Coronavirus, picco non ancora esaurito: altri 766 morti. Borrelli: "A casa almeno fino al 13 aprile"

Sono complessivamente 85.388 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.339. Giovedì l'incremento era stato di 2.477. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - è di 119.827. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile nel punto quotidiano. Sono 4.068 i malati di coronavirus ricoverati in terapia intensiva, 15 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.381 sono in Lombardia. Degli 85.388 malati complessivi, 28.741 sono poi ricoverati con sintomi - 201 in più rispetto a giovedì - e 52.579 sono quelli in isolamento domiciliare.

"Il picco non si è ancora esaurito"

Ha precisato il direttore della terapia intensiva del Gemelli e membro del Comitato tecnico scientifico Massimo Antonelli in conferenza stampa alla Protezione Civile, sottolineando che la "tendenza in calo a cui stiamo assistendo è il frutto di quel che è accaduto nelle ultime 3 settimane". Antonelli ha poi spiegato che allo stato attuale "non esiste in modo scientifico una terapia superiore rispetto ad un'altra e sono in corso sia livello italiano, attraverso l'Aifa, sia a a livello internazionale, una serie di protocolli e studi volti a fornire risposte a questa situazione. Se una di queste terapie iniziate precocemente sia opportuna a prevenire gli accessi a terapie intensive bisogna bisogna averne la certezza del risultato".

Su terapia intensiva mortalità 15%

Antonelli ha poi preannunciato che "lunedì verrà pubblicato uno studio su 1.310 pazienti assistiti, di cui 874, circa tre quarti, avevano delle patologie correlate a ipertensione e malattie vascolari. Il 90% ha subito ventilazione invasiva con intubazione e il 10% non invasiva. La mortalità è stata intorno al 15% maggiormente concentrata tra i 65 e 90 anni. Nelle terapie intensive la degenza media è di circa 10 giorni e nella maggior parte dei casi può estendersi fino ai 15-20 giorni. Per la sua risoluzione, considerando il controllo e il sostegno delle misure vitali, ci sono lunghi periodi di ricovero che impattano anche sulla capacità".

Il chiarimento di Borrelli

Parziale passo indietro del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, sulla fine del lockdown. Dopo aver dichiarato a Radio Anch'io che passeremo chiusi in casa anche il Primo Maggio, dopo Pasqua e Pasquetta, spiegando che "non passerà questa situazione per quella data. Dovremo stare in casa per molte settimane" e ribadendo la necessità di avere "comportamenti rigorosissimi", ha sostenuto che "l'orizzonte temporale resta quello del 13 aprile come annunciato dal presidente del Consiglio. Ogni decisione sulle misure restrittive e sull'eventuale 'fase 2' spetterà dunque al governo che, come sempre, si avvarrà delle indicazioni del comitato tecnico-scientifico.

Se mantenute distanze non servono le mascherine

"Non sappiamo quale sarà l'evoluzione" del virus e dunque non si può parlare del dopo: "oggi non è necessario, per chi riesce a mantenere le distanze e a rispettare le indicazioni che sono state date, utilizzare le mascherine", a spiegato Borrelli "Io credo - ha aggiunto - che noi saremo sempre più costretti ad adottare comportamenti di distanziamento sociale. Io come vedete non porto la mascherina, e questo non significa che è inutile, ma cerco di cerco di rispettare le distanze e le regole di prudenza che sono state dettate dalla comunità scientifica".

In arrivo task force infermieri

"Tra domani e domenica - ha detto in conferenza stampa il capo della Protezione Civile - è in arrivo, nelle regioni più colpite, il primo contingente della task forze infermieri in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Marche Valle D'Aosta e Trentino Alto Adige".