nazionale. Del tema, a quanto si apprende da fonti dell'esecutivo, si sarebbe parlato nella riunione pomeridiana a palazzo Chigi tra Giuseppe Conte, i capi delegazione dei partiti di maggioranza ed il Cts.

Nonostante il peggioramento dei dati (31,758 i contagi nelle ultime 24 ore e 297 le vittime) per la giornata di oggi non sono attese decisioni ma Conte e la maggioranza dovrebbero tornare ad incontrarsi domani. Riunione di urgenza nel frattempo del Cts (Comitato tecnico scientifico). Sul tavolo degli esperti le possibili ulteriori misure da adottare per frenare la curva dei contagi.

Come già anticipato l'esecutivo sta valutando l’opportunità di procedere con una stretta sui territori. E per questo motivo incontrerà domani anche le Regioni, in modo da fare il punto sulle aree sotto pressione. Riflettori puntati sulle principali aree metropolitane del Paese, sul Veneto e su alcune regioni meridionali.

Accanto ai limiti nelle zone a rischio potrebbe essere anche decisa una stretta nazionale che potrebbe arrivare con un dpcm da approvare lunedì. Tra i limiti studiati sul tutto il territorio del Paese nuove regole per gli orari dei negozi, limitazioni ai movimenti regionali, forse ulteriori strette ai ristoratori, alle attività sportive e a quelle dedicate alla cura della persona.