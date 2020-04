Coronavirus: per la prima volta terapie intensive sotto i 2mila casi. Partono i test seriologici su 150mila persone

La quotidiana conferenza stampa dalla sede della Protezione Cvivile arriva la conferma di dati confortanti. Sono 66.624 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.696. Domenica l'aumento era stato di 1.808. Tornano poi a calare i malati per coronavirus che sono complessivamente 105.814, 290 meno di ieri quando l'incremento era stato di 256 mentre sabato c'era stato un calo di 680 malati.

Ricoveri intensivi sotto i 2mila

Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus e per la prima volta dal 16 marzo il numero scende sotto i duemila. Ad oggi sono 1.956, 53 in meno rispetto a ieri. Di questi, 680 sono in Lombardia, 26 in meno rispetto a ieri. Dei 105.813 malati complessivi, 20.353 sono ricoverati con sintomi, 1.019 in meno rispetto a ieri - il numero più alto dall'inizio dell'emergenza - e 83.504 sono quelli in isolamento domiciliare, 782 in più rispetto a ieri.

Le vittime: 333 in più

Sono intanto salite a 26.977 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 333 in un giorno. Ieri l'aumento era stato di 260, il più basso dal 15 marzo.

Aggiornamento al 27/04/2020 alle ore 17 (Ansa)

I dati regine per regione

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 35.441 i malati in Lombardia (275 in più rispetto a ieri), 12.225 in Emilia-Romagna (-116), 15.508 in Piemonte (-11), 8.860 in Veneto (-278), 5.983 in Toscana (-86), 3.580 in Liguria (+100), 3.310 nelle Marche (+2), 4.562 nel Lazio (-11), 2.877 in Campania (-47), 1.707 nella Provincia di Trento (+25), 2.912 in Puglia (-25), 1.258 in Friuli Venezia Giulia (+10), 2.123 in Sicilia (+16), 2.030 in Abruzzo (-38), 940 nella provincia di Bolzano (-54), 287 in Umbria (-9), 776 in Sardegna (-7), 782 in Calabria (-15), 235 in Valle d'Aosta (-19), 217 in Basilicata (-2), 200 in Molise (+0). Quanto alle vittime, se ne registrano 13.449 in Lombardia (+124), 3.431 in Emilia-Romagna (+45), 2.878 in Piemonte (+55), 1.344 in Veneto (+29), 795 in Toscana (+17), 1.128 in Liguria (+14), 884 nelle Marche (+5), 397 nel Lazio (+8), 352 in Campania (+7), 407 nella provincia di Trento (+2), 405 in Puglia (+6), 271 in Friuli Venezia Giulia (+7), 231 in Sicilia (+3), 299 in Abruzzo (+4), 270 nella provincia di Bolzano (+1), 65 in Umbria (+1), 109 in Sardegna (+0), 83 in Calabria (+3), 133 in Valle d'Aosta (+2), 25 in Basilicata (+0), 21 in Molise (+0). Ad oggi sono stati effettuati 1.789.662 tamponi che hanno riguardato complessivamente 1.237.317 persone. L'incremento del numero dei tamponi rispetto a ieri è di 32.003.

Test seriologici su 150mila persone in 2.000 comuni

Saranno 'pescate' in "duemila Comuni" le 150 mila persone che faranno parte del campione su cui condurre test seriologici sugli anticorpi del Coronavirus. Lo afferma la direttrice centrale dell'Istat, Linda Laura Sabbadini, che guida la parte statistica dell'indagine. Una base territoriale "larga", spiega Sabbadini, per ridurre l'errore statistico. Saranno, spiega, sei le fasce d'età in base a cui sarà selezionato il campione: "Da zero anni a 17; da 18 a 34; da 35 a 49; da 50 a 59; da 60 a 69; e da 70 e più anni". "Le fasce d'età sono state scelte con il comitato tecnico scientifico, andando avanti con gli anni sono maggiormente dettagliate, è importante sapere i rischi che corrono le fasce più adulte che hanno presentato più elevati livelli di mortalità specie quelle che lavorano", chiarisce Sabbadini. L'obiettivo dell'indagine sta nel cogliere la cosiddetta "siero-prevalenza". In pratica, dice Sabbadini, si tratta di "capire, perché oggi non lo sappiamo, quante persone hanno sviluppato gli anticorpi al Coronavirus anche se non hanno avuto sintomi e non se ne sono accorte. Ricostruendo le loro storie, stimiamo quanti sono gli asintomatici".

Istat: test in base a settori più esposti

Il campione nazionale su cui condurre test seriologici, "sarà rappresentativo a livello regionale, poi nell'ambito della stessa regione si selezionerà in base al sesso, all'età e all'attività economica, tendendo conto di settori più esposti come la sanità e altri", precisa poi Sabbadini lanciando un appello ai cittadini a partecipare: "Serve a ognuno di noi e serve al Paese conoscere la situazione. E' fondamentale - rimarca - che le persone estratte a caso nel campione partecipino".

Brusaferro: trend in decremento, ma il virus circola

"Il trend al di là di flessioni dovute al weekend indica un progressivo decremento dei morti e dei casi di infezione, anche se con meno tamponi fatti. R con 0 mostra un decremento. Ma la circolazione del virus prosegue, mentre il numero dei morti come abbiamo sempre detto è un trascinamento delle infezioni avvenute alcune settimane fa", ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro in conferenza stampa alla Protezione civile.

Iss: mascherine anche all'aperto se impossibile distanza

Le mascherine vanno utilizzate anche all'aperto se non è possibile mantenere il distanziamento sociale, ha poi ribadito Brusaferro sottolineando comunque che la mascherina "non deve dare false sicurezze: è un elemento aggiuntivo, ma l'igiene personale e il distanziamento sono misure più importanti". La mascherina, ha aggiunto, va usata negli "ambienti confinati", vale a dire in "luoghi chiusi dove è difficile mantenere il distanziamento sociale" come ad esempio i supermercati e i mezzi di trasporto. E va utilizzata anche "in ambienti aperti se non manteniamo il distanziamento". Ad esempio alla fermata dell'autobus "può essere utile mantenerla".

Nessuna segnalazione di carenze di tamponi

Per Brusaferro "uno degli indicatori che condividiamo con le Regioni è avere una crescente tempestività dei tamponi anche fuori del contesto ospedaliero e per i pauci sintomatici. Ora facciamo oltre 60 mila tamponi al giorno, dobbiamo spingere per ridurre la distanza temporale tra positività e diagnosi". Il presidente dell’ISs spegne poi le polemiche riguardo la disponibilità dei tamponi: "Non abbiamo segnalazioni in Comitato operativo di esigenze o di carenze di tamponi - ha risposto Angelo Borrelli -, confermo la disponibilità di tamponi".

Superati tre milioni di casi nel mondo

Intanto il numero di casi di coronavirus nel mondo ha oltrepassato quota tre milioni: è quanto emerge dal conteggio aggiornato della Johns Hopkins University. Il quadro globale della progressione del virus fornito dall'università americana indica 3.003.303 contagi, mentre il numero dei decessi è 207.583.