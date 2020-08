Emergenza Covid-19, nel mondo 750mila vittime e oltre 20 milioni di infetti

"Paesi come Francia, Germania, Corea del Sud, Spagna, Italia e Gran Bretagna hanno avuto grandi focolai di coronavirus ma hanno agito e sono stati in grado di sopprimerlo". A dirlo è il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing sul coronavirus. "Quei Paesi che ce l'hanno fatta stanno riaprendo settori della società con un approccio basato sul calcolo del rischio ma rimanendo vigili su potenziali focolai di Covid-19". "Questa settimana arriveremo a 20 milioni di casi di infezione e 750.000 morti. Dietro questi numeri c'è un grandissimo dolore e una grandissima sofferenza. Ma c'è anche la speranza di ribaltare la situazione. Non è mai troppo tardi", ha ribadito il direttore generale dell'Oms. Nonostante l’ottimismo l’Europa dovrà prepararsi per affrontare una seconda inevitabile ondata. "Dopo potrebbe essercene un'altra e un'altra ancora. Questo virus non è stagionale ma ha dimostrato che se si allenta la pressione ritorna". Il capo per le emergenze dell'Oms, Mark Ryan, sottolinea che adesso la differenza la farà "la risposta a queste fiammate" del coronavirus.

Bisogna avere "prudenza anche nel gestire la ripartenza a settembre", evidenzia il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della riunione con le Regioni sui trasporti. Il Governo lavorerà per "trovare un punto di equilibrio tra le valutazioni del Comitato tecnico scientifico e le istanze, anche politiche, di Regioni e Comuni". Speranza ha assicurato che già oggi sottoporrà al Cts le esigenze degli enti locali. "All'ordine del giorno ci sono altre questioni ma nei prossimi giorni lavoreremo sul tema".

Intanto, scrive il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc) in un documento dedicato alle riaperture scolastiche, la riapertura delle scuole non è mai stata associate finora ad un aumento della trasmissione del virus Sars-Cov-2. "Ci sono evidenze pubblicate contrastanti sull'impatto della chiusura e della riapertura delle scuole sulla trasmissione comunitaria - scrivono gli esperti europei -, anche se le evidenze dal contact tracing nelle scuole e dati osservazionali da diversi paesi europei suggeriscono che la riapertura non è associata con un aumento significativo". Il documento sottolinea come in generale la prevalenza del virus sia leggermente più bassa sotto i 18 anni. "Anche se ci sono pochissimi focolai documentati nelle scuole - sottolinea però l'Ecdc -, questi sono comunque possibili, e potrebbero essere più difficili da trovare per la relativa mancanza di sintomi nei bambini".

L'eventuale decisione di chiudere le scuole, concludono gli esperti, deve essere presa insieme ad altre limitazioni nelle comunità. "Le evidenze disponibili indicano che è poco probabile che la chiusura delle istituzioni educative sia efficace come unica misura di controllo, e queste chiusure difficilmente forniscono una protezione aggiuntiva alla salute dei bambini, considerato che la maggior parte sviluppa una forma molto leggera di Covid-19. Le decisioni in merito dovrebbero essere raccordate con altre misure di distanziamento adottate nelle comunità".

E forse proprio per questo motivo il premier Conte ha firmato un Dpcm attraverso il quale esplicita le nuove "linee guida per il trasporto scolastico dedicato". Il governo autorizzerà comuni e istituti scolastici a servirsi degli scuolabus come nel periodo pre-Covid. I mezzi scolastici potranno viaggiare con la capienza massima consentita "nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo... non sia superiore ai 15 minuti". E' inoltre consentita la deroga alla distanza di un metro "nel caso in cui sia possibile l'allineamento verticale degli alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento cosiddetto faccia a faccia". In tutti gli altri casi, sottolinea il protocollo dovrà essere rispettata la distanza di un metro. Tutti gli studenti, ad eccezione di quelli di età inferiore ai sei anni e a coloro che hanno delle disabilità, dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina "al momento della salita sul mezzo".