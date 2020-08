Coronavirus, contagi crescono ancora: 947 i casi nelle ultime 24 ore. Nove le vittime

Nuovo boom di contagi per il Covid. Sono 947 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Nove i morti a fronte dei 6 registrati giovedì. In calo i tamponi: 71mila, circa 6mila in meno di ieri. Questi i dati del ministero della Salute. Secondo l'elaborazione dati effettuata dalla Fondazione Gimbe, che ha confrontato i 3.399 nuovi casi rilevati dal 12 al 18 agosto con i 1.408 della settimana fra il 15 e il 21 luglio, i contagi in Italia sono aumentati di oltre il 140 per cento nell'ultimo mese.

"Si conferma il trend in progressivo aumento dei nuovi casi, siano essi autoctoni, di importazione (stranieri) o da rientro di italiani andati in vacanza all'estero", rileva in una nota il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta. "La risalita nella curva dei contagi - precisa - desta non poche preoccupazioni sia perché l'incremento inizia a riflettersi progressivamente sull'aumento delle ospedalizzazioni, sia perché solo negli ultimi due giorni, peraltro non inclusi nella nostra analisi settimanale, sono stati riportati quasi 1.500 nuovi casi».

Secondo Cartabellotta "se da un lato bisogna evitare inutili allarmismi, dall'altro non è ammissibile sottovalutare il costante aumento dei nuovi casi, anche in vista di appuntamenti cruciali per il Paese, quali riapertura di scuole e università e consultazioni elettorali".

Proprio oggi, fa sapere il direttore generale dell'Asl Bari, Antonio Sanguedolce, un neonato è stato ricoverato precauzionalmente all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Il bimbo è tra i 35 contagi di Coronavirus registrati in Puglia, uno dei quattro individuati durante il triage in strutture sanitarie di Bari e "per i quali - ha precisato - sono in corso le indagini epidemiologiche".

Preoccupato De Luca che si dice pronto a chiedere quanto prima una limitazione della mobilità intraregionale. "A fine agosto – commenta il presidente della Regione Campania - vedremo se chiedere o no al governo di ripristinare la limitazione della mobilità intraregionale. Lo decideremo tra 15 giorni con grande determinazione, salvo i casi di motivi di lavoro o di salute. Ci regoleremo anche sui contagi nel resto d'Italia".